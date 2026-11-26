Nhân viên tư vấn về chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người dân. Ảnh: Chinhphu.vn

Lao động nam đóng đủ 35 năm bảo hiểm xã hội, lao động nữ đóng đủ 30 năm đạt tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa là 75%. Nếu đóng lâu hơn, tỷ lệ hưởng vẫn là 75%, còn số năm đóng vượt được tính trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.

Theo Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15, mỗi năm đóng vượt mốc 35 năm đối với nam và 30 năm đối với nữ được tính trợ cấp bằng 0,5 lần mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Khoản 2 Điều 68 quy định mức trợ cấp cao hơn đối với người đã đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng vẫn tiếp tục làm việc và đóng bảo hiểm xã hội: mỗi năm đóng vượt mốc kể từ sau thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu được tính bằng 2 lần mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng.

Ví dụ, một lao động nam bắt đầu hưởng lương hưu từ tháng 8/2026, có 37 năm đóng bảo hiểm xã hội, trong đó 12 tháng cuối đóng sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu. Mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng là 15 triệu đồng/tháng. Với 2 năm đóng vượt mốc 35 năm, năm thứ nhất được tính trợ cấp bằng 0,5 lần mức bình quân (7,5 triệu đồng), năm thứ hai được tính bằng 2 lần (30 triệu đồng). Tổng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu là 37,5 triệu đồng.

Ngoài khoản trợ cấp một lần, người lao động này được hưởng lương hưu 11,25 triệu đồng/tháng (75% của 15 triệu đồng).

Theo khoản 6 Điều 5 của Luật, khi tính trợ cấp một lần, thời gian đóng vượt có tháng lẻ từ 1 đến 6 tháng được tính là nửa năm, từ 7 đến 11 tháng được tính là một năm.

Người lao động nên giữ giấy tờ xác định thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu và quá trình đóng bảo hiểm xã hội sau thời điểm này. Khoản trợ cấp một lần được cơ quan bảo hiểm xã hội tính khi giải quyết hồ sơ hưởng lương hưu.