Thông tin khẩn về việc chậm trả lương hơn 1.200 đơn vị

10-09-2025 - 21:01 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính vừa ban hành công điện khẩn, yêu cầu đảm bảo 100% đơn vị thuộc cấp xã chi lương trước ngày 15/9. Số liệu cập nhật đến ngày 9/9, cả nước còn hơn 1.200 đơn vị chưa chi lương.

Công điện ban hành sau phiên họp của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Bộ Tài chính. Mục tiêu nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp .

Đến ngày 9/9, trong tổng số hơn 55.960 đơn vị thuộc cấp xã dự kiến giao dịch với Kho bạc Nhà nước, vẫn còn 475 đơn vị chưa mở tài khoản tại KBNN (chiếm 0,85%) và hơn 1.200 đơn vị chưa chi lương (chiếm 2,33%).

Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, Giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu Giám đốc Kho bạc Nhà nước đẩy nhanh tiến độ mở tài khoản và chi lương , chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, phòng giao dịch trực thuộc chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc cấp xã để chi lương cho cán bộ, công chức, viên chức. Mục tiêu là đảm bảo 100% các đơn vị hoàn thành việc mở tài khoản và thanh toán lương tại Kho bạc Nhà nước trước ngày 15/9.

Với trường hợp đặc biệt, đơn vị chưa được giao dự toán hoặc chưa bổ nhiệm chủ tài khoản, kế toán trưởng, Kho bạc Nhà nước khu vực cần phối hợp với Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để có chỉ đạo xử lý dứt điểm.

Kho bạc Nhà nước các khu vực được yêu cầu báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình đăng ký sử dụng tài khoản và chi lương của các đơn vị thuộc cấp xã.

Trước đó, tại phiên họp của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Bộ Tài chính, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng giao Kho bạc Nhà nước đôn đốc các địa phương chỉ đạo các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn khẩn trương thực hiện việc mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định để thực hiện chi ngân sách nhà nước, đặc biệt là chi trả tiền lương, chế độ chính sách, an sinh xã hội và đầu tư phát triển.

Đánh giá về tình hình thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều ý kiến tại hội nghị đề cập tới khó khăn về thiếu hụt nhân sự tài chính, kế toán tại cấp xã.

Nhiều đơn vị cấp xã không có đủ lãnh đạo, cán bộ có chuyên môn sâu về lĩnh vực phụ trách, đặc biệt là không có cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm kế toán, kế toán trưởng, dẫn đến không thể mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để thực hiện chi ngân sách nhà nước.

Lý do gần 1.770 đơn vị thuộc cấp xã chưa chi trả lương tháng 8

Theo Việt Linh

Tiền phong

