Lý do gần 1.770 đơn vị thuộc cấp xã chưa chi trả lương tháng 8

10-09-2025 - 12:36 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau hơn 2 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều đơn vị cấp xã vẫn chưa thể mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước do thiếu cán bộ chuyên môn, đặc biệt là nhân sự đủ điều kiện bổ nhiệm kế toán, kế toán trưởng. Cả nước còn gần 1.770 đơn vị chưa hoàn tất hồ sơ, chưa gửi đề nghị chi lương tháng 8 theo quy định.

Chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ phiên họp chuyên đề tháng 9 cho ý kiến đánh giá tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, ngành tài chính cần tiếp tục nỗ lực hỗ trợ các địa phương tháo gỡ vướng mắc, dù thuộc thẩm quyền của địa phương, nhưng vẫn phải có sự đồng hành.

Lý do gần 1.770 đơn vị thuộc cấp xã chưa chi trả lương tháng 8- Ảnh 1.

Ngành tài chính tiếp tục hỗ trợ các địa phương tháo gỡ vướng mắc trong triển khai thực hiện, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Thắng giao Kho bạc Nhà nước đôn đốc các địa phương chỉ đạo các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn khẩn trương thực hiện việc mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định để thực hiện chi ngân sách nhà nước, đặc biệt là chi trả tiền lương, chế độ chính sách, an sinh xã hội và đầu tư phát triển.

Vụ Ngân sách nhà nước rà soát, đánh giá lại kinh phí thực tế, cần thiết cho các hoạt động của mô hình mới để đề xuất cấp bổ sung ngân sách kịp thời, đầy đủ; tiếp tục hướng dẫn địa phương về thực hiện mua sắm, về thu, chi tài chính, ngân sách.

Vụ Pháp chế rà soát, tham mưu, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để các địa phương triển khai thực hiện; hướng dẫn, hỗ trợ địa phương triển khai các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền trong giai đoạn hiện nay.

Đánh giá về tình hình thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều ý kiến tại hội nghị đề cập tới khó khăn về thiếu hụt nhân sự tài chính, kế toán tại cấp xã.

Nhiều đơn vị cấp xã không có đủ lãnh đạo, cán bộ có chuyên môn sâu về lĩnh vực phụ trách, đặc biệt là không có cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm kế toán, kế toán trưởng, dẫn đến nhiều đơn vị không thể mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để thực hiện chi ngân sách nhà nước .

Ngoài ra, một số cán bộ, công chức chưa nắm bắt đầy đủ các hướng dẫn của trung ương, chưa chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có chức năng, thẩm quyền để hướng dẫn xử lý...

Lý do gần 1.770 đơn vị thuộc cấp xã chưa chi trả lương tháng 8- Ảnh 2.

Ông Lê Thành Quân - Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Tài chính.

Ông Lê Thành Quân - Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Tài chính - cho biết, về hỗ trợ tài chính và ngân sách , có 33/34 địa phương đã ban hành Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách cấp tỉnh và cấp xã. Đến ngày 5/9, 55.293 đơn vị thuộc cấp xã đã mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, chiếm 99,01% tổng số các đơn vị; còn lại 552 đơn vị thuộc cấp xã chưa mở tài khoản.

Có 54.077 đơn vị thuộc cấp xã đã chi lương tháng 8, chiếm 96,62% tổng số đơn vị. Số đơn vị thuộc cấp xã chưa chi lương tháng 8 là 1.768, chiếm 3,38%. Nguyên nhân chủ yếu do các đơn vị chưa gửi hồ sơ ra Kho bạc Nhà nước đề nghị mở tài khoản và chưa gửi hồ sơ đề nghị chi lương tháng 8.

Về tình hình bố trí trụ sở làm việc, các địa phương đã ban hành quyết định phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc cho các xã, phường, đặc khu để đảm bảo điều kiện hoạt động thông suốt. Nguyên tắc chung là tận dụng tối đa trụ sở hiện có, ưu tiên bố trí tập trung hoặc hoán đổi trụ sở với các đơn vị trên địa bàn.

Nhiều trụ sở cơ quan cấp huyện cũ đã được sử dụng lại để bố trí cho cấp xã mới. Các địa phương đã bố trí cân đối nguồn lực cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc, tập trung trước mắt cho các khu vực thường xuyên tiếp và giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.

Hết chế độ nghỉ việc theo Nghị định 178, lùi chi trả lương hưu

Theo Việt Linh

Tiền phong

