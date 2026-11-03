Để học viên tập lái xe chạy sai làn đường, thầy dạy nhận 2 lần phạt

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Trị vừa xác minh, làm rõ hành vi vi phạm giao thông của người điều khiển ô tô tập lái mang biển kiểm soát 74A-143.xx sau khi tiếp nhận hình ảnh phản ánh được đăng tải trên nhóm mạng xã hội “GIAO THÔNG VĂN MINH”.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, vào khoảng 16h08 ngày 30/10/2026, tại Km63+200 Quốc lộ 9, thuộc địa phận thôn Lương Lễ, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, ông Lê VT (sinh năm 1984), giáo viên dạy thực hành lái xe của Trung tâm GDNN ML, đã có hành vi điều khiển ô tô đi không đúng làn đường trong quá trình hướng dẫn học viên.

Hình ảnh chiếc xe tập lái chạy sai làn. (Nguồn: mạng xã hội)

Sau khi làm rõ vụ việc, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Lê V.T. về hành vi trên. Theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 6 và khoản 8 Điều 39 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026, hành vi vi phạm của ông Lê VT bị xử phạt tiền từ 4-6 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo quy định tại điểm a khoản 16 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Không chỉ bị xử lý về mặt hành chính, ông Lê V.T. còn phải chịu hình thức kỷ luật tại đơn vị công tác. Cụ thể, Trung tâm GDNN ML đã tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và quyết định xử lý kỷ luật đối với giáo viên này bằng hình thức khiển trách.

Cảnh sát giao thông Quảng Trị làm việc với giáo viên dạy lái xe chạy sai làn đường. (Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông)

Vụ việc là lời nhắc nhở đối với những người làm công tác đào tạo, hướng dẫn lái xe, bởi giáo viên không chỉ có trách nhiệm truyền đạt kiến thức, kỹ năng điều khiển phương tiện mà còn phải là tấm gương trong việc chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Đặc biệt, trong các buổi thực hành trên đường, mỗi thao tác và cách xử lý tình huống của giáo viên đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức, thói quen tham gia giao thông của học viên. Vì vậy, việc chấp hành nghiêm luật giao thông không chỉ là yêu cầu đối với người cầm lái mà còn là trách nhiệm của người đứng lớp, góp phần hình thành ý thức lái xe an toàn ngay từ khi học viên bắt đầu làm quen với thực tế.