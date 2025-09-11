Ba cảng biển Việt Nam lọt top lớn nhất thế giới, xếp loại đặc biệt

Mới đây, tạp chí Lloyd's List của Anh đưa tin, cảng biển TPHCM, Hải Phòng và Cái Mép đã góp mặt trong bảng xếp hạng 100 cảng container có lưu lượng hàng hóa qua cảng lớn nhất thế giới năm 2025.

Theo đó, cảng biển TPHCM giữ vị trí thứ 22, với sản lượng năm 2024 đạt hơn 9,1 triệu Teu, tăng gần 24% so với năm 2023 và tăng 3 bậc xếp hạng. Cảng biển Hải Phòng xếp thứ 29 (tăng 4 bậc), với sản lượng hàng thông qua năm 2024 đạt khoảng 7,1 triệu Teu, tăng gần 13% so với năm 2023. Cảng biển Cái Mép vươn lên vị trí thứ 30 (tăng 4 bậc), với hơn 7 triệu Teu hàng hóa thông qua năm 2024, tăng hơn 29% so với năm 2023.

Tương tự, ấn bản DynaLiners Millionaires của hãng tư vấn vận tải biển Dynamar ở Hà Lan cũng công bố danh sách 50 cảng biển xử lý khối lượng hàng container lớn nhất thế giới năm 2024, trong đó ba cảng của Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn với thứ hạng tương tự. Đáng chú ý, Cái Mép còn lọt vào danh sách những cảng có tỷ lệ tăng trưởng hơn 25%.

Cảng Lạch Huyện, TP. Hải Phòng. Ảnh: BHP.

Tổng khối lượng hàng hóa mà 3 cảng nêu trên xử lý trong năm 2024 đạt hơn 23,2 triệu Teu, tăng 16% so với năm 2023 (20,1 triệu Teu) và gần 20 triệu Teu năm 2022. Thành tích này đã đưa Việt Nam xếp thứ 6 trong danh sách quốc gia có cảng biển xử lý khối lượng hàng container lớn, vượt qua nhiều cường quốc biển như UAE (21 triệu Teu), Ấn Độ (17,1 triệu Teu), Nhật Bản (15,6 triệu Teu) và Tây Ban Nha (15,4 triệu Teu).

Thống kê của Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam mới đây cho thấy, cảng biển TPHCM hiện có 99 cầu cảng cứng với tổng chiều dài gần 15.000m và 67 bến phao đang hoạt động. Nhiều bến cảng như Tân cảng Cát Lái, Bến Nghé - Phú Hữu, SP-ITC đã được đầu tư thiết bị hiện đại, nâng công suất xếp dỡ container mạnh mẽ từ 1.000 - 1.200 Teu lên 1.800 - 2.000 Teu/md bến.

Cảng biển Hải Phòng đang sở hữu 101 cầu cảng cứng với tổng chiều dài khoảng 17.000m. Nhờ các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, nhiều bến cảng như Chùa Vẽ, Tân Vũ, Nam Hải Đình Vũ, Vip Green Port, Nam Đình Vũ đã được đầu tư thiết bị hiện đại, công suất xếp dỡ container tăng từ 500 - 800 Teu lên 1.000 - 1.200 Teu/md bến, đặc biệt tại Lạch Huyện có thể đạt 1.400 - 1.600 Teu/md bến.

Khác với TPHCM và Hải Phòng, Cái Mép - Thị Vải là cụm cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam, thuộc cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu, có khả năng đón tàu container trọng tải lên tới hơn 200.000 DWT. Cảng này được quy hoạch là khu bến trọng điểm quốc gia, cảng cửa ngõ , trung chuyển quốc tế của Việt Nam. Từ cụm cảng này, nhiều tuyến dịch vụ "tàu mẹ" đi thẳng Mỹ và châu Âu đã được thiết lập, cùng các tuyến vận tải Nội Á và tàu gom hàng nội địa, giúp hàng hóa Việt Nam giảm đáng kể chi phí logistics do không cần trung chuyển.

Tàu vào giao nhận hàng hóa tại cụm cảng Cái Mép - Thị Vải. Ảnh: Nguyễn Long.

Lloyd's List nhận định, ngành vận tải biển của Việt Nam đã chứng kiến sự gia tăng đột biến về lưu lượng hàng hóa thông qua cảng trong năm qua. Điều này chủ yếu do tác động từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, khiến nhiều nhà đầu tư và các hãng vận tải phải tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng ở khu vực Đông Nam Á. Việt Nam, cùng với Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, đã tận dụng hiệu quả sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng và các hiệp định thương mại khu vực để thúc đẩy tăng trưởng.

Ba cảng biển TPHCM, Hải Phòng và Cái Mép không chỉ là những cảng lớn nhất Việt Nam mà còn được xếp loại đặc biệt. Trong đó, cảng Hải Phòng và Cái Mép được quy hoạch là cảng cửa ngõ kết hợp trung chuyển quốc tế, có khả năng đón những tàu container trọng tải lớn, qua đó giảm chi phí logistics cho hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam.

"Mặc dù các cảng châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Singapore vẫn duy trì vị thế thống trị là trung tâm trung chuyển hàng đầu, nhưng sự vươn lên mạnh mẽ của các cảng biển Việt Nam cho thấy tiềm năng to lớn và vai trò ngày càng quan trọng của quốc gia này trong chuỗi cung ứng toàn cầu", Lloyd's List nhận định và cho rằng, sự phát triển vượt bậc này không chỉ khẳng định năng lực hạ tầng mà còn củng cố vị thế của Việt Nam trên bản đồ logistics toàn cầu.