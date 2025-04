Đồng EUR lên giá mạnh so với VND: Tăng gần 11% từ đầu năm, vượt 30.000 đồng

Theo ghi nhận vào sáng ngày 14/4, đồng EUR niêm yết tại Vietcombank đã tăng mạnh và chính thức vượt mốc 30.000 đồng. Cụ thể, ngân hàng có khối lượng giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống đang mua - bán EUR ở mức 28.621 – 30.189 VND/EUR, tăng khoảng 400 đồng ở hai chiều so với cuối tuần trước. Như vậy, chỉ trong 1 phiên, giá EUR đã tăng hơn 1,3% so với VND.

Cùng với Vietcombank thì BIDV và VietinBank cũng tăng mạnh giá bán EUR lên trên 30.000 đồng. Trong khi các ngân hàng tư nhân cũng niêm yết giá bán EUR ở sát mức này.

Tính từ đầu năm đến nay, giá EUR niêm yết tại các ngân hàng đã tăng gần 11% so với VND và là một trong những đồng tiền tăng giá mạnh nhất so với tiền Đồng, cùng với yen Nhật.

USD tăng giá so với VND trong khi suy yếu mạnh so với EUR khiến cho tỷ giá EUR/VND tăng giá mạnh. Theo đó, kể từ đầu năm đến nay, USD đã mất giá gần 10% so với EUR nhưng tăng 1,7% so với VND.

Đồng EUR lên giá mạnh so với VND khiến giá các sản phẩm nhập khẩu từ châu Âu tăng theo. Du lịch châu Âu hoặc du học tại các nước EU cũng trở nên đắt đỏ hơn khi chi phí quy đổi sang EUR tăng.

Trong khi đó, doanh nghiệp xuất khẩu sang EU có thể được hưởng lợi nếu doanh thu được thanh toán bằng EUR. Tuy nhiên, nếu chi phí sản xuất trong nước tăng do nhập khẩu nguyên liệu đắt đỏ, lợi nhuận có thể bị thu hẹp.