Đơn hàng Mỹ của doanh nghiệp Việt kín đến cuối năm

Ảnh minh họa

Dù gặp phải những rào cản về thuế quan từ tháng 8 trước đó, nhưng ngành dệt may vẫn duy trì được mức tăng trưởng tích cực. Cụ thể, theo Wigroup, kết quả kinh doanh quý III/2025 của ngành này đã đạt 15,82% so với cùng kỳ năm trước. Tiêu biểu của Vinatex là lợi nhuận đạt 359,3 tỷ đồng, tăng hơn 56% nhờ tích cực giao hàng trước thời điểm thuế có hiệu lực.

Thuỷ sản, nông sản cũng là cũng những mặt hàng xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam. Trong quý III, tăng trưởng của ngành thuỷ sản tăng 90,68%, cây trồng và chăn nuôi tăng trưởng trên dưới 20%.

Trước thời điểm các biện pháp phòng vệ thương mại có hiệu lực vào đầu năm tới, nhiều nhà nhập khẩu Mỹ đang đẩy mạnh mua hàng từ Việt Nam để giảm thiểu rủi ro chi phí. Cộng với nhu cầu phục vụ mùa lễ hội cuối năm tại các thị truờng chiến lược, khiến đơn hàng của nhiều doanh nghiệp đã kín đến hết năm.

Tuy nhiên về lâu dài, để tạo lợi thế cạnh tranh, các doanh nghiệp cho biết đang tập trung chế biến sâu, gia tăng sự hiện diện tại các thị trường khó tính, nơi mà chất lượng được ưu tiên hơn so với giá cả.

Ông Võ Văn Phục - Tổng Giám đốc Công ty CP Thuỷ sản sạch Việt Nam cho biết: "Việt Nam vẫn còn lợi thế về hàng giá trị gia tăng, phân khúc này vẫn còn sức tiêu thụ khá tốt. Cần phải áp dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực nuôi để tăng năng suất, giảm giá thành".

Các doanh nghiệp cho biết một mặt kỳ vọng Bộ Công Thương đàm phán mức thuế ưu đãi, công bằng cho hàng hóa hai bên, nhưng mặt khác họ cũng chọn nâng giá trị thương hiệu sản phẩm để tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng Mỹ, giảm các khâu trung gian.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần EUBIZ Việt Nam cho biết: "Chúng tôi hướng đến các sản phẩm giá trị cao hơn, đầu tư nhiều vào B2B và từ B2B chuyển đến B2C. Có nghĩa là tiếp cận đến trực tiếp khách hàng để có được lợi nhuận tốt hơn. Nhưng câu chuyện từ B2B chuyển sang B2C cũng là câu chuyện đầu tư dài hạn vì nó rất khó, giống như kiểu mang chuông đi đánh xứ người. Do đó, cần phải có thời gian dù đã có định hướng".

Các doanh nghiệp cho biết họ cũng đang tích cực tìm kiếm hướng đi với các sản phẩm Halal, đa dạng thêm các thị trường xuất khẩu có đặc tính tiêu dùng và vị trí địa lý tương đồng với Mỹ để mở rộng dư địa xuất khẩu.



