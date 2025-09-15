Bộ Xây dựng thông tin về sân bay quy mô 350ha, nằm hoàn toàn trên địa hình đồi núi

Ngày 12/9, Bộ Xây dựng đã có công văn trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi về những những kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi gửi tới sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Theo cử tri tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 1/7/2025, thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi đã được hợp nhất thành tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi sáp nhập, Quốc lộ 24 đóng vai trò quan trọng là tuyến đường huyết mạch kết nối khu vực phía Đông và phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi.

Để đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo thông suốt giao thương, tạo động lực phát triển cho tỉnh Quảng Ngãi, cử tri tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, sớm cho chủ trương đầu tư nâng cấp đoạn đường 58 km (chưa được đầu tư nâng cấp) của Quốc lộ 24; cho chủ trương đầu tư và áp dụng cơ chế đặc thù để triển khai cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum và Cảng hàng không Măng Đen (sân bay Măng Đen)

Nghiên cứu các cơ chế đặc thù đầu tư sân bay Măng Đen

Trả lời cử tri tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Xây dựng cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Xây dựng đang triển khai thủ tục điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không, trong đó bao gồm việc bổ sung sân bay Măng Đen.

Sau khi quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh, đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng để tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết sân bay Măng Đen.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi nghiên cứu và đề xuất các cơ chế đặc thù để huy động nguồn lực đầu tư sân bay Măng Đen nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bộ Xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

Sân bay Măng Đen có vị trí dự kiến tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum (cũ). Khu vực này nằm ở vùng đồi núi với diện tích khoảng 350ha. Sân bay Măng Đen được định hướng đạt cấp 4C, công suất dự kiến đến năm 2030 đạt khoảng 1 triệu hành khách/năm, đồng thời có thể cải tạo, nâng cấp dây chuyền để khai thác vượt công suất trong giai đoạn sau.

Cuối tháng 12/2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) lập điều chỉnh, bổ sung và trình Thủ tướng Chính phủ quy hoạch hai sân bay là Măng Đen và Vân Phong. Yêu cầu đặt ra là phải nghiên cứu, đánh giá toàn diện về các yếu tố kinh tế - kỹ thuật.

Đến tháng 5/2025, Phó Thủ tướng tiếp tục đồng ý chủ trương bổ sung hai dự án sân bay vừa nêu vào Quy hoạch hệ thống cảng hàng không, đồng thời giao Bộ Xây dựng rà soát bảo đảm đủ cơ sở để điều chỉnh theo trình tự, thủ tục rút gọn của Luật Quy hoạch.

Về phương án mở rộng, nâng cấp quốc lộ 24 và đầu tư tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

Bộ Xây dựng cho biết, Quốc lộ 24 kết nối tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum (trước khi hợp nhất) có chiều dài khoảng 168 km, hiện trạng cơ bản đạt tiêu chuẩn cấp III miền núi, còn lại khoảng 58 km có quy mô cấp IV - V (bao gồm đoạn tuyến qua đèo Violắk) mặt đường nhỏ hẹp, đường dốc quanh co liên tục.

Vì vậy, việc sớm nâng cấp, cải tạo tuyến đường này là cần thiết để tăng cường kết nối, đảm bảo an toàn giao thông.

Cũng theo quy định của Luật Đường bộ năm 2024 và Nghị định số 165/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã có quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ về tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum quản lý, khai thác, bảo trì, trong đó có Quốc lộ 24.

Vì vậy, thẩm quyền quản lý, đầu tư Quốc lộ 24 thuộc trách nhiệm của địa phương.

Đối với các ý kiến của Cử tri, Bộ Xây dựng thống nhất với kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi về sớm đầu tư nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 24 để tạo điều kiện kết nối thuận lợi giữa 2 trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa quan trọng của địa phương, đặc biệt nhu cầu vận tải trên tuyến tăng nhanh sau khi hợp nhất thành tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ động nghiên cứu, bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để đầu tư nâng cấp tuyến đường này theo thẩm quyền; trường hợp khó khăn, phối hợp với Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Về đầu tư tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, Bộ Xây dựng cho biết theo quy hoạch, tuyến cao tốc này kết nối tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông và tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây. Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum có chiều dài khoảng 136km, quy mô 4 làn xe, tiến trình đầu tư trước năm 2030.

Theo Bộ Xây dựng, ngày 28/5/2025, Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 611/TTg-CN giao UBND tỉnh Quảng Ngãi làm cơ quan chủ quản triển khai thực hiện đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án.

Dự kiến đây là dự án quan trọng quốc gia (tổng mức đầu tư khoảng 45.000 tỷ đồng) nên đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi nghiên cứu và đề xuất các cơ chế đặc thù để huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư tuyến đường như kiến nghị của cử tri. Bộ Xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.