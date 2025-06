Đòn bẩy tài chính giúp nhà bán hàng bứt phá trên sàn thương mại điện tử

Đây là chuỗi hoạt động chuyên biệt dành riêng cho cộng đồng nhà bán hàng đang kinh doanh trên TikTok - một trong những kênh phân phối trực tuyến phát triển nhanh nhất hiện nay.

Tại các sự kiện, BIDV giới thiệu hệ sinh thái tài chính toàn diện, được thiết kế phù hợp với đặc thù vận hành và nhu cầu thực tế của các Nhà bán hàng là doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cũng như khách hàng cá nhân đang hoạt động trên nền tảng TikTok. Các giải pháp không chỉ tập trung vào việc tối ưu nguồn vốn, giảm chi phí vận hành, mà còn hỗ trợ nâng cao năng lực tài chính, cải thiện dòng tiền và tăng khả năng tiếp cận tín dụng - tạo nền tảng để các nhà bán hàng phát triển kinh doanh một cách bài bản và bền vững.

Tại Hà Nội, BIDV phối hợp cùng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) và TikTok tổ chức chương trình đặc biệt với chủ đề "Kinh doanh dài lâu - Bắt đầu từ Luật", hướng tới mục tiêu khuyến khích và hỗ trợ các hộ kinh doanh tìm kiếm cơ hội bứt phá, nâng cao nhận thức về thuế và thương mại điện tử nhằm gia tăng sự chuyên nghiệp và phát triển vững chắc trong môi trường pháp lý ngày càng minh bạch. Sự kiện quy tụ hơn 700 hộ kinh doanh và nhà bán hàng trên toàn quốc, là dịp để các bên liên quan chia sẻ thông tin, chính sách và kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Tại sự kiện, đại diện BIDV chia sẻ góc nhìn về "chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp". Theo đó, việc đăng ký doanh nghiệp không chỉ đơn thuần là tuân thủ pháp luật, mà còn mang lại nhiều lợi ích chiến lược như: Hưởng chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 3 năm đầu thành lập nhằm giúp giảm chi phí hoạt động và tối ưu hóa lợi nhuận; Dễ dàng tiếp cận các gói tín dụng và khoản vay ưu đãi từ ngân hàng dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh; Nâng cao uy tín, mở rộng quy mô và thị trường kinh doanh.

BIDV cũng đã giới thiệu tới khách hàng một hành trình số hóa toàn diện và liền mạch, từ việc mở tài khoản tự động thông qua eKYC, quản lý dòng tiền hiệu quả với BIDV QR, đến tối ưu lợi nhuận thông qua hình thức Tiền gửi tự động sinh lời. Bên cạnh đó, BIDV còn cung cấp giải pháp tiếp cận nguồn vốn linh hoạt với lãi suất ưu đãi thông qua thẻ tín dụng không cần tài sản đảm bảo, giúp doanh nghiệp dễ dàng chủ động trong mọi kế hoạch tài chính.

Tại TP. Hồ Chí Minh, sự kiện TikTok SMB Summit 2025 với chủ đề "Unlock the Next Chapter" đã trở thành điểm hội tụ lớn nhất trong năm dành cho cộng đồng Nhà bán hàng, Nhà sáng tạo nội dung và các đối tác chiến lược của TikTok, tạo nên một không gian kết nối, chia sẻ xu hướng và giải pháp kinh doanh hiệu quả trong kỷ nguyên số.

Tham gia sự kiện, BIDV đã khẳng định vai trò tiên phong trong việc đồng hành cùng các nhà bán hàng trên sàn thương mại điện tử TikTok, không chỉ thông qua các sản phẩm tài chính, mà còn bằng sự tư vấn và hỗ trợ toàn diện, giúp khách hàng từng bước xây dựng mô hình kinh doanh bền vững và hiệu quả.

Tại chương trình, BIDV đã mang đến các gói giải pháp tài chính toàn diện, linh hoạt và tối ưu hóa nguồn vốn cho khách hàng, bao gồm: Gói vay sản xuất kinh doanh với lãi suất ưu đãi chỉ từ 4,5%/năm, hỗ trợ tiếp cận vốn nhanh chóng để mở rộng quy mô hoạt động; Mở Thẻ tín dụng hoàn tiền lên tới 6% cho các giao dịch quảng cáo trên nền tảng TikTok, giúp tiết kiệm chi phí marketing; Chương trình hoàn tiền lên đến 500.000 đồng khi khách hàng liên kết tài khoản BIDV với các phần mềm quản lý bán hàng, hỗ trợ tăng hiệu quả vận hành; Miễn phí tính năng đọc thông báo tiền vào tài khoản qua ứng dụng BIDV SmartBanking - giúp người bán theo dõi dòng tiền tức thời và chính xác.

Đại diện BIDV trao quà cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt tại sự kiện TikTok SMB Summit 2025

Bên cạnh chương trình bốc thăm may mắn dành cho khách hàng tham dự trực tiếp sự kiện, BIDV còn mang đến chương trình quay số trúng thưởng hấp dẫn dành cho tất cả khách hàng đăng ký trực tuyến dịch vụ BIDV SmartBanking. Cụ thể, từ ngày 25/6 đến ngày 25/7/2025, khách hàng đăng ký mở mới tài khoản BIDV SmartBanking và nhập mã "TIKTOK" tại mục mã giới thiệu đặc trưng sẽ có cơ hội tham gia chương trình quay số may mắn cuối kỳ với giải thưởng gồm: 01 Laptop MacBook Pro 14 inch M4; 03 iPad mini 7; 20 Máy in đơn hàng Xprinter 490B USB.

Trước đó, vào ngày 11/6/2025, BIDV đã phối hợp cùng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về phát triển thương mại điện tử, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực xây dựng hệ thống thương mại điện tử hiện đại, hiệu quả và bền vững tại Việt Nam. Việc đồng hành cùng nền tảng TikTok và cộng đồng khách hàng trong hai sự kiện lớn tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục là minh chứng rõ ràng cho cam kết lâu dài của BIDV trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế số và đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Thông qua các gói giải pháp tài chính linh hoạt, hiện đại và tối ưu chi phí, BIDV tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và tiểu thương có thêm công cụ tiếp cận nguồn lực tài chính hiệu quả, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, tối đa hóa lợi nhuận và vững tin trên hành trình phát triển kinh doanh bền vững trong thời đại số.