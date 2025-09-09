Từ 2026, hàng triệu người VN có thể chứng kiến 1 sự thay đổi trong lĩnh vực “mạch máu của nền kinh tế”

Đó là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giao thông thông minh ở Việt Nam.

Sáng qua (8/9), Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 71 của Chính phủ và thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong ngành Xây dựng và Giao thông vận tải.

Cục Đường bộ Việt Nam cùng Trung tâm Công nghệ thông tin, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sẽ cùng xây dựng kế hoạch tổng thể hệ thống quản lý giao thông thông minh toàn quốc, hoàn thành trong quý I/2026. Bên cạnh đó, VNPT sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng xây dựng kế hoạch tổng thể chuyển đổi số trong quản lý xây dựng, trình trong tháng 12/2025.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TH

Tại Hội nghị, ông Đào Xuân Trường, Phó giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số - Viettel thông tin rằng, ứng dụng AI trong giao thông thông minh tại Việt Nam mới chỉ ở giai đoạn hình thành.

Trên thực tế, hiện nay, TP HCM có khoảng 1.000 camera giao thông, còn khá khiêm tốn nếu so với các đô thị lớn trên thế giới, chẳng hạn như: Bắc Kinh với 1,15 triệu camera cho 22 triệu dân, Delhi 420.000 camera cho 33,5 triệu dân hay London 620.000 camera cho 9 triệu dân.

Trong khi đó, nhu cầu dữ liệu là vô cùng lớn. Bởi mỗi camera HD tạo ra khoảng 15GB dữ liệu/ngày, và với camera full HD con số này có thể lên tới 20GB, chưa kể hàng nghìn thiết bị ngoại vi và cảm biến phục vụ giao thông thông minh như bảng điện tử, cảm biến môi trường, cảm biến ngập nước… Điều này cũng đặt ra thách thức lớn về hạ tầng thiết bị, truyền dẫn, lưu trữ, nhất là hạ tầng tính toán GPU phục vụ phân tích dữ liệu chuyên sâu bằng AI.

Việc ứng dụng AI trong giao thông là nhu cầu bức thiết, là giải pháp quan trọng để ngành xây dựng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Do đó, ông Đào Xuân Trường đề xuất cần quy hoạch, đầu tư đồng bộ hạ tầng AI cho giao thông thông minh, xây dựng giải pháp tổng thể, đủ sức đáp ứng các dự án quy mô lớn.

Người tham gia giao thông sẽ được hưởng nhiều lợi ích lớn

Theo chuyên gia, các công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên có thể tích hợp vào hệ thống dẫn đường bằng giọng nói, từ đó giúp giao tiếp trực tiếp giữa hệ thống giao thông thông minh với người lái xe. Ảnh minh họa

Theo Phó giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số - Viettel gợi ý, việc ứng dụng thị giác máy tính trong giám sát giao thông, triển khai hệ thống tự động hóa cao để hỗ trợ vận hành; cũng như phát triển các giải pháp học máy để dự báo tình trạng giao thông, điểm tắc nghẽn, sự cố, cũng như điều khiển đèn tín hiệu thích ứng.

Ngoài ra, những công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên có thể tích hợp vào hệ thống dẫn đường bằng giọng nói. Điều này giúp giao tiếp trực tiếp giữa hệ thống giao thông thông minh với người lái xe.

Đáng chú ý, trợ lý ảo AI cũng sẽ là công cụ hỗ trợ hiệu quả trong việc cung cấp thông tin giao thông, tối ưu hóa lộ trình cho người dân, đồng thời hỗ trợ cho cán bộ, công chức trong xây dựng, trả lời văn bản pháp luật và xử lý công việc thường ngày.

Đánh giá cao về giải pháp này, Bộ trưởng Trần Hồng Minh giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Viettel nghiên cứu và triển khai kế hoạch ứng dụng AI trong hỗ trợ xây dựng, rà soát, hỏi đáp văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, hoàn thành trong quý I/2026.