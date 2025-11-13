Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Động đất lúc nửa đêm, Hà Nội và nhiều địa phương ghi nhận rung lắc

13-11-2025 - 06:46 AM | Xã hội

Hàng loạt địa phương từ Hà Nội đến Nghệ An ghi nhận rung lắc lúc 23h28 đêm 12/11.

Khoảng 23h28 ngày 12/11, nhiều người dân tại Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An cho biết cảm nhận rõ rung lắc mạnh như có động đất. Nhiều người phản ánh đồ vật trong nhà rung lắc.

Chia sẻ với phóng viên VTV Times, chị N.A cho biết, gia đình chị ở tầng 8 của một chung cư tại Hà Nội và người dân sống cùng tòa nhà cảm giác rất rõ chuyển động rung lắc.

Hiện Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất chưa phát đi thông báo chính thức về vụ việc. Các chuyên gia đang rà soát dữ liệu địa chấn để xác định nguyên nhân rung chấn.

Rung lắc ghi nhận tại Ninh Bình. Nguồn: MXH

Rung lắc ghi nhận tại Sơn La. Nguồn: Honglieu

Theo PV

VTV

