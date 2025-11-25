Đón sóng hạ tầng, Sun Centro Town dẫn nhịp tăng trưởng mới của Quảng Ninh

Quảng Ninh bước vào chu kỳ phát triển mới

9 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng GRDP của Quảng Ninh ước đạt 11,67%, tăng cao nhất trong 10 năm gần đây, dẫn đầu cả nước. Tỉnh được định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, theo Quyết định 891/QĐ-TTg ngày 22/8/2024. Đây là bước ngoặt quan trọng, tạo đà cho giai đoạn tăng trưởng mới khi địa phương tăng tốc hoàn thiện quy hoạch, thu hút đầu tư và mở rộng không gian đô thị ven biển.

Trong đó, hạ tầng giao thông tiếp tục là động lực chính. Tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Thủ đô về vùng di sản chỉ còn hơn 1 giờ 30 phút. Hầm xuyên vịnh Cửa Lục, dự kiến khởi công trong thời gian tới, sẽ kết nối Hòn Gai – Bãi Cháy, hoàn thiện trục giao thông chiến lược quanh vịnh. Cùng với đó, tuyến tàu cao tốc Hà Nội – Hạ Long đang được nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn mở rộng kết nối vùng và thúc đẩy kinh tế du lịch.

Lợi thế sở hữu cảng hàng không quốc tế cũng là cơ hội cho Quảng Ninh mở cánh cửa bầu trời. Đầu tháng 11 vừa qua, sân bay duy nhất do tư nhân đầu tư tại Việt Nam đã khai thác trở lại chuyến bay charter Thâm Quyến – Vân Đồn, đưa dòng khách Trung Quốc đến Quảng Ninh sau thời gian bị gián đoạn bởi Covid-19. Cũng trong thời điểm này, tỉnh Quảng Ninh cùng Sun Group và các đối tác hàng đầu quốc tế đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển tổ hợp MRO – trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa máy bay hiện đại, góp phần nâng cao vị thế Quảng Ninh trong lĩnh vực hàng không.

Cảng tàu Quốc tế Hạ Long đón lượng khách quốc tế tăng mạnh từng năm. Ảnh: Ánh Dương.

Song hành cùng hạ tầng giao thông, du lịch Quảng Ninh tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. 10 tháng năm 2025, tỉnh đón 18,43 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch ước đạt 48.362 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng du lịch tàu biển, Quảng Ninh năm nay dự kiến đón 70 chuyến tàu quốc tế với gần 90.000 lượt khách, tăng 30% so với 2024 – cho thấy sức hút của du lịch cao cấp.

Đón đà tăng trưởng, Quảng Ninh phát động Chiến dịch kích cầu du lịch cuối năm 2025 với chủ đề "Quảng Ninh – Trải nghiệm di sản, kết nối thế giới", hướng tới mục tiêu đón 20 triệu lượt khách, trong đó 4,5 triệu khách quốc tế. Chuỗi hoạt động kéo dài đến đầu 2026 gồm lễ hội ánh sáng, âm nhạc, ẩm thực ven biển và các chương trình ưu đãi lưu trú – dịch vụ, quảng bá hình ảnh "điểm đến bốn mùa" và thu hút khách quốc tế.

Sun Centro Town – Mảnh ghép trung tâm của đô thị bên vịnh di sản

Bãi Cháy trên đà trở thành trung tâm phát triển kinh tế đêm tại Quảng Ninh. Ảnh: Ánh Dương

Giữa bức tranh phát triển đó, Bãi Cháy đang chuyển mình thành trung tâm du lịch – nghỉ dưỡng mới. Nổi bật tại đây là đại đô thị Sun Elite City do Sun Group đầu tư, quy tụ chuỗi sản phẩm, dịch vụ thương mại, nghỉ dưỡng và giải trí quy mô lớn, vừa là đòn bẩy cho tăng trưởng, vừa là tâm điểm hưởng lợi trực tiếp từ chu kỳ phát triển mới của Quảng Ninh.

Sun Elite City góp phần kiến tạo không gian đô thị mang tầm vóc quốc tế bên vịnh di sản thế giới. Trong đó, tổ hợp căn hộ Sun Centro Town, sở hữu lợi thế hiếm có khi kết nối trực tiếp với trục bao biển Kỳ Quan – nơi tập trung các công trình biểu tượng như Sun World Ha Long, quảng trường Sun Carnival Plaza, chợ đêm VUI-Fest, bãi tắm Bãi Cháy và cảng tàu khách quốc tế. Từ đây, cư dân chỉ mất vài phút di chuyển để tiếp cận toàn bộ hệ sinh thái du lịch – thương mại sôi động bậc nhất miền Bắc.

Dự án gồm ba tòa tháp cao 30 tầng, lấy cảm hứng từ những hòn đảo đá vôi trên vịnh Hạ Long với mặt kính phản chiếu không gian trời biển, tạo nên vẻ đẹp hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên. Tầng 1 và tầng 30 cao 7m – gấp đôi tiêu chuẩn thông thường, bố trí chuỗi tiện ích cao cấp như nhà hàng/sky bar, gym, spa, bể bơi mái kính và khu shophouse thương mại. Các căn hộ từ tầng 2–29 đón sáng tự nhiên, đa dạng diện tích từ studio đến 3 phòng ngủ, bàn giao hoàn thiện nội thất (không gồm thiết bị điện tử).

Các căn hộ Sun Centro Town được thiết kế thông minh giúp đón nắng tự nhiên, đảm bảo không gian thoáng đãng. Ảnh: Ánh Dương

Không chỉ nằm ở vị trí trung tâm của Sun Elite City, Sun Centro Town còn đón đầu đà tăng trưởng mới khi Quảng Ninh đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, kinh tế đêm và du lịch bốn mùa. Nhờ hạ tầng đồng bộ và lượng khách ổn định quanh năm, khu vực Bãi Cháy ghi nhận giá thuê homestay dao động 1,3–1,7 triệu đồng/đêm, tỷ lệ lấp đầy 95–100% trong mùa cao điểm – nền tảng vững chắc giúp gia tăng giá trị khai thác và củng cố tiềm năng tăng giá.

Sở hữu vị trí chiến lược, hệ tiện ích toàn diện và khả năng khai thác linh hoạt, Sun Centro Town được xem là sản phẩm hiếm hoi hội tụ cả ba giá trị: an cư, nghỉ dưỡng và đầu tư. Mức giá của các căn hộ view nội khu chỉ từ 47–53 triệu đồng/m² được đánh giá là rất cạnh tranh trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, đặc biệt đón đầu sức nóng thị trường khi các công trình hạ tầng lớn như hầm xuyên vịnh Cửa Lục và tàu cao tốc Hà Nội – Hạ Long được triển khai.

Căn hộ Sun Centro Town tầm nhìn nội khu được thị trường hấp thụ tốt nhờ mức giá "mềm". Ảnh: Sun Property.

"Sun Centro Town được định vị là mảnh ghép trung tâm trong đại đô thị Sun Elite City – nơi kết hợp hài hòa giữa giá trị sống và tiềm năng đầu tư, góp phần kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại cho Quảng Ninh. Không chỉ là dự án cao tầng tiên phong của Sun Elite City, Sun Centro Town được kỳ vọng sẽ mở ra tương lai phát triển bền vững cho Bãi Cháy", đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.