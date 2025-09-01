Hết chế độ nghỉ việc theo Nghị định 178, lùi chi trả lương hưu

Công chức nghỉ việc sau 1/9 không được hưởng chính sách theo Nghị định 178

Tại Kết luận 183-KL/TW ngày 1/8, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao các bộ, ban, ngành và địa phương chỉ đạo xử lý giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31/8/2025, sau thời điểm này sẽ kết thúc.

Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi các bộ, ban, ngành, địa phương yêu cầu thực hiện nghiêm Kết luận 183 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Công chức nghỉ việc sau 1/9 không được hưởng chính sách theo Nghị định 178. Ảnh minh hoạ.

Theo đó, Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương tập trung rà soát, sàng lọc các đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, lập danh sách và ban hành quyết định nghỉ việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang thuộc thẩm quyền quản lý theo Nghị định 178/2024 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025) trước ngày 31/8.

Thời điểm nghỉ việc để hưởng chính sách, chế độ muộn nhất là ngày 1/9. Sau thời điểm này chính sách cũng kết thúc.

Các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định (quyết định nghỉ hưu trước tuổi, quyết định nghỉ thôi việc) trước ngày 1/8 để xác định các đối tượng nghỉ việc theo lộ trình đến hết ngày 31/12 thì tiếp tục được hưởng chính sách, chế độ theo quy định.

Lực lượng bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự sẽ có phụ cấp từ 15/9

Theo Nghị định 213 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, từ ngày 15/9, 3 lực lượng sau sẽ được hưởng chế độ phụ cấp.

Lực lượng bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự sẽ có phụ cấp từ 15/9. Ảnh minh hoạ.

Thứ nhất, lực lượng chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự nhóm đặc biệt.

Thứ hai, lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Thứ ba, lực lượng chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ các công trình quốc phòng Nhóm I loại A không niêm cất, lấp phủ.

Về chế độ, cả 3 lực lượng trên được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc với mức phụ cấp là 0,2.

Với nhóm lực lượng thứ nhất và thứ ba sẽ được hưởng thêm phụ cấp đặc thù quân sự 10%.

Các loại phụ cấp trên được chi trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế.

Lùi chi trả lương hưu tháng 9

Căn cứ quyết định 166/QĐ-BHXH, lương hưu và trợ cấp tháng 9 sẽ được chi trả từ ngày 3/9 do trùng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Theo quy định của BHXH Việt Nam, tiền lương hưu và trợ cấp BHXH được chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân vào ngày 2 hằng tháng. Trong trường hợp ngày mùng 2 trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, lịch chi trả sẽ bắt đầu từ ngày làm việc tiếp theo đầu tiên sau ngày nghỉ, ngày lễ.

Lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng được chi trả qua hai hình thức. Với hình thức chuyển khoản, người hưởng sẽ nhận tiền chậm nhất vào ngày 5 hằng tháng.

Với hình thức tiền mặt, cơ quan chi trả thực hiện từ ngày 2 đến ngày 10 tại các điểm chi trả cố định, tối thiểu 6 giờ/ngày. Nếu danh sách đã giải quyết xong, việc chi trả có thể kết thúc sớm trước ngày 10.

Từ ngày 11-25/9, việc chi trả tiếp tục tại các điểm giao dịch của tổ chức dịch vụ chi trả cấp huyện. Lịch này có thể thay đổi tùy theo điều kiện thực tế tại từng địa phương.

Như vậy, tổng thời gian chi trả lương hưu tháng 9 kéo dài từ ngày 3 đến hết ngày 25/9, theo cả hai hình thức tiền mặt và chuyển khoản.

Người hưởng lương hưu cần lưu ý các quy định về thay đổi hình thức hoặc nơi nhận. Khi có nguyện vọng, phải gửi văn bản đề nghị tới cơ quan BHXH nơi đang chi trả. Trong 5 ngày làm việc, cơ quan này phải giải quyết hoặc trả lời bằng văn bản nếu không thể thực hiện.

Trường hợp người hưởng không trực tiếp đi nhận, có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực, thời hạn tối đa 12 tháng.