Đôla Mỹ lên cao nhất 3 tháng, chuyên gia dự báo sẽ còn tăng tiếp

Chỉ số dollar index hôm nay đạt mức 92,699 điểm, cao nhất trong vòng 3 tháng, trước khi Mỹ công bố báo cáo về số liệu việc làm. Tính chung cả tuần, dollar index tăng giá khoảng 1%, là tuần thứ 4 tăng giá trong vòng 5 tuần gần đây. So với mức thấp hồi tháng 5, chỉ số dollar index hiện cao hơn khoảng 3,4%.

Trước đó, trong tháng 6, USD tăng khoảng 3%, kết thúc chuỗi 2 tháng giảm trước đó và đánh dấu tháng tăng giá tốt nhất trong vòng bốn năm rưỡi.

Đồng bạc xanh bắt đầu xu hướng tăng giá so với hầu hết các đồng tiền lớn trên thế giới kể từ khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tháng trước đã bất ngờ báo hiệu rằng họ có thể thắt chặt chính sách tiền tệ sớm hơn dự kiến để kiềm chế lạm phát.

Chính phủ Mỹ ngày 1/7 công bố số liệu cho thấy các đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại nước này trong tuần qua đã giảm xuống mức 364.000 đơn. Đây là mức thấp nhất ghi nhận kể từ ngày 14/3/2020 khi các biện pháp phong tỏa bắt đầu được triển khai nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Lao động Mỹ, Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ đã giảm 51.000 đơn trong tuần kết thúc vào ngày 26/6, cao hơn so với dự báo của các nhà kinh tế.

Hôm nay Mỹ sẽ công bố số liệu về việc làm mới. Khảo sát của Reuters cho thấy các nhà phân tích dự báo nền kinh tế này đã tạo thêm 700.000 việc làm mới trong tháng vừa qua. Thị trường tiền tệ gần đây đã trở nên nhạy cảm hơn đối với các dữ liệu kinh tế của Mỹ. Các nhà phân tích cho biết, con số cao hơn trong báo cáo việc làm có thể làm dấy lên lo ngại chính sách thắt chặt tiền tệ của Fed sẽ được thực hiện sớm hơn những gì các lãnh đạo Fed thông báo.

"Đồng USD bắt đầu tăng tốc kể từ khi bước sang tháng 7. Số liệu việc làm mới trong lĩnh vực phi nông nghiệp sẽ khiến USD tiếp tục tăng hoặc quay đầu giảm", chiến lược gia Philip Wee của Ngân hàng DBS cho biết.

USD hôm nay đạt mức cao nhất trong vòng 3 tháng so với euro khi tăng 0,2% lên 1,18235 USD, trong khi lên cao nhất 15 tháng so với yen Nhật và cao nhất nhiều tháng so với các đồng tiền lớn khác, khi các nhà giao dịch đặt cược rằng USD sẽ còn tăng giá hơn nữa.

Theo đó, USD tăng lên 111,65 JPY; lên 1,3752 USD/bảng Anh (cao nhất 2,5 tháng) và cao nhất 12 tháng so với đô la Australia (0,7467 USD).

Đối với tiền đồng của Việt Nam, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và USD ngày 2/7 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.184 VND/USD, tăng 2 đồng so với hôm qua. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.879 VND/USD và tỷ giá sàn là 22.488 VND/USD.

"Nhiều người hiện đang tranh luận về việc liệu đồng USD đã thực sự chạm đáy hay chưa, bởi vì Fed đã tỏ tín hiệu sẽ nâng lãi suất vào một thời điểm nào đó trong năm 2023", Paul Mackel, trưởng bộ phận nghiên cứu ngoại hối toàn cầu thuộc ngân hàng HSBC cho biết. Theo ông: "Ngoài ra, một số người lo lắng về việc liệu đồng USD có bắt đầu biến động theo chu kỳ hay không. Nghĩa là, nếu dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến thì USD sẽ được thúc đẩy tăng giá lên".

