Sắp khởi công nhà hát Ngọc Trai và công viên hai bên sông Tô Lịch

Ngày 10/9, UBND thành phố Hà Nội cho biết, thành phố đã thống nhất danh mục các công trình xây dựng, dự án sẽ khởi công dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025).

Theo đó, dịp này thành phố sẽ khởi công 8 dự án trọng điểm, bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Thận Hà Nội (cơ sở 2).

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo và lễ công bố quy hoạch chi tiết ga C9, phương án tuyến, vị trí công trình trên tuyến đoạn tuyến từ ga C8 đến ga C10, tỷ lệ 1/500; đồng thời gắn với khởi công Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB thuộc nhóm Dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Phối cảnh Nhà hát Ngọc Trai.

Cùng với đó, thành phố sẽ khởi công các dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo.

Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, phường Long Biên; Dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu; Dự án đầu tư xây dựng công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch.

Đặc biệt, dịp này thành phố sẽ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề. Được biết, tổng diện tích thực hiện dự án là 191.241m2 với tổng vốn đầu tư là 12.756 tỷ đồng. Dự án được thực hiện qua 2 giai đoạn, thực hiện từ Quý I/2025 đến Quý III/2029. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ xây dựng Công trình nhà hát Ngọc trai; Giai đoạn 2 sẽ thực hiện đầu tư xây dựng công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề.