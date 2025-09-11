Dòng vốn FDI lập kỷ lục 5 năm, khẳng định triển vọng bền vững kinh tế Việt Nam

Tháng 8/2025, thị trường tài chính Việt Nam chứng kiến những diễn biến trái chiều: khối ngoại bán ròng kỷ lục hơn 42.000 tỷ đồng trên sàn chứng khoán, nhưng vốn FDI giải ngân đạt mức cao nhất 5 năm, trong khi hàng loạt thương vụ phát hành cổ phiếu mới tiếp tục hút mạnh dòng tiền quốc tế. Nghịch lý này, nhìn từ góc độ dài hạn, lại phản ánh sức hấp dẫn và độ trưởng thành ngày càng rõ nét của thị trường Việt Nam.

Khối ngoại bán ròng kỷ lục trên chứng khoán

Sau khi tạm thời quay lại trạng thái mua ròng trong tháng 7, khối ngoại đã bán ròng quyết liệt trở lại trong tháng 8/2025, chỉ có hai phiên mua ròng hiếm hoi. Tổng giá trị bán ròng vượt hơn 42.000 tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên, một số chuyên gia chứng khoán đều chỉ ra nguyên nhân cơ bản là do chốt lời ngắn hạn sau giai đoạn VN-Index tăng bùng nổ từ đáy tháng 4/2025 và biến động tỷ giá VND/USD tạo tâm lý thận trọng. Bên cạnh đó, nguyên nhân còn đến từ xu hướng tăng của vàng và tiền mã hóa hút bớt dòng tiền toàn cầu.

Khối ngoại sẵn sàng đồng hành với doanh nghiệp Việt Nam trong dài hạn, đặc biệt ở những lĩnh vực giàu tiềm năng như chứng khoán, bất động sản...

Trao đổi với báo giới xung quanh câu chuyện này, ông Nguyễn Trọng Đình Tâm - Phó Giám đốc Khối Phân tích, Công ty cổ phần Chứng khoán ASEAN nhận định rằng động thái bán ròng mạnh của khối ngoại chủ yếu mang tính kỹ thuật, không phản ánh sự thoái lui khỏi thị trường Việt Nam. Trên thực tế, cơ cấu giao dịch cho thấy khối nội vẫn chiếm ưu thế.

Điều đáng chú ý là số liệu củng cố nhận định này khi mà trong tháng 8, giao dịch của khối ngoại chỉ chiếm 10,16% tổng giá trị thị trường. Lực cầu mạnh mẽ từ nhà đầu tư trong nước đã giúp thị trường cân bằng. VN-Index thậm chí tăng gần 12%, đứng đầu khu vực quốc tế, trong khi thanh khoản bùng nổ, với giá trị giao dịch bình quân trên HoSE đạt 49.556 tỷ đồng/ngày, tăng hơn 41% so với tháng 7.

Tháng 8/2025 khép lại với bức tranh dòng vốn ngoại nhiều gam màu đối lập. Trong khi nhà đầu tư nước ngoài bán ròng kỷ lục hơn 42.000 tỷ đồng trên sàn chứng khoán, Việt Nam vẫn đón nhận dòng vốn FDI giải ngân cao nhất trong 5 năm cùng loạt thương vụ phát hành cổ phiếu mới có sự tham gia sôi động của khối ngoại. Nghịch lý này không chỉ phản ánh sự phân hóa kênh đầu tư, mà còn cho thấy sức hấp dẫn dài hạn của nền kinh tế Việt Nam.

Đặc biệt, tại thị trường sơ cấp, dòng vốn ngoại vẫn chảy mạnh. Có thể thấy, dù bán ròng mạnh trên thị trường thứ cấp, nhà đầu tư ngoại không "rút chạy" hoàn toàn mà vẫn giải ngân đáng kể vào thị trường sơ cấp thông qua các thương vụ phát hành cổ phiếu.

Ví dụ như SSI: Đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cuối tháng 8/2025 phân phối thành công 100% lượng chào bán. Khối ngoại mua tới 65,89 triệu cổ phiếu, tương đương 63,3% tổng lượng phát hành, với giá trị giải ngân hơn 2.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Taseco Land chuẩn bị phát hành hơn 48 triệu cổ phiếu, huy động khoảng 1.500 tỷ đồng, với nhóm quỹ ngoại Dragon Capital đăng ký mua gần 42%; HSC đã hoàn tất đợt tăng vốn cho cổ đông hiện hữu, trong đó Dragon Capital giải ngân hơn 1.134 tỷ đồng...

Những dẫn chứng trên cho thấy, khối ngoại sẵn sàng đồng hành với doanh nghiệp Việt Nam trong dài hạn, đặc biệt ở những lĩnh vực giàu tiềm năng như chứng khoán, bất động sản và sản xuất.

