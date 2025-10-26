Đông đảo người dân đổ về Hội chợ mùa Thu ngày đầu mở cửa

Đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm tại các gian hàng của Hội chợ

Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025 diễn ra từ ngày 26/10 đến hết ngày 4/11 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Ghi nhận trong sáng nay, lượng khách tham quan và mua sắm đổ về Hội chợ rất đông, tạo nên không khí sôi động ngay ngày đầu mở cửa.

Ông Nguyễn Xuân Huy (xã Hoài Đức, TP. Hà Nội) cho biết ông đi tham quan hầu hết các gian hàng và đánh giá cao quy mô tổ chức. Hội chợ được đầu tư hiện đại, quy củ. Ông bày tỏ biết ơn Chính phủ tạo điều kiện để người dân tiếp cận các sản phẩm chất lượng, đồng thời tham quan mô hình sản xuất của các địa phương trên cả nước.

Hội chợ là dịp để quảng bá các sản phẩm, dịch vụ của Việt Nam - Ảnh: VGP/Vũ Phong

Về phía doanh nghiệp, ông Lê Ngọc Anh, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm và Thương mại Dịch vụ Lê Gia (Thanh Hóa), cho biết, Hội chợ là cơ hội để quảng bá sản phẩm, chia sẻ câu chuyện về nghề và kết nối với du khách trong và ngoài nước. Ông cũng kỳ vọng thông qua các phiên xúc tiến thương mại do Bộ Công Thương và Ban Tổ chức chủ trì, doanh nghiệp sẽ có thêm cơ hội mở rộng xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế.

Còn bà Nguyễn Thị Hạnh, Giám đốc Cty TNHH Thương mại SH mong muốn thông qua Hội chợ có thể kết nối với nhiều đối tượng khách hàng và sản phẩm của công ty bà có thể được biết đến nhiều hơn.

Lượng khách đông đảo đển Hội chợ

Thể hiện bước tiến mạnh mẽ của đất nước

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất – năm 2025 khẳng định, đây là dịp để tôn vinh và giới thiệu những thành tựu to lớn của Việt Nam trong 40 năm đổi mới, thể hiện bước tiến mạnh mẽ của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và vai trò tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp Việt.

Đồng thời, là diễn đàn quan trọng để khẳng định vị thế ngày càng cao của sản phẩm, dịch vụ Việt Nam trong chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, qua đó quảng bá hiệu quả các thương hiệu sản phẩm, dịch vụ và hình ảnh đất nước Việt Nam năng động, đổi mới, năng lực nội sinh và tinh thần sáng tạo mạnh mẽ, luôn sẵn sàng hợp tác và hội nhập sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên bày tỏ, Hội chợ sẽ nơi giao thoa giữa hoạt động kinh tế, chính trị và văn hóa; là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại và là nơi hội tụ của doanh nghiệp, công chúng và sự sáng tạo.

Còn TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh nhìn nhận, Hội chợ mùa Thu là một chương trình rất quan trọng, có thể xem như một điểm nhấn dài hạn trong tiến trình hội nhập và phát triển kinh tế quốc gia.

"Đây không chỉ là câu chuyện kết nối giao thương trong nước, mà còn là việc đưa Việt Nam ra thế giới thông qua sản phẩm, hoạt động thương mại đầu tư cũng như đưa thế giới đến với Việt Nam. Mục tiêu tham vọng cùng quy mô tổ chức lớn phản ánh tầm nhìn chiến lược trong xây dựng một không gian xúc tiến thương mại có chiều sâu và sức lan tỏa mạnh mẽ", ông Thành nói.

Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất – năm 2025 có chủ đề "Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh", được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, được ví như "siêu hội chợ" gồm 5 phân khu chủ đề, khoảng 3.000 gian hàng, diện tích trưng bày trên 130.000 m² và dự kiến đón tới 500.000 lượt khách mỗi ngày.