Đón sóng Metro, bất động sản Tây Hồ Tây bứt phá

Mô hình TOD: "Đòn bẩy" gia tăng giá trị bất động sản vượt trội

Trên bản đồ quy hoạch đô thị hiện đại, mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD (Transit-Oriented Development) đóng vai trò trung tâm, mở ra mạng lưới giao thông đa chức năng, rút ngắn tối đa thời gian kết nối và di chuyển giữa các khu vực khác nhau của thành phố.

Đây được xem là giải pháp tối ưu để xây dựng một đô thị hiện đại, bền vững và đáng sống. Trong bán kính từ 400 - 800m tính từ điểm giao thông công cộng, mô hình TOD tạo ra các khu vực có mật độ cao, tích hợp nhiều chức năng như nhà ở, văn phòng, thương mại, dịch vụ công cộng… khiến khu vực này trở nên sôi động và sầm uất, thu hút các hoạt động giao thương và phát triển kinh tế, xã hội.

Mô hình TOD cũng khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân từ đó giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường và đặc biệt là tối ưu thời gian và công sức di chuyển. Với tốc độ tối đa của metro khoảng từ 80 km/giờ -110 km/giờ, thay vì tiêu tốn 1 giờ đồng hồ để đi 10km vào giờ cao điểm do tắc đường, người dân chỉ mất trung bình khoảng 10 phút khi di chuyển bằng các tuyến metro (Metro line).

Nghiên cứu chỉ ra các khu đô thị và nhà ở có bán kính từ 3km xung quanh các nhà ga metro luôn có tỷ suất tăng giá bất động sản lớn hơn khoảng 15-20% so với các vị trí khác.

Giá bán căn hộ tại Cầu Giấy Hà Nội dọc tuyến metro số 3, Q3/2023 so với Q3/2024. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Cụ thể, tại Singapore, giá căn hộ trong phạm vi 400m với nhà ga tuyến Circle Line chênh khoảng 15% so với ngoài phạm vi trên khi tuyến này đi vào hoạt động năm 2012. Tại Malaysia, Kuala Lumpur, giá căn hộ trung bình (2017-2018) trong bán kính 800m so với các ga tàu cao hơn 30% so với mức bình quân toàn thành phố. Ở Bangkok, giá bất động sản gần các tuyến metro sẽ tăng thêm từ 7%-21% tùy theo khoảng cách đến nhà ga.

Tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, quy luật "càng gần metro, giá trị càng cao" đã được ghi nhận rõ ràng. Tại TP.HCM, giá căn hộ dọc theo tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) liên tục gia tăng từ thời điểm mở bán với mức tăng trung bình từ 35%-70% tùy thuộc vào vị trí, có dự án BĐS tăng gấp đôi trong giai đoạn 2015-2023.

Tại Hà Nội, giá trung bình các căn hộ tại quận Cầu Giấy - khu vực được hưởng lợi bởi tuyến metro số 3 - trong bán kính 500m, tăng trên 40% trong vòng 1 năm từ Q3/2023 so với Q3/2024 trong khi các khu vực nằm xa tuyến metro này thì chỉ duy trì mức giá tăng bình quân khoảng 25%-35% tùy vị trí. Do đó, lợi thế gần nhà ga metro đã tác động khiến giá bất động sản xung quanh tăng cao hơn 5%-15% so với mức tăng chung của thị trường.

"Gần nhà gần ngõ" Tây Hồ Tây

Không chỉ sở hữu hạ tầng giao thông đường bộ được quy hoạch bài bản, hiện đại với những tuyến đường huyết mạch như Vành đai 2, Vành đai 2.5, Vành đai 3, Đại lộ Tây Thăng Long..., Tây Hồ Tây đang đón nhận làn sóng hạ tầng giao thông công cộng mang tên Metro, hứa hẹn tạo nên những bước nhảy vọt về giá trị bất động sản trong tương lai gần.

Thành phố Hà Nội hiện có 2 tuyến metro đã đi vào hoạt động (Tuyến số 2A và Tuyến số 3). Theo quy hoạch chung được phê duyệt, trong giai đoạn tới, thành phố sẽ tiếp tục khai thác 301 km trên tổng 398 km đường sắt, chiếm 76% tổng chiều dài đường sắt, trong đó nổi bật là các tuyến số 2,4 và số 6 đi qua khu vực Tây Hồ Tây.

Những tuyến Metro trọng điểm gia tăng giá trị bất động sản cho khu Tây Hồ Tây

Tuyến Metro số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) là tuyến trọng điểm dài 11,5 km, kết nối trực tiếp từ Nam Thăng Long đến trung tâm phố cổ Trần Hưng Đạo, với nhà ga C1 và C2 đặt tại Tây Hồ Tây. Dự án này, với tổng mức đầu tư dự kiến điều chỉnh lên đến 35.000 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành năm 2029, sẽ rút ngắn đáng kể khoảng cách di chuyển từ Tây Hồ Tây đến khu vực Hoàn Kiếm - nơi trái tim của Hà Nội, đem lại sự thuận tiện chưa từng có cho cư dân.

Tuyến Metro số 6 (Nội Bài - Ngọc Hồi) dự kiến hoàn thành vào năm 2030 với nhà ga Metro tại đường Nguyễn Đình Tứ, sẽ mở ra một hành lang giao thông hiện đại, kết nối khu vực phía Tây với trung tâm và phía Nam thành phố. Đặc biệt, tuyến metro này có thể tiếp cận sân bay Nội Bài chỉ với 20 phút, tiếp cận hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm và các khu vực nội đô trong khoảng 10 phút di chuyển

Jade Square là dự án trực tiếp được hưởng lợi bởi các tuyến metro tại Tây Hồ Tây

Không còn là "Gần nhà xa ngõ", sau khi các metro line 2, 6 đi vào hoạt động, các dự án bất động sản khu vực Tây Hồ Tây có vị trí gần ga metro sẽ được rút ngắn khoảng cách với các khu vực khác trong thành phố để trở nên "Gần nhà gần ngõ".

Các metro line không chỉ thay đổi diện mạo đô thị và đời sống cư dân trong khu vực mà còn thay đổi cả cấu trúc giá bất động sản xung quanh các nhà ga. Với vị trí đắc địa nơi Tây Hồ Tây, tổ hợp căn hộ chung cư cao cấp Jade Square sẽ đặc biệt được hưởng lợi khi tiếp cận nhà ga Nguyễn Đình Tứ của tuyến metro số 6 và nhà ga C1 Nam Thăng Long của tuyến metro số 2 chỉ trong 5-10 phút di chuyển. Đây là dự án bất động sản sở hữu không gian sống lý tưởng và tiềm năng tăng trưởng vượt trội, được mong chờ ra hàng nhất ở khu vực Tây Hồ Tây năm nay.