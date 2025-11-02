Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngày 31/10, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), Ban Quản lý dự án (QLDA) Truyền tải điện (NPTPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công dự án đường dây 220 kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3-rẽ Mỹ Xuân-Cát Lái.

Đóng điện thành công dự án giải tỏa công suất Nhà máy điện Nhơn Trạch 3- Ảnh 1.

Đường dây 220 kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3-rẽ Mỹ Xuân-Cát Lái từ sân phân phối Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - Ảnh: EVNNPT

Việc đóng điện dự án đáp ứng đúng chỉ đạo của Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là hoàn thành dự án trong tháng 10/2025.

Dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư, NPTPMB thay mặt chủ đầu tư quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 4 quản lý vận hành sau khi hoàn thành.

Dự án đã được khởi công vào tháng 12/2024, đi qua địa bàn các xã Đại Phước và Phước An, tỉnh Đồng Nai, có quy mô xây dựng tuyến đường dây trên không 220 kV, xuất phát từ Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 đấu nối vào đường dây 220 kV Mỹ Xuân-Cát Lái hiện hữu.

Ông Lê Tuấn Anh, Phó Giám đốc NPTPMB cho biết: Đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng với nhiệm vụ giải tỏa công suất Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 vào hệ thống điện quốc gia và đảm bảo cung cấp điện cho khu vực.

Quá trình triển khai dự án gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt trong thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Cùng với đó là điều kiện thi công của dự án rất khó khăn, địa hình thi công chật hẹp, chủ yếu là sình lầy. Việc vận chuyển vật tư thiết bị chủ yếu bằng ghe thuyền, kết hợp thủ công; nhiều vị trí lực lượng công nhân phải khuân vác thủ công cát, đá, xi măng vào tuyến; máy móc thi công phải chở bằng xà lan, thuyền mới có thể tiếp cận được vị trí thi công,

Để đáp ứng tiến độ dự án, cùng với việc thực hiện các thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng, NPTPMB đã rất tích cực, nỗ lực vận động các hộ dân có đất bị ảnh hưởng đồng thuận bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công xây lắp.

Trong công tác thi công, NPTPMB đã yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa lực lượng, phương tiện, máy móc khẩn trương triển khai thi công dự án với tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "xuyên lễ, xuyên ngày nghỉ". Các đơn vị thi công đã nỗ lực ngày đêm để tập trung thi công, đưa dự án về đích.

Đóng điện thành công dự án giải tỏa công suất Nhà máy điện Nhơn Trạch 3- Ảnh 2.

Đường dây 220 kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái - Ảnh: EVNNPT

Việc hoàn thành dự án có ý nghĩa rất quan trọng nhằm giải phóng công suất Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 vào hệ thống điện quốc gia; bảo đảm cung cấp điện liên tục, an toàn cho trung tâm phụ tải khu vực TPHCM và khu vực lân cận. Đồng thời, tăng cường liên kết hệ thống điện 220 kV trong khu vực, tăng cường độ an toàn, linh hoạt trong vận hành và ổn định cho hệ thống điện quốc gia.

