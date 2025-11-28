Đón đầu cơ hội sinh lời mới khi đất nền trở lại “đường đua”

Đến lúc đất nền không chỉ để giữ

Khi thị trường bất động sản bước vào giai đoạn mới, nền tảng lợi nhuận không còn nằm ở việc "chờ tăng giá" đơn thuần, mà nằm ở việc chọn được sản phẩm có giá tốt - đầu vào thấp - đòn bẩy hạ tầng rõ. Với đất nền, đặc biệt tại các khu vực được hưởng ưu thế về quy hoạch và hạ tầng kết nối, nhà đầu tư hôm nay đang đứng trước cơ hội đón đầu một chu kỳ tăng trưởng dài từ mức giá ưu đãi hiếm có.

Điều đáng chú ý là mặt bằng giá hiện tại ở nhiều khu vực tiềm năng đã đi vào vùng ổn định - không còn biến động mạnh như giai đoạn trước. Đây chính là "điểm trũng" của chu kỳ, khi giá phản ánh đúng giá trị thật của tài sản, chứ không còn bị thổi phồng bởi kỳ vọng. Trong khi đó, các yếu tố nền tảng như đầu tư công, phát triển hạ tầng, tăng trưởng du lịch và công nghiệp lại đang tạo lực đẩy mới cho giá trị đất. Nhà đầu tư có tầm nhìn trung và dài hạn, nếu chọn đúng khu vực đang hình thành trung tâm dịch vụ - du lịch, có thể nắm bắt trọn vẹn đà tăng giá trong 2-3 năm tới.

Gần đây, các báo cáo ngành ghi nhận đất nền tại những khu kinh tế ven biển, đô thị động lực đã có thời điểm "giá điều chỉnh", mở ra cửa cho những người vào sớm. Ví dụ, trong báo cáo "Bức tranh thị trường bất động sản 2025: Phục hồi và phân hóa", thị trường đang trong giai đoạn chọn lọc, và đất thấp tầng hay đất nền tại đô thị vệ tinh được đánh giá là nơi hưởng lợi lớn từ hạ tầng và nhu cầu thay đổi. Nhà đầu tư nhanh nhạy sẽ nhìn thấy rằng "giá tốt" không chỉ là giá thấp hơn đỉnh trước đó, mà là mức giá phản ánh rủi ro đã được loại bỏ - và thời điểm đầu vào có thể sinh lời từ khai thác thay vì chờ đợi không hoạt động.

Tại những khu vực có hạ tầng sân bay, cao tốc, cảng biển, đất nền không còn là tài sản "chờ tăng giá" mà trở thành tài sản vận hành được: nhà ở cho chuyên gia, đất thương mại dịch vụ, đất cho du lịch trải nghiệm. Khi hạ tầng hoàn thiện và khách hàng - người thuê - dịch vụ bắt đầu xuất hiện, sản phẩm đất nền sẽ được sử dụng chứ không chỉ để giữ. Đây chính là thời điểm mà "giá ưu đãi" gặp "cơ hội thực tế".

Cửa vào còn rộng

Trong số các địa phương, Quảng Ninh đang nổi bật với vai trò dẫn dắt cho thị trường đất nền. Tỉnh đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong 2025, cải cách mạnh thủ tục hành chính và hạ tầng kết nối liên vùng được thúc đẩy mạnh mẽ. Những tín hiệu như vậy cho thấy lợi thế "vùng trước" - nơi đầu tư sớm khi giá còn tốt. Vân Đồn, thuộc Quảng Ninh, là điểm sáng rõ: với sân bay quốc tế, cao tốc miền Bắc - ven biển và cảng biển, nơi này đã bước qua giai đoạn "chờ đợi" sang "thực hiện", từ đó tạo ra chuỗi lợi thế cho đất nền.

Đất nền ven biển tại Phương Đông Vân Đồn đang dần trở thành điểm "trũng" cuối cùng tại phân khúc nghỉ dưỡng.

Một yếu tố quan trọng nữa là mức giá ưu đãi hiếm có. Khi thị trường lớn hơn bắt đầu hồi phục thì các sản phẩm có thời điểm đầu vào tốt sẽ hưởng lợi kép: vừa giá thấp hơn đỉnh trước, vừa được hưởng lợi trước khi đà tăng lan rộng. Và khi nhà đầu tư bước vào sớm, điểm xuất phát càng thấp, biên lợi nhuận tiềm năng càng cao. Đất nền tại các khu có hạ tầng kết nối, có quy hoạch rõ ràng, và có cộng đồng cư dân hoặc khách dịch vụ đang hình thành sẽ là lựa chọn đáng chú ý.

Tuy vậy, nhà đầu tư cũng cần chọn kỹ hơn bao giờ hết: ưu tiên địa bàn có quy hoạch hạ tầng rõ, pháp lý minh bạch, có kết nối thực và có nhu cầu sử dụng đất thật - chứ không chỉ kỳ vọng "sóng". Khi chọn đúng tọa độ, giá tốt nhập vào sẽ là đòn bẩy sinh lời thực tế - nhờ khai thác vận hành hoặc chuyển nhượng trong bối cảnh thanh khoản hồi phục.

Phương Đông Wonder Island dần hình thành điểm kết nối nghỉ dưỡng, du lịch, an cư hiếm có tại miền Bắc.

Đơn cử như Phương Đông Wonder Island tại Vân Đồn là minh chứng cho cơ hội này. Dự án nằm trên trục kết nối sân bay - cao tốc - khu đô thị hành chính, được quy hoạch với bãi tắm, quảng trường, phố đêm, bến du thuyền và hệ tiện ích dịch vụ vận hành 24/7.

Mỗi lô đất tại đây không chỉ là nơi để ở mà có thể biến thành "đơn vị kinh doanh" - cho thuê, lưu trú, dịch vụ du lịch - điều mà nhiều khu đất khác chưa đạt được. Với nhà đầu tư biết nhìn trước, đây là thời điểm cửa vào còn rộng và mức giá đầu vào vẫn nằm trong tầm lựa chọn chiến lược.