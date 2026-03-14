Đóng giả khách Hàn đòi bà cô dẫn đi khám phá nghĩa trang, diễn biến sau đó hút 10 triệu lượt xem

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều clip ghi lại cảnh “dẫn khách Tây trải nghiệm đời sống địa phương” theo những cách khá… khó đoán. Từ việc đưa du khách đi thăm bà đẻ, viếng nghĩa trang cho đến thử làm phụ hồ hay phụ rửa bát sau bữa ăn, những tình huống vừa lạ vừa hài hước này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Theo một số hướng dẫn viên du lịch, không ít du khách nước ngoài khi đến Việt Nam thực sự muốn tìm hiểu sâu hơn về đời sống và văn hóa bản địa, thay vì chỉ ghé thăm các điểm tham quan quen thuộc. Vì vậy, họ sẵn sàng tham gia vào những trải nghiệm rất “đời thường”, từ tìm hiểu phong tục mai táng, cúng bái cho đến thử sức với các công việc sinh hoạt hằng ngày của người dân.

Từ những câu chuyện có thật về việc du khách nước ngoài muốn trải nghiệm đời sống bản địa, nhiều nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội cũng bắt đầu “bắt trend”, biến tấu thành các tiểu phẩm hài hước.

Thay vì là những chuyến trải nghiệm thực sự, các clip được dàn dựng theo hướng tình huống bất ngờ, ghi lại phản ứng tự nhiên của người dân khi gặp một “du khách nước ngoài” với những yêu cầu khá lạ lùng. Không ít video theo kiểu này nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem nhờ sự duyên dáng và những tình huống khó đoán.

Những clip hóa thân thành khách du lịch Hàn Quốc đi khám phá nghĩa trang của cô gái này hút triệu view.

Mới đây, một TikToker có tên “Người đẹp cơ bắp”, sở hữu kênh TikTok hơn 175 nghìn người theo dõi, gây chú ý khi đăng tải hai đoạn clip với nội dung “du lịch nghĩa trang”.

Trong video, cô gái hóa thân thành một du khách Hàn Quốc, tự giới thiệu tên là Lee Min Su, đang trong chuyến du lịch tại Việt Nam. Sau khi đi chợ, cô mua một chú ngựa vàng mã vì thấy “đẹp”, đồng thời nói rằng có người gợi ý nên mang món đồ này ra nghĩa trang để “tham quan”.

Để tìm đường, cô tiến đến hỏi một người phụ nữ lớn tuổi đang đạp xe bên đường, đầu đội nón lá, phía sau chở theo khá nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh. Trước yêu cầu khá lạ từ vị “du khách Hàn Quốc”, người phụ nữ ban đầu tỏ ra có chút ngạc nhiên và hoài nghi. Tuy nhiên sau vài câu trò chuyện, bà vẫn vui vẻ chỉ đường, thậm chí còn trực tiếp dẫn cô gái đến nghĩa trang.

Cô gái nhập vai khách Hàn nhờ người dân dẫn đi tham quan nghĩa trang.

Trong suốt quãng đường di chuyển, cả hai trò chuyện khá thoải mái. Người phụ nữ nông thôn còn nhiệt tình giao lưu, khen “cô gái Hàn Quốc” xinh đẹp và hỏi han đôi điều về chuyến đi.

Lúc này, cô gái nhập vai khách Hàn tiếp tục "tạo thêm kịch tích" bằng việc troll bà cô rằng đã thôi miên và lấy vàng của những người gặp trước đó. Nghe thấy vậy, bà cô này liền hoảng hốt

Khi câu chuyện đang diễn ra khá vui vẻ, cô gái nhập vai du khách Hàn Quốc bất ngờ “tăng kịch tính” bằng cách chỉ vào số trang sức vàng mà bà cô đang đeo, kiểm tra độ nhanh nhạy, cô nói nhỏ rằng trước đó đã gặp vài người, chỉ cần nói vài câu người ta đã đưa vàng cho mình.

Nghe thấy vậy, bà cô bật trạng thái cảnh giác và bỏ chạy ngay, liên tục né xa và hoảng hốt thấy rõ, liên tục nói "không, không".

Thực tế, đây chỉ là một tình huống cô gái tạo thêm yếu tố hài hước cho video. Nhưng phản ứng của người phụ nữ địa phương lại khiến cư dân mạng "cười bò".

Không ít người cho rằng chính chi tiết này mới là điểm gây cười của đoạn clip. Bởi, dù ban đầu rất thân thiện, sẵn sàng trò chuyện và chỉ đường cho vị “du khách nước ngoài”, nhưng khi nghe thấy câu chuyện có dấu hiệu bất thường, bà vẫn lập tức đề phòng và tránh xa.

Trước đó, một clip khác với nội dung tương tự, khi cô gái cũng nhập vai khách du lịch Hàn Quốc tìm đến các người phụ nữ "mặn mòi" trong xóm thu về hơn 5 triệu lượt xem trên TikTok.

Các đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người bật cười vì sự tự nhiên và thật thà của các “bà cô” trong video.

Dù chỉ là tiểu phẩm giải trí, nhiều cư dân mạng cho rằng ý tưởng này vừa lạ vừa hài hước. Chủ nhân kênh TikTok cho biết ý tưởng “khách Hàn đi khám phá nghĩa trang” do cô nghĩ ra. Tuy nhiên, những nhân vật xuất hiện trong video - các bà cô, cụ bà, đều là người gặp ngẫu nhiên trên đường, hoàn toàn không có kịch bản từ trước. Sau khi quay xong, cô cũng đã xin phép gia đình để đăng tải clip với mục đích giải trí.

Dưới phần bình luận, nhiều người tỏ ra thích thú với tình huống trong video: “Mấy bà cô ở quê nhiệt tình quá trời”, “Xem mà cười ngất, tưởng kịch bản ai ngờ thật”, “Cảnh quê đẹp ghê, bà cô còn dẫn đi tham quan luôn”, “May có camera quay lại chứ kể chắc không ai tin”,…

Qua những clip này, nhiều người cũng nhận ra một đặc điểm quen thuộc: sự hiếu khách của người Việt. Không ít người sẵn sàng giúp đỡ khi thấy khách nước ngoài muốn tìm hiểu cuộc sống địa phương.

Trên thực tế, việc đưa du khách nước ngoài đến những địa điểm mang tính tâm linh như nghĩa trang để tìm hiểu về văn hóa mai táng ở Việt Nam không phải là điều quá hiếm gặp. Một số hướng dẫn viên du lịch cho biết, bên cạnh các điểm tham quan quen thuộc, đôi khi họ cũng giới thiệu thêm những không gian đặc biệt như vậy để giúp du khách hiểu rõ hơn về phong tục tang lễ, nghi thức chôn cất, cải táng hay cách bài trí mộ phần của người Việt.

Với nhiều du khách quốc tế, những trải nghiệm mang tính đời sống và văn hóa như vậy lại mang đến cảm giác mới mẻ hơn so với các tour tham quan thông thường. Không chỉ đơn thuần là “đi xem”, họ còn tò mò về ý nghĩa đằng sau các phong tục, câu chuyện gia đình hay cách người Việt thể hiện sự tưởng nhớ với người đã khuất. Chính vì thế, những trải nghiệm tưởng chừng rất bình dị này đôi khi lại trở thành kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình khám phá Việt Nam của họ.

Nguồn: vanntra

Nguồn: sonuutu90

Nguồn: ngi.p.c.bp.daily