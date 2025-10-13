Đóng điện thành công dự án chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I

Máy biến áp AT1 tại TBA 220kV Gia Lộc - Ảnh: EVNNPT

Việc đóng điện công trình vào thời điểm này là hành động thiết thực của EVNNPT chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra ngày trong hai ngày 12-13/10/2025.

Trước đó, vào ngày 7/10/2025, Hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư do Phó Tổng giám đốc EVNNPT Hoàng Văn Tuyên – Chủ tịch Hội đồng đã họp và thống nhất đóng điện dự án.

Dự án trạm biến áp (TBA) 220kV Gia Lộc và đường dây đấu nối do EVNNPT làm chủ đầu tư, Ban QLDA các công trình điện miền Bắc quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận vận hành.

Đây là công trình công nghiệp năng lượng cấp I, nhóm B. TBA 220kV Gia Lộc được xây dựng trên địa bàn xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương (cũ), nay là xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng. Đường dây đấu nối 220kV đi qua địa phận các xã Gia Lộc, xã Gia Phúc và phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng.

Dự án có quy mô xây dựng TBA 220/110/22kV Gia Lộc có quy mô 3 máy biến áp 220/110/22 kV-250 MVA; giai đoạn này lắp đặt 2 máy biến áp 220/110/22kV-250MVA.

Phía 220kV quy mô 16 ngăn lộ thiết kế theo sơ đồ hai thanh cái và thanh cái vòng. Giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 8 ngăn lộ; dự phòng vị trí cho 8 ngăn lộ.

Phía 110kV quy mô 24 ngăn lộ thiết kế theo sơ đồ hai thanh cái có phân đoạn và thanh cái vòng. Giai đoạn này lắp thiết bị cho 14 ngăn lộ; dự phòng vị trí cho 10 ngăn lộ. Phía 35kV đấu nối với lưới điện địa phương cấp điện cho tự dùng.

Hệ thống điều khiển, bảo vệ và đo lường, thông tin liên lạc và SCADA được trang bị phù hợp quy định của EVN, EVNNPT, tuân thủ Quy phạm trang bị điện và các quy định hiện hành.

Phần đường dây đấu nối, xây dựng đường dây 220kV bốn mạch từ TBA 220kV Gia Lộc đấu nối chuyển tiếp trên 02 mạch Đường dây 220kV Hải Dương - Phố Nối, chiều dài tuyến khoảng 5,37 km.

Quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn thách thức về điều kiện thời tiết khi trong khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng bởi mưa bão. Cùng với đó nguồn nhân lực của các nhà thầu bị phân tán do phải thi công các dự án trọng điểm cấp bách khác của ngành Điện. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của EVN, EVNNPT, NPMB và các nhà thầu đã nỗ lực, tập trung nguồn lực giai đoạn nước rút để đưa dự án về đích.

Dự án sau khi hoàn thành nhằm đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải của thành phố Hải Phòng; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Hải Phòng và khu vực lân cận. Giảm tải cho các máy biến áp 220/110 kV tại các trạm biến áp 220kV hiện hữu khu vực thành phố Hải Phòng và các tỉnh lân cận. Góp phần đảm bảo tiêu chí N-1, nâng cao độ tin cậy, an toàn cung cấp điện cho lưới điện khu vực.