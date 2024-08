Đón sóng đầu tư xanh từ doanh nghiệp Hoa Kỳ vào Long An

Xanh hóa hạ tầng công nghiệp

Đến tháng 6/2024, Cảng Quốc tế Long An là một trong số cảng tại Việt Nam tiên phong khai thác, sử dụng hệ thống CATOS (hàng container) và hệ thống MOST cho hàng tổng hợp (hàng lỏng hàng khô và hàng rời).

Việc đầu tư hệ thống khai thác tiên tiến đã tối ưu chuỗi vận hành, giúp cho các tàu hàng, khách hàng và đối tác trên toàn thế giới có thể kết nối trực tiếp để ghi nhận tình hình hàng hóa tại cảng, giảm nhiều thời gian trao đổi thông tin qua email, điện thoại…

Phương tiện ra vào cảng sử dụng phần mềm Autogate với các đội xe đầu kéo đáp ứng tiêu chuẩn EURO 5, hệ thống cần cẩu 100% sử dụng điện. Hoạt động nhà kho tại cảng đều sử dụng năng lượng mặt trời áp mái công suất 10MW; hệ thống chiếu sáng, cảnh quan kiến trúc cũng dùng đèn led tiết kiệm kết hợp năng lượng mặt trời.

Nhà kho sử dụng năng lượng mặt trời áp mái công suất 10MW tại Cảng Quốc tế Long An

Hướng tới mục tiêu trở thành cảng quốc tế xanh, thông minh, Cảng Long An và Cảng Long Beach, Hoa Kỳ đã ký kết ý định thư thiết lập quan hệ hợp tác, nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, vận hành cảng…

Hoạt động này không chỉ tăng kết nối thị trường, nâng cao sản lượng hàng hóa trung chuyển mà còn hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trong hợp tác thương mại.

Ông Trần Văn Tươi, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cho biết, công tác xúc tiến đầu tư năm 2023 đã mang lại hiệu quả rất lớn cho Long An. "Đặc biệt với 8 đoàn đi xúc tiến đầu tư ở nước ngoài, cho nên nhiều đối tác đã bắt tay làm việc với Long An ngay từ đầu năm 2024. Nhất là những đối tác của doanh nghiệp ở các nước nằm trong hệ thống 40 quốc gia, vùng lãnh thổ đang đầu tư ở Long An. Tỉnh cũng đã đón nhiều đoàn tới làm việc để chuẩn bị tiếp nhận đầu tư…"- ông Tươi chia sẻ.

Cảng Long An và Cảng Long Beach- Hoa Kỳ thiết lập quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, vận hành cảng

Trên địa bàn tỉnh Long An đã có những dự án lớn đến từ các nhà đầu tư Hoa Kỳ có thương hiệu toàn cầu, như: Pepsi, Coca Cola, Avery Dennison…

Trong đó nhà máy thứ 6 của Suntory Pepsico, lớn nhất Châu Á với vốn đầu tư hơn 300 triệu USD được khởi công tại KCN Hựu Thạnh, Đức Hòa. Nhà máy này dự kiến vận hành bằng năng lượng tái tạo, nhiên liệu sinh khối và năng lượng mặt trời, giúp giảm đáng kể lượng phát thải khí nhà kính xuyên suốt hoạt động sản xuất.

Theo đó, những đầu tư quy mô tại Long An với sự hỗ trợ của các phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam đã tạo tiền đề, để chính sách thu hút nhà đầu tư của Long An ngày càng đi vào thực tiễn.

Bà Anne Benjaminson – Phó Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM nhận định: "Tại Việt Nam, dự án này được đầu tư ở một thời điểm không thể lý tưởng hơn. Nền kinh tế Việt Nam đang có những tăng trưởng mạnh mẽ… Một trong những vai trò quan trọng của phái đoàn Hòa Kỳ tại Việt Nam là hỗ trợ thúc đẩy mối quan hệ kinh tế và thương mại song phương. Những dự án như vậy sẽ góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương cũng như mang đến nhiều công nghệ tiên tiến, sáng kiến phát triển bền vững với năng lượng tái tạo."

Hiện thực hóa việc thu hút các dự án phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, quy mô lớn, đặc biệt là dự án sản xuất có áp dụng công nghệ xanh, hướng tới phát triển bền vững, Long An ưu tiên các lĩnh vực trọng điểm như công nghiệp 4.0 tự động hóa, sản xuất linh kiện - thiết bị điện tử và phần mềm, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; phát triển đô thị sinh thái thông minh; dịch vụ cảng biển logistics; kinh tế cửa khẩu; nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo...

Đòn bẩy kinh tế xanh

Từ đầu năm 2024 đến nay, Long An cấp mới 44 dự án đầu tư nước ngoài (tăng 12 dự án), với vốn đầu tư 226 triệu USD. Riêng tháng 6/2024 đã cấp mới 10 dự án FDI, vốn đăng ký gần 16,5 triệu USD (tăng 4 triệu USD).

Dự án nhà máy ở Long An của Suntory PepsiCo Việt Nam cũng là một trong những dự án đầu tư nước ngoài lớn của cả nước trong quý I/2024

Theo đó 6 tháng đầu năm 2024, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 5,26% là tốc độ tăng trưởng cao nhất từ sau dịch Covid-19 đến nay. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2023, Long An tăng mạnh về điểm số và thứ hạng, bứt phá vươn lên top đầu bảng xếp hạng cả nước. Trong đó, chỉ số PCI Long An xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố tăng 8 bậc so với năm 2022, PGI cũng tăng 16 bậc so với năm 2022, xếp thứ 12 cả nước.

Với sự phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn đại dịch Covid-19. Long An tiếp tục đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2024 từ 8 đến 8,5%.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, tỉnh đẩy mạnh công tác thống kê đặc biệt dự báo nhằm triển khai có hiệu quả các giải pháp để cơ cấu lại nền kinh tế. Việc cải thiện môi trường đầu tư hướng đến kinh tế xanh và phát triển bền vững không chỉ để tăng hạng PCI, PGI mà còn để thu hút đầu tư hiệu quả hơn, bền vững hơn.

"Với phương châm xuyên xuốt luôn đồng hành với doanh nghiệp, xem khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của mình; thành công của doanh nghiệp là thành công của mình. Tại Long An các nhà đầu tư sẽ được tạo điều kiện thuận lợi để thành công với các dự án đã đầu tư. Chúng tôi cam kết sự công khai minh bạch sẽ được tăng cường, tính kỷ luật kỷ cương sẽ được siết chặt, nhất là khâu giám sát việc hỗ trợ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp."- ông Nguyễn Văn Út khẳng định.

Lãnh đạo tỉnh Long An trao giấy phép đầu tư và giấy phép xây dựng cho nhà đầu tư Hoa Kỳ

Long An hiện có 34 khu công nghiệp tổng diện tích trên 9.250 ha và 1.300 dự án đã được cấp, tổng vốn trên 11,2 tỷ USD. Trong đó có 635 dự án đi vào hoạt động, tổng vốn đầu tư trên 4,2 tỷ USD. Quản lý chất thải công nghiệp, ưu tiên nhà đầu tư "xanh", khuyến khích công nghiệp, nông nghiệp sạch thông qua kiểm soát dự án đầu vào là giải pháp giúp Long An phát triển kinh tế theo hướng bền vững.