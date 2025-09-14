Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chưa đầy 1 tháng nữa, Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công khu công nghiệp hơn 4.000 tỷ tại Hải Phòng

14-09-2025 - 16:57 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị Chủ đầu tư Dự án chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, tập trung hoàn thiện mặt bằng, chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho Lễ khởi công công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố cuối tháng 9/2025.

Theo Cổng thông tin điện tử Hải Phòng, chiều ngày 13/9, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Lê Anh Quân đã kiểm tra thực địa dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn I) tại xã Kiến Hưng và Nghi Dương.

Dự án này do Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư. Dự án tổng vốn đầu tư khoảng 4.059 tỷ đồng.

Theo báo cáo của UBND xã Kiến Hưng, thực hiện Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 11/6/2025 về chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án và Quyết định số 2518/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 về điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2025, địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng, 4 Tổ tuyên truyền, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ban hành kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.

Đến nay, UBND xã Kiến Hưng đã triển khai thông báo thu hồi đất tới 1.155 hộ dân, kết quả điều tra xác định tổng diện tích thu hồi 226,79 ha, liên quan khoảng 1.600 hộ, trong đó có 32 hộ có đất ở với diện tích 0,32 ha. Công tác bồi thường được đẩy nhanh, riêng thôn Đa Ngư đã hoàn thành chi trả cho 299 hộ với tổng số tiền hơn 145 tỷ đồng và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư ngày 15/9/2025. Tại các thôn Ngọc Tỉnh, Kim Sơn, Kỳ Sơn, địa phương đang tiếp tục kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất và sẽ hoàn thành thông báo thu hồi đất trước ngày 17/9/2025.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân khẳng định, Khu công nghiệp Tân Trào và Nhà máy điện khí LNG có tổng diện tích quy hoạch khoảng 500 – 550 ha (gồm cả phần trong và ngoài đê). 

Chưa đầy 1 tháng nữa, Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công khu công nghiệp hơn 4.000 tỷ tại Hải Phòng- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố kiểm tra thực địa dự án KCN Tân Trào 1 (Ảnh: Cổng TTĐT thành phố Hải Phòng)

Trong đó, giai đoạn 1 của KCN Tân Trào có diện tích nghiên cứu lập quy hoạch 252,10 ha, bao gồm 226,79 ha trong đê Tả sông Văn Úc và 25,31 ha ngoài đê (dành cho giao thông và cảng). Đây là dự án trọng điểm, góp phần hiện thực hóa Quyết định số 1511/QĐ-TTg ngày 4/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị Chủ đầu tư Dự án chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, tập trung hoàn thiện mặt bằng, chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho Lễ khởi công công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố cuối tháng 9/2025. Đồng thời, yêu cầu địa phương khẩn trương chi trả kinh phí bồi thường, quản lý chặt diện tích đất đã thu hồi, bảo đảm an toàn và tiến độ cho nhà thầu thi công.

Ngoài công trình này ở Hải Phòng, công ty con của Vinhomes cũng là nhà đầu tư của khu công nghiệp Ngũ Phúc giai đoạn 1 ở xã Nghi Dương. Với quy mô 238 ha, dự án có vốn đầu tư 5.670 tỷ đồng. Khu công nghiệp này cũng được TP Hải Phòng duyệt tiến độ hoàn thành vào quý II/2030.

Hiện tại, Hải Phòng là một trong những trung tâm sản xuất công nghiệp hàng đầu tại miền Bắc. Sau khi hợp nhất cùng Hải Dương, TP Hải Phòng mới có trên 15 khu công nghiệp lớn đang hoạt động.

Với hạ tầng giao thông hiện đại, cụm cảng nước sâu lớn nhất khu vực phía Bắc, Hải Phòng ngày càng thu hút sự hiện diện của cả doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Tổng vốn FDI sau sáp nhập của Hải Phòng đạt gần 45 tỷ USD, với hơn 1.850 dự án đến từ gần 50 quốc gia, vùng lãnh thổ.

