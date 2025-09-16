Việt Nam lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có tại công trình Top 10 thế giới

Tối ngày 15/9, Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội) bế mạc sau 19 ngày phục vụ công chúng cả nước. Triển lãm là sự kiện quan trọng trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Triển lãm Thành tựu đất nước khai mạc vào từ ngày 28/8 với sự tham gia của 28 bộ, cơ quan trung ương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng. Triển lãm giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành nghề trên các lĩnh vực với nhiều tư liệu, tài liệu, hiện vật, máy móc thiết bị, phim tài liệu, phóng sự, phản ánh sinh động, khá toàn diện những thành tựu nổi bật trong suốt 80 năm qua của đất nước.

Không gian trưng bày gần 260.000m² được bố trí logic, đa tầng, gồm ba phân khu chính:

Khu khái quát tại Nhà triển lãm Thiên Quy với sáu không gian: "Việt Nam - Đất nước con người", "95 năm cờ Đảng soi đường", "Kiến tạo và phát triển", "Đòn bẩy kinh tế", "Khởi nghiệp kiến quốc", "Dân giàu, nước mạnh".

Triển lãm Thành tựu đất nước thu hút đông đảo người dân và du khách. Ảnh: VGP

Khu ngoài trời với chủ đề Hội nhập và phát triển, gồm năm không gian: "Vì tương lai xanh", "Khát vọng bầu trời", "Thành đồng và lá chắn", "Ngày hội non sông" và khu biểu diễn nghệ thuật. Bên cạnh đó, Khu triển lãm 12 ngành công nghiệp văn hóa được tổ chức tại Nhà triển lãm Phố A.

Theo dự kiến ban đầu, triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 5/9. Tuy nhiên, lượng khách tham quan đến triển lãm ngày càng đông. Do đó, để đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách và thực hiện Công điện số 155/CĐ-TTg ngày 02/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian Triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, Ban Tổ chức đã kéo dài triển lãm đến ngày 15/9.

Triển lãm ghi dấu bằng hàng loạt kỷ lục

Không chỉ là một cuộc trưng bày quy mô, Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" còn ghi dấu bằng hàng loạt kỷ lục, khẳng định vị thế là sự kiện chính trị - văn hóa lớn nhất từ trước tới nay.

Trước hết là quy mô chưa từng có, với diện tích gần 260.000m2, hàng trăm gian trưng bày, sự tham gia của hầu hết bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp tiêu biểu. Bên cạnh đó, triển lãm còn được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - một trong 10 trung tâm hội chợ, triển lãm quốc gia, quốc tế lớn nhất thế giới. Đây là công trình ghi dấu kỳ tích xây dựng chỉ trong vòng 10 tháng, trở thành biểu tượng mới của tầm vóc và khát vọng Việt Nam.

Về lượng khách tham quan, trên 10 triệu lượt khách tham quan chỉ trong chưa đầy 20 ngày, trong đó có ngày cao điểm đạt gần 1,3 triệu người (ngày 13/9) đã cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt. Mỗi ngày, hàng trăm nghìn người đổ về, không chỉ để chiêm ngưỡng thành tựu, mà còn để sống lại những khoảnh khắc lịch sử thiêng liêng, tự hào. Con số ấy khẳng định sự đồng thuận, gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Thành công của triển lãm còn ở tính hiện đại, sáng tạo trong tổ chức. Lần đầu tiên, các công nghệ mới được ứng dụng mạnh mẽ, giúp kết nối quá khứ – hiện tại – tương lai một cách sống động. Người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đã được tiếp cận lịch sử không khô khan, mà đầy tương tác, hấp dẫn, truyền cảm hứng mạnh mẽ về lòng yêu nước và tinh thần cống hiến.

Song song với trưng bày, hàng loạt hoạt động đồng hành được tổ chức: Đêm nghệ thuật tại Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí Minh; chuỗi concert quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc và tinh thần đại đoàn kết.

Đặc biệt, triển lãm đã vinh dự đón lãnh đạo nhiều quốc gia, đại sức tổ chức quốc tế tới tham quan như: Đoàn đại biểu cấp cao tại Lào (do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith dẫn đầu); Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia (do Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen dẫn đầu); các đoàn quân nhân Nga, Lào, Campuchia, Cuba; các đoàn đại sứ quán các nước… Đây là một minh chứng sinh động cho chính sách đối ngoại rộng mở, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc.

Tại lễ bế mạc, Thủ tướng trao bằng khen cho 36 tập thể có đóng góp xuất sắc và vinh danh nhiều không gian trưng bày tiêu biểu. Đêm nghệ thuật "Tôi yêu Tổ quốc tôi" với khoảng 20 tiết mục cùng màn pháo hoa rực rỡ đã khép lại chuỗi sự kiện triển lãm.