Dòng vốn FDI: Điểm sáng dài hạn

Theo TS Nguyễn Trí Hiếu, nếu thị trường chứng khoán phản ánh sự thận trọng ngắn hạn, thì bức tranh FDI lại mang gam màu tích cực rõ rệt. Theo số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 8 tháng đầu năm 2025, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 26,14 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ 2024. Đặc biệt, vốn giải ngân đạt 15,4 tỷ USD, tăng 8,8%, ghi nhận mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây.

Dòng vốn dài hạn tiếp tục “giải ngân mạnh nhất 5 năm”

Cơ cấu vốn FDI cũng cho thấy sự chuyển dịch bền vững khi mà vốn đăng ký cấp mới là 2.534 dự án, trị giá 11,03 tỷ USD. Vốn điều chỉnh có tới 996 lượt với tổng cộng 10,65 tỷ USD, tăng tới 85,9%. Còn góp vốn, mua cổ phần là 2.245 lượt, đạt 4,46 tỷ USD, tăng 58,8%.

Với FDI kỷ lục, thị trường sơ cấp sôi động và nội lực mạnh mẽ từ nhà đầu tư trong nước, kinh tế Việt Nam tiếp tục chứng tỏ sức hấp dẫn dài hạn. Những điều chỉnh ngắn hạn của dòng vốn FII chỉ là phép thử, trong khi xu hướng lớn hơn vẫn là niềm tin ngày càng vững chắc vào thị trường Việt Nam.

Trong ngành, công nghiệp chế biến – chế tạo chiếm tới 59,2% vốn đăng ký cấp mới (6,53 tỷ USD). Bất động sản xếp thứ hai, chiếm 21,5% (khoảng 2,37 tỷ USD). Vốn giải ngân cũng tập trung vào lĩnh vực sản xuất, chiếm 81,6%, cho thấy FDI vào Việt Nam ngày càng "thực chất", hướng thẳng vào sản xuất – kinh doanh thay vì dừng lại ở đăng ký danh nghĩa.

Chính sách mới củng cố niềm tin

Hơn thế nữa, theo ông Hiếu, một loạt cải cách chính sách gần đây của Chính phủ đang gia tăng niềm tin một cách mạnh mẽ cho nhà đầu tư quốc tế. Trong đó, đáng chú ý, Thông tư 25/2025/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành trong tháng 8/2025 đã sửa đổi nhiều quy định liên quan đến mở và sử dụng tài khoản thanh toán, đồng thời cho phép nhà đầu tư nước ngoài không cư trú mở tài khoản để đầu tư gián tiếp. Đây được coi là bước đi quan trọng nhằm gỡ rào cản pháp lý, tạo thuận lợi cho dòng vốn ngoại.

Bên cạnh đó, môi trường kinh doanh tiếp tục cải thiện, các chỉ số cạnh tranh và đổi mới sáng tạo của Việt Nam liên tục thăng hạng. Dự báo GDP giai đoạn 2026–2030 có thể duy trì tăng trưởng hai con số càng củng cố vị thế Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn dài hạn.

Theo các chuyên gia kinh tế, để tận dụng cơ hội từ dòng vốn ngoại, Việt Nam cần đẩy nhanh nâng hạng thị trường chứng khoán, minh bạch hóa chuẩn mực giao dịch và bảo vệ nhà đầu tư. Đồng thời, ổn định tỷ giá và chính sách vĩ mô, nhằm hạn chế tác động tâm lý ngắn hạn lên dòng vốn FII.

Bên cạnh đó, ông Hiếu cho rằng, chúng ta cần tiếp tục cải cách hành chính và pháp lý, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến đầu tư, tài chính và chứng khoán. Tăng cường thu hút FDI chất lượng cao, ưu tiên công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển xanh. Song song với đó, khuyến khích dòng vốn nội địa, giúp tạo nền tảng vững chắc, hạn chế rủi ro phụ thuộc quá mức vào vốn ngoại.

Nhìn tổng thể, tháng 8/2025 có thể coi là một "phép thử" quan trọng. Việc khối ngoại bán ròng kỷ lục trên sàn chứng khoán nhưng đồng thời tăng giải ngân FDI và tham gia mạnh vào các đợt phát hành cổ phiếu mới cho thấy dòng vốn ngoại không "rút chạy" mà đang tái cơ cấu chiến lược. Đây là dấu hiệu của một thị trường đang trưởng thành, với khả năng hấp thụ nhiều tầng vốn khác nhau.

Trong khi những biến động ngắn hạn trên sàn chứng khoán khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại, thì dòng vốn FDI và sơ cấp mạnh mẽ lại chứng minh niềm tin bền vững của quốc tế đối với Việt Nam. Sự đối nghịch ấy, thay vì là tín hiệu rủi ro, lại phản ánh một thị trường ngày càng đa dạng, có khả năng thích ứng và phân hóa theo từng kênh vốn.

Với triển vọng nâng hạng thị trường, cải cách pháp lý đồng bộ và nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới một thị trường tài chính trưởng thành, hấp dẫn và bền vững hơn cho dòng vốn ngoại.