Đối thoại với Thủ tướng, nông dân chia sẻ cần "chiến thần livestream" hỗ trợ bán hàng

Hội nghị với chủ đề: "Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông dân". Hội nghị do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương tổ chức, diễn ra theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.



Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc. Ảnh: Phạm Hưng

Theo Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, trước hội nghị hôm nay, chỉ trong khoảng 1 tháng đã nhận được hơn 5.000 ý kiến, đề xuất, kiến nghị của cán bộ, hội viên, nông dân gửi đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ người nông dân là chiến sĩ trên mặt trận nông nghiệp, phải luôn thích ứng với mọi hoàn cảnh, phải chiến đấu và phải chiến thắng trên mặt trận này.

Đây là lần thứ 4 trong nhiệm kỳ này, Thủ tướng Chính phủ tổ chức đối thoại với nông dân, theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về "3 gần", "4 không" và "5 phải", trong đó có nội dung phải lắng nghe - phải đối thoại.

Thủ tướng và đại diện lãnh đạo Đảng, các bộ, ngành đối thoại với nông dân. Ảnh: Phạm Hưng

Thủ tướng đánh giá cao chủ đề cuộc đối thoại về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đồng thời đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận thêm về nội dung phát triển kinh tế tư nhân trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về kinh tế tư nhân; và nội dung khắc phục thảm họa thiên tai vừa qua.

Tại Hội nghị, bà Vương Thị Thương, Giám đốc Hợp tác xã Nông sản Toàn Thương, tỉnh Lạng Sơn, cho biết Hợp tác xã chuyên sản xuất và chế biến chuyên sâu các sản phẩm nông sản của địa phương và sản phẩm chủ lực là "hồng vành khuyên treo gió".



"Bán hàng nông sản online là một xu thế phổ biến, phù hợp với chủ trương chuyển đổi số, rất quan trọng đối với nông dân và hợp tác xã ở vùng cao như chúng tôi. Tuy nhiên, việc bán hàng online hiện còn gặp khó khăn do thiếu người viết kịch bản, làm content (nội dung) và rất cần có những "chiến thần livestream" để hỗ trợ làm các video quảng bá sản phẩm" - bà Thương chia sẻ. Do vậy, hợp tác xã kiến nghị Chính phủ có cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân, hợp tác xã được tham gia đào tạo, tập huấn về kỹ năng bán hàng online.

Trả lời câu hỏi, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng những người nông dân livestream chính là "các chiến thần, các KOC", vì là người trực tiếp tham gia lao động sản xuất, từ đó chúng ta sẽ có những câu chuyện hay, những chia sẻ về sản phẩm từ thực tế..

Cùng với đó, Bộ Công Thương đang xây dựng các chính sách để hỗ trợ bà con nông dân cũng như các doanh nghiệp tham gia vào thương mại điện tử.

Để hỗ trợ việc bán hàng online, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các tập đoàn bảo đảm sóng và điện cho nông dân, cho vùng sâu vùng xa, vùng biên giới hải đảo. Từ đó, thúc đẩy xây dựng chính phủ số, xã hội số, công dân số, giúp mọi người phải biết sử dụng chuyển đổi số, mua bán online.



Liên quan chính sách thuế, phí và lệ phí, cho rằng hiện đã ưu tiên nhất cho nông nghiệp, cơ bản là miễn hết, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tiếp tục đề xuất cấp có thẩm quyền. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương xây dựng, phát triển các sàn giao dịch hàng hóa bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần chống gian lận thương mại, bán hàng giả, hàng nhái, bán hàng không công khai, không minh bạch.