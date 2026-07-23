Đội tuyển Việt Nam gặp Timor Leste: Đá đẹp, thắng đậm?

Tuyển Việt Nam đang sở hữu hàng công cực mạnh ở ASEAN Cup 2026

Timor Leste góp mặt tại ASEAN Cup 2026 sau khi vượt qua Brunei ở 2 lượt trận play-off. Đoàn quân của HLV Jose Pedro đã đánh bại đối thủ với tổng tỷ số 6-1, qua đó giành suất cuối tại bảng A.

Trong lịch sử tham dự AFF Cup (hiện nay là ASEAN Cup), Timor Leste gần như chỉ đóng vai "lót đường", thường xuyên bị loại sớm từ vòng đấu bảng. Ở giải đấu năm nay, Timor Leste triệu tập đội hình gồm khoảng 1 nửa đang thi đấu cho các đội bóng nước ngoài, cả châu Âu, Australia và châu Á nhưng chỉ ở hạng thấp.

Có thể kể đến một số cái tên như thủ môn Dylan Jose Niski đang khoác áo Western City Rangers (Australia); 3 hậu vệ Liam Farrugia, Ryan Jom, Jackson Fowler cũng chơi tại Australia hay các tiền đạo Joao Rangel (Anh), Zion Cruz (Bồ Đào Nha), Olavio da Silva (Bắc Ireland), Joao Pedro (Malaysia)...

Tiền đạo Joao Pedro là cái tên gây chú ý nhất với tốc độ và khả năng xử lý cá nhân tốt trên hàng công. Trong 5 trận gần nhất, Timor Leste ghi 8 bàn, nhưng đều trước các đối thủ yếu.

Về lý thuyết, Timor Leste có thể chủ động chơi phòng ngự-phản công trước đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên có thực tế là hàng phòng ngự của họ không thực sự chắc chắn khi để thủng lưới 11 bàn trong 5 trận gần nhất.

Tuyển Việt Nam "rèn súng"

Đặt lên bàn cân, Timor Leste rõ ràng khó có thể khiến đội tuyển Việt Nam phải lo lắng dù HLV Kim Sang-sik luôn đề cao sự thận trọng trước mọi đối thủ. Sự chênh lệch giữa đôi bên quá lớn để có thể nghĩ đến 1 kết quả gây bất ngờ.

Vấn đề chỉ là cách đội tuyển Việt Nam thể hiện trước đối thủ và phương án nhân sự HLV Kim Sang-sik sẽ sử dụng khi gặp Timor Leste. Ở bảng đấu có cả sự hiện diện của Indonesia, Singapore và Campuchia, đội tuyển Việt Nam cần một chiến thắng thuyết phục để tạo lợi thế cạnh tranh trong phần còn lại của hành trình.

Sẽ không loại trừ khả năng HLV Kim Sang-sik tung ra hàng tấn công mạnh nhất trước Timor Leste với những mũi nhọn như Nguyễn Xuân Son , Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno) hay Đình Bắc trên hàng tấn công. Tuyến giữa mạnh sẽ giúp đội tuyển Việt Nam làm chủ thế trận, kiểm soát bóng và gây sức ép lên đối phương.

Nguyễn Xuân Son có thể dứt điểm 2 chân và cũng giỏi không chiến (ảnh M.D)

Đợt tập huấn tại Hàn Quốc và trận thắng 4-0 trước Myanmar mới đây phần nào cho thấy đội tuyển Việt Nam đang vận hành trơn tru. Sự đa dạng về lối chơi của các nhân sự trên hàng công cho phép ông Kim Sang-sik đưa ra nhiều phương án tiếp cận khung thành đối thủ. Nguyễn Tài Lộc và Đình Bắc đều có khả năng đá cánh, dứt điểm từ xa. Nguyễn Xuân Son có tầm hoạt động rộng, khả năng tì đè tốt, dứt điểm bằng cả 2 chân và đầu.

Khi cần thiết, đội bóng của ông Kim Sang-sik cũng có thể trông đợi vào những tình huống đột biến từ tuyến 2 với Nguyễn Quang Hải, Hoàng Đức và cả Hoàng Hên. Cả 3 đều là những gương mặt có tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm từ xa, đá phạt trực tiếp.

Hàng phòng ngự vốn thiếu chặt chẽ của Timor Leste khó lòng có thể khiến đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn. Thách thức thực sự đối với thầy trò ông Kim Sang-sik được dự báo chỉ khi gặp Singapore và Indonesia.