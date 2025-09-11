Ngay tháng sau, Hà Nội sẽ khởi công tuyến metro hơn 35.000 tỷ đồng kết nối vùng ngoại ô đến trung tâm phố cổ

Ngày 10/9, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã thông báo kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn tại cuộc họp báo cáo về tình hình triển khai các dự án dự kiến khởi công dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2025).

Trong 8 dự án được khởi công dịp này, đáng chú ý là dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Theo đó, tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo là dự án giao thông trọng điểm của Thủ đô. Công trình dài 11,5km, với 8,9km đi ngầm và 2,6km đi trên cao. Tuyến metro này có 7 ga ngầm và 3 ga trên cao.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án gần 35.600 tỉ đồng, tăng thêm hơn 16.000 tỉ đồng so với chủ trương đầu tư được phê duyệt lần đầu năm 2008.

Điểm đầu của dự án là Nam Thăng Long theo đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài - Hoàng Quốc Việt - Hoàng Hoa Thám - Thụy Khuê - Phan Đình Phùng - Hàng Giấy - Hàng Đường - Hàng Ngang - Hàng Đào - Đinh Tiên Hoàng - Hàng Bài; điểm cuối giao với phố Trần Hưng Đạo.

Khi đi vào hoạt động, tuyến metro số 2 đoạn Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo được kỳ vọng giúp giảm lưu lượng xe cá nhân, giảm ô nhiễm môi trường, tạo động lực cho mạng lưới giao thông công cộng của thành phố. Quan trọng hơn, dự án còn giúp kết nối sân bay, vùng ngoại ô, các khu đô thị mới của Hà Nội đến khu trung tâm phố cổ. Đồng thời, tuyến còn đóng vai trò là tuyến vòng tròn giúp trung chuyển hành khách và liên kết hiệu quả với các tuyến metro khác.

Ngoài tuyến metro số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, Hà Nội dự kiến sẽ khởi công tuyến metro số 5 vào ngày 19/12 với tổng mức đầu tư hơn 61.900 tỷ đồng. Tổng chiều dài của tuyến khoảng 39,6km có điểm đầu tại ngã tư Văn Cao - Hoàng Hoa Thám và kết thúc tại ga Thạch Bình (Hòa Lạc).