Về triển vọng của đồng USD, kết quả thăm dò của Reuters cho thấy các nhà kinh tế nhận định USD sẽ còn tiếp tục tăng giá trong ngắn hạn, song xu hướng tăng sẽ chậm dần lại bởi sức hấp dẫn của đồng USD sẽ mờ dần trong vòng một năm nữa.

Trước mắt, đồng USD có lợi thế so với các tài sản trú ẩn an toàn khác, bao gồm trái phiếu kho bạc và đồng yen, cùng với việc virus Covid-19 biến thể Delta dễ lây lan đe dọa tiến độ mở cửa trở lại của các nền kinh tế trên toàn cầu.

Kết quả khảo sát của Reuters về triển vọng tỷ giá EUR/USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm

Tuy nhiên, cuộc thăm dò ý kiến mà Reuters tiến hành ở 70 nhà phân tích ngoại hối trong khoảng thời gian từ 28/6 đến 1/7 cho thấy dự đoán đồng USD sẽ suy yếu so với hầu hết các đồng tiền chính trong vòng 12 tháng tới.

Song về triển vọng ngắn hạn, 38/51 nhà phân tích được phỏng vấn (75%) đặt cược rằng USD sẽ tăng giá trong 3 tháng tới và cho rằng nên bán các loại tiền tệ chủ chốt khác hoặc tiền tệ của các thị trường mới nổi trong giai quý III/2021.

David Adams, chiến lược gia phụ trách mảng tiền tệ của nhóm G10 thuộc ngân hàng Morgan Stanley cho biết: "Chúng ta đang trong môi trường đồng USD diễn biến tích cực. Điều đó sẽ tạo ra một số sức mạnh cho đồng USD trong ngắn hạn, dự kiến sẽ kéo dài trong vài tháng tới. Chúng tôi hy vọng đồng USD sẽ duy trì trong một phạm vi khá rộng".

Theo ông Adams: "Trong mùa hè này, chúng tôi nhận thấy cơ hội cho đồng USD tăng giá mạnh khi lãi suất thực tăng lên và tỷ lệ lạm phát được điều chỉnh".

Về câu hỏi sức mạnh của đồng USD sẽ kéo dài bao lâu, 37 trong số 63 nhà phân tích được hỏi cho biết sẽ chỉ kéo dài chưa đầy ba tháng. Trong đó, 11 người nhận định USD đã tăng đến mức đỉnh và xu hướng tăng giá gần đây đã thực sự kết thúc; 26 người còn lại cho rằng xu hướng tăng sẽ kéo dài hơn 3 tháng.

Điều đó cho thấy việc đồng USD tăng giá kéo dài là điều không chắc chắn, bất chấp việc Fed sẽ giảm dần các kích thích kinh tế.

Các nhà kinh tế tham gia khảo sát nhìn chung cho rằng sau 12 tháng nữa USD sẽ giảm giá dần. Theo đó, đồng euro sẽ tăng 2,6% so với USD lên 1,22 USD trong vòng 1 năm tới, từ mức thấp nhất 4,5 tháng, khoảng 1,18 USD, hiện nay.

Kết quả khảo sát của Reuters về triển vọng các đồng tiền chủ chốt



"Với thị trường chứng khoán đang tăng cao và thị trường nhà đất nóng ở một số quốc gia, chugns ta có nhiều cơ sở để lo lắng. Trọng tâm của thị trường tiền tệ lúc này là Covid-19 và Fed. Chúng ta tập trung vào các dữ liệu kinh tế của Mỹ cũng vì Fed", Kit Juckes, trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối của Societe Generale.

Theo ông Juckes: "Bức tranh cơ bản của thị trường tiền tệ vẫn là cuộc chiến giữa sự phục hồi kinh tế toàn cầu và câu chuyện thắt chặt dần chính sách tiền tệ của Fed".

Tham khảo: Reuters