Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đơn hàng Mỹ của doanh nghiệp Việt kín đến cuối năm

21-11-2025 - 09:48 AM | Thị trường

Đơn hàng xuất khẩu Việt sang Mỹ kín đến cuối năm, các doanh nghiệp tập trung nâng chất lượng, chế biến sâu và mở rộng thị trường giá trị cao.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Dù gặp phải những rào cản về thuế quan từ tháng 8 trước đó, nhưng ngành dệt may vẫn duy trì được mức tăng trưởng tích cực. Cụ thể, theo Wigroup, kết quả kinh doanh quý III/2025 của ngành này đã đạt 15,82% so với cùng kỳ năm trước. Tiêu biểu của Vinatex là lợi nhuận đạt 359,3 tỷ đồng, tăng hơn 56% nhờ tích cực giao hàng trước thời điểm thuế có hiệu lực.

Thuỷ sản, nông sản cũng là cũng những mặt hàng xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam. Trong quý III, tăng trưởng của ngành thuỷ sản tăng 90,68%, cây trồng và chăn nuôi tăng trưởng trên dưới 20%.

Trước thời điểm các biện pháp phòng vệ thương mại có hiệu lực vào đầu năm tới, nhiều nhà nhập khẩu Mỹ đang đẩy mạnh mua hàng từ Việt Nam để giảm thiểu rủi ro chi phí. Cộng với nhu cầu phục vụ mùa lễ hội cuối năm tại các thị truờng chiến lược, khiến đơn hàng của nhiều doanh nghiệp đã kín đến hết năm.

Tuy nhiên về lâu dài, để tạo lợi thế cạnh tranh, các doanh nghiệp cho biết đang tập trung chế biến sâu, gia tăng sự hiện diện tại các thị trường khó tính, nơi mà chất lượng được ưu tiên hơn so với giá cả.

Ông Võ Văn Phục - Tổng Giám đốc Công ty CP Thuỷ sản sạch Việt Nam cho biết: "Việt Nam vẫn còn lợi thế về hàng giá trị gia tăng, phân khúc này vẫn còn sức tiêu thụ khá tốt. Cần phải áp dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực nuôi để tăng năng suất, giảm giá thành".

Các doanh nghiệp cho biết một mặt kỳ vọng Bộ Công Thương đàm phán mức thuế ưu đãi, công bằng cho hàng hóa hai bên, nhưng mặt khác họ cũng chọn nâng giá trị thương hiệu sản phẩm để tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng Mỹ, giảm các khâu trung gian.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần EUBIZ Việt Nam cho biết: "Chúng tôi hướng đến các sản phẩm giá trị cao hơn, đầu tư nhiều vào B2B và từ B2B chuyển đến B2C. Có nghĩa là tiếp cận đến trực tiếp khách hàng để có được lợi nhuận tốt hơn. Nhưng câu chuyện từ B2B chuyển sang B2C cũng là câu chuyện đầu tư dài hạn vì nó rất khó, giống như kiểu mang chuông đi đánh xứ người. Do đó, cần phải có thời gian dù đã có định hướng".

Các doanh nghiệp cho biết họ cũng đang tích cực tìm kiếm hướng đi với các sản phẩm Halal, đa dạng thêm các thị trường xuất khẩu có đặc tính tiêu dùng và vị trí địa lý tương đồng với Mỹ để mở rộng dư địa xuất khẩu.

Xuất khẩu thủy sản cả năm dự báo đạt 10,5 tỷ USD


Theo Hải Vân

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một loại ‘siêu thực phẩm’ của Việt Nam đang được Nga cực kỳ ưa chuộng: Ưu đãi thuế nhập khẩu 0%, hơn 75 thị trường đang là khách ruột

Một loại ‘siêu thực phẩm’ của Việt Nam đang được Nga cực kỳ ưa chuộng: Ưu đãi thuế nhập khẩu 0%, hơn 75 thị trường đang là khách ruột Nổi bật

Không phải Thái Lan hay Việt Nam, hai trùm sầu riêng khác đang tranh cãi gay gắt về thương hiệu trái cây quốc gia: Một nước sản lượng gần 2 triệu tấn, một bên giá trị sản xuất tăng mạnh.

Không phải Thái Lan hay Việt Nam, hai trùm sầu riêng khác đang tranh cãi gay gắt về thương hiệu trái cây quốc gia: Một nước sản lượng gần 2 triệu tấn, một bên giá trị sản xuất tăng mạnh. Nổi bật

Giá cà phê hôm nay 21-11: Quay đầu tăng rất mạnh

Giá cà phê hôm nay 21-11: Quay đầu tăng rất mạnh

08:27 , 21/11/2025
"Mỏ vàng" dưới lòng đất ở vùng cực Bắc Tổ quốc giúp nông dân có trong tay hàng trăm triệu/vụ

"Mỏ vàng" dưới lòng đất ở vùng cực Bắc Tổ quốc giúp nông dân có trong tay hàng trăm triệu/vụ

07:50 , 21/11/2025
Chỉ trong 3 tháng, một nhóm người đã mua 1.300 tấn vàng

Chỉ trong 3 tháng, một nhóm người đã mua 1.300 tấn vàng

07:02 , 21/11/2025
Chủ tịch Xiaomi cảnh báo người dùng: Smartphone năm sau sẽ còn đắt đỏ hơn nhiều

Chủ tịch Xiaomi cảnh báo người dùng: Smartphone năm sau sẽ còn đắt đỏ hơn nhiều

06:47 , 21/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên