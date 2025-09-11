Chỉ 1 tháng nữa, Hà Nội sẽ khởi công 'siêu cầu' 7.300 tỷ bắc qua sông Hồng, rộng 8 làn xe, nối Bắc Từ Liêm với Đông Anh

Ngày 10/9, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã thông báo kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn tại cuộc họp báo cáo về tình hình triển khai các dự án dự kiến khởi công dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2025).

Trong 8 dự án được khởi công dịp này, đáng chú ý có dự án xây dựng cầu Thượng Cát và đường dẫn hai đầu cầu.

Công trình cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu có tổng mức đầu tư gần 7.300 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố. Dự án đã được HĐND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 3/2023. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội.

Trước đó, tháng 12/2024, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6316 về việc phê duyệt phương án, vị trí công trình cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu, tỷ lệ 1/500, nối quận Bắc Từ Liêm và huyện Đông Anh, TP Hà Nội (theo đơn vị hành chính trước sắp xếp).

Dự án cầu Thượng Cát (thành phần 2, không bao gồm giải phóng mặt bằng) có tổng chiều dài cầu và đường hai đầu cầu là 5,226 km. Trong đó, chiều dài cầu chính là 780 m; cầu dẫn phía Bắc Từ Liêm và Đông Anh dài 3,125 km; đường hai đầu cầu dài 1,321 km. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 7.300 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2027.

Cầu Thượng Cát là công trình cấp đặc biệt, với quy mô mặt cắt ngang 31-53m, bao gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Đường phía Nam cầu rộng 60m, bố trí cầu dẫn 6 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp song hành cùng các dải phân cách, dải an toàn, vỉa hè. Trong khi đó, đường phía Bắc cầu rộng 50m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp song hành.

Việc đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát giúp đảm bảo tính đồng bộ, thông suốt trong việc đầu tư toàn tuyến đường Vành đai 3,5; giúp giảm tải lưu lượng cho tuyến đường 70, đường Vành đai 3 và hình thành các tuyến đường hạ tầng khung quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Các dự án dự kiến khởi công dịp 10/10: Dự án đầu tư xây dựng Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Thận Hà Nội (cơ sở 2). Dự án đầu tư xây dựng Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo và lễ công bố quy hoạch chi tiết ga C9, phương án tuyến, vị trí công trình trên tuyến đoạn từ ga C8 đến ga C10, tỷ lệ 1/500, đồng thời gắn với khởi công Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thuộc nhóm dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Dự án thành phần 2 - đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo (hạng mục đường đầu cầu và 1 nhánh kết nối) thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo. Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, phường Long Biên.




