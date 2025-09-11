Thủ phủ nông nghiệp lớn nhất Việt Nam sẽ có Trung tâm UAV- Robot nông nghiệp, trường đào tạo phi công UAV

Ngày 9/9, tại Hội thảo khoa học “Bản sao số Quốc gia – Đột phá công nghệ cho Nông nghiệp thông minh vùng Đồng bằng sông Cửu Long,” Tập đoàn CT Group và Trường Đại học Cần Thơ đã chính thức ký kết loạt thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ cao để giải quyết các thách thức của nông nghiệp vùng. Sự kiện này không chỉ khẳng định tầm nhìn chiến lược của hai đơn vị mà còn mở ra nhiều cơ hội cho sự phát triển bền vững và toàn diện của nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long.

Vùng đất vàng Đồng Bằng sông Cửu Long

Từ lâu, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã được mệnh danh là “vựa lúa,” “vựa trái cây” và “vựa thủy sản” của cả nước. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nông nghiệp ĐBSCL đóng góp trên 33% GDP nông nghiệp cả nước và 30% GDP của vùng , là trụ cột quan trọng đảm bảo an ninh lương thực và ổn định kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, như PGS.TS Trần Trung Tính, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, đã nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình, vùng đất này đang đứng trước những thách thức chưa từng có tiền lệ. Đó là tác động nghiêm trọng từ biến đổi khí hậu, tình trạng hạn mặn diễn biến phức tạp, cùng sự suy thoái đất canh tác. Mô hình sản xuất nông nghiệp truyền thống đã bộc lộ nhiều hạn chế, không còn đủ sức đáp ứng yêu cầu cấp bách về an ninh lương thực và nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Vì vậy, việc phát triển Nông nghiệp thông minh không chỉ là một xu thế tất yếu mà còn là giải pháp chiến lược để ĐBSCL phát huy tối đa tiềm năng, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị sản phẩm và hội nhập sâu rộng vào thị trường quốc tế.

PGS.TS Trần Trung Tính, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ phát biểu tại hội thảo.

Bước đi chiến lược, hợp tác toàn diện

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương chiến lược để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Đồng hành cùng định hướng đó, CT Group và Đại học Cần Thơ đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác, trong đó tập trung nhiều lĩnh vực như nông nghiệp thông minh, bán dẫn hay tín chỉ carbon.

Một trong những dự án đáng chú ý nhất của lần hợp tác này đó chính là hai bên Thành lập Trung tâm UAV – Robot Nông nghiệp và Trường đào tạo Phi công UAV: Đây là dự án trọng tâm, thể hiện sự kết hợp hoàn hảo giữa tri thức hàn lâm của Đại học Cần Thơ và sức mạnh công nghệ từ hệ sinh thái UAV – Robot của CT Group.

Trung tâm này sẽ thực hiện ba nhiệm vụ lớn:

Nghiên cứu và ứng dụng: Nghiên cứu và triển khai các công nghệ UAV và robot vào nông nghiệp, từ gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch đến đánh giá tín chỉ carbon. Đào tạo nguồn nhân lực: Trở thành trung tâm đào tạo chuyên sâu, cung cấp đội ngũ phi công UAV và kỹ thuật viên lành nghề, đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế. Kết nối hợp tác: Là cầu nối vững chắc giữa nhà trường, doanh nghiệp và chính quyền, thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Bên cạnh lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và bán dẫn, hai bên còn mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực đột phá khác như bán dẫn, phát triển tín chỉ carbon.

Nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng giữa CT group và Đại học Cần Thơ đã được ký kết.

Trong đó, sàn giao dịch Tín chỉ carbon ASEAN (CT Group) và Viện Mekong (Đại học Cần Thơ) sẽ cùng nhau phát triển thị trường tín chỉ carbon cho ĐBSCL. Dự án này sẽ tập trung vào các chương trình trọng điểm như nuôi tôm và canh tác lúa bền vững, chuyển đổi chiếu sáng công cộng. Hợp tác này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường, tạo ra một nền nông nghiệp xanh và bền vững.

Đại học Cần Thơ cho biết, Trường đã có lộ trình cụ thể trong đào tạo nhân lực cho Nông nghiệp thông minh, hiện đang đào tạo trình độ đại học về Nông nghiệp công nghệ cao , trình độ thạc sĩ về Nông nghiệp thông minh và dự kiến sẽ tiến hành đào tạo trình độ tiến sĩ Nông nghiệp thông minh trong thời gian tới.

Với những bước đi chiến lược và cụ thể này, sự hợp tác giữa CT Group và Đại học Cần Thơ hứa hẹn sẽ tạo ra một cú hích lớn, góp phần đưa ĐBSCL trở thành vùng đi đầu về nông nghiệp thông minh, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu và hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu.