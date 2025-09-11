Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngay tháng sau, Hà Nội sẽ khởi công tuyến metro hơn 35.000 tỷ đồng kết nối vùng ngoại ô đến trung tâm phố cổ

11-09-2025 - 16:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2 dự kiến sẽ khởi công dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2025).

Ngày 10/9, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã thông báo kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn tại cuộc họp báo cáo về tình hình triển khai các dự án dự kiến khởi công dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2025).

Trong 8 dự án được khởi công dịp này, đáng chú ý là dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị  tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Theo đó, tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo là dự án giao thông trọng điểm của Thủ đô. Công trình dài 11,5km, với 8,9km đi ngầm và 2,6km đi trên cao. Tuyến metro này có 7 ga ngầm và 3 ga trên cao.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án gần 35.600 tỉ đồng, tăng thêm hơn 16.000 tỉ đồng so với chủ trương đầu tư được phê duyệt lần đầu năm 2008.

Điểm đầu của dự án là Nam Thăng Long theo đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài - Hoàng Quốc Việt - Hoàng Hoa Thám - Thụy Khuê - Phan Đình Phùng - Hàng Giấy - Hàng Đường - Hàng Ngang - Hàng Đào - Đinh Tiên Hoàng - Hàng Bài; điểm cuối giao với phố Trần Hưng Đạo.

Khi đi vào hoạt động, tuyến metro số 2 đoạn Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo được kỳ vọng giúp giảm lưu lượng xe cá nhân, giảm ô nhiễm môi trường, tạo động lực cho mạng lưới giao thông công cộng của thành phố. Quan trọng hơn, dự án còn giúp kết nối sân bay, vùng ngoại ô, các khu đô thị mới của Hà Nội đến khu trung tâm phố cổ. Đồng thời, tuyến còn đóng vai trò là tuyến vòng tròn giúp trung chuyển hành khách và liên kết hiệu quả với các tuyến metro khác.

Ngoài tuyến metro số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, Hà Nội dự kiến sẽ khởi công tuyến metro số 5 vào ngày 19/12 với tổng mức đầu tư hơn 61.900 tỷ đồng. Tổng chiều dài của tuyến khoảng 39,6km có điểm đầu tại ngã tư Văn Cao - Hoàng Hoa Thám và kết thúc tại ga Thạch Bình (Hòa Lạc).

Chỉ 1 tháng nữa, Hà Nội sẽ khởi công 'siêu cầu' 7.300 tỷ bắc qua sông Hồng, rộng 8 làn xe, nối Bắc Từ Liêm với Đông Anh

Ngọc Khánh

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng giao nhiệm vụ quan trọng cho TPHCM, Hà Nội, Bắc Ninh và loạt địa phương, gửi lời cảm ơn đến Nhân dân vì đã làm một việc

Thủ tướng giao nhiệm vụ quan trọng cho TPHCM, Hà Nội, Bắc Ninh và loạt địa phương, gửi lời cảm ơn đến Nhân dân vì đã làm một việc Nổi bật

Chỉ 1 tháng nữa, Hà Nội sẽ khởi công 'siêu cầu' 7.300 tỷ bắc qua sông Hồng, rộng 8 làn xe, nối Bắc Từ Liêm với Đông Anh

Chỉ 1 tháng nữa, Hà Nội sẽ khởi công 'siêu cầu' 7.300 tỷ bắc qua sông Hồng, rộng 8 làn xe, nối Bắc Từ Liêm với Đông Anh Nổi bật

Doanh nghiệp tư nhân bàn chuyện 'công - tư kiến quốc'

Doanh nghiệp tư nhân bàn chuyện 'công - tư kiến quốc'

15:48 , 11/09/2025
Tiến độ triển khai còn chậm, Bộ Nội vụ gửi văn bản đôn đốc lần 2 yêu cầu bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành một việc

Tiến độ triển khai còn chậm, Bộ Nội vụ gửi văn bản đôn đốc lần 2 yêu cầu bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành một việc

14:30 , 11/09/2025
Giá điện "gánh" lỗ EVN tác động 30 triệu hộ gia đình, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam kiến nghị

Giá điện "gánh" lỗ EVN tác động 30 triệu hộ gia đình, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam kiến nghị

13:42 , 11/09/2025
Ba cảng biển Việt Nam lọt top lớn nhất thế giới, xếp loại đặc biệt

Ba cảng biển Việt Nam lọt top lớn nhất thế giới, xếp loại đặc biệt

10:59 , 11/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên