14-03-2026 | Sống

Từ ngày 1/4 TikTok Shop điều chỉnh phí nền tảng: Người bán gánh trọn phí đơn hoàn, hủy

Trên MXH, nhiều người đang rôm rả bàn luận về việc TikTok Shop điều chỉnh cách tính phí giao dịch.

TikTok Shop là một trong những sàn thương mại điện tử được nhiều người mua sắm nhờ lượng sản phẩm đa dạng và nhiều chương trình ưu đãi. Tuy nhiên mới đây, thông tin về việc nền tảng này điều chỉnh cách tính phí giao dịch từ ngày 1/4/2026 đang khiến cả phía người bán lẫn người mua hoang mang.

Cụ thể, từ 0h ngày 1/4/2026, TikTok Shop sẽ điều chỉnh cách tính phí nền tảng đối với các đơn hàng phát sinh trên hệ thống. Theo đó, phí giao dịch sẽ được tính dựa trên tổng giá trị đơn hàng, bao gồm cả số tiền khách hàng thanh toán và phần trợ giá từ nền tảng, sau đó nhân với tỷ lệ phí tương ứng. Điều này có nghĩa là trong trường hợp đơn hàng có sử dụng voucher hoặc trợ giá từ TikTok Shop, phí vẫn sẽ được tính trên tổng giá trị ban đầu của đơn hàng, thay vì chỉ tính trên số tiền khách thực trả như trước đây. Ngoài ra, các khoản phí như phí hoa hồng nền tảng, phí giao dịch và phí voucher extra cũng sẽ được áp dụng cho các đơn hàng giao thành công, cũng như những đơn phát sinh trả hàng hoặc hoàn tiền.

Hiểu đơn giản, từ ngày 1/4/2026, ngay cả khi đơn hàng phát sinh trả hàng hoặc hoàn tiền, người bán vẫn có thể phải chịu một số khoản phí lên đến 20% - 30% bao gồm phí hoa hồng, phí giao dịch hoặc phí voucher extra... tùy theo từng trường hợp.

Từ ngày 1/4 TikTok Shop điều chỉnh phí nền tảng: Người bán gánh trọn phí đơn hoàn, hủy- Ảnh 1.

Thông tin về chính sách mới của TikTok Shop

Nhiều người hoang mang với chính sách thay đổi của TikTok Shop (TikTok @quynhtrandaily)

Với chính sách mới của TikTok Shop: Người bán gánh trọn chi phí các đơn hoàn - huỷ, người mua băn khoăn giá sản phẩm thay đổi

Với sự thay đổi từ ngày 1/4/2026, nhiều người bán bày tỏ lo ngại rằng với các đơn hàng bị hoàn trả, họ sẽ phải chịu thêm một phần chi phí liên quan. Điều này khiến không ít chủ shop, đặc biệt là các cửa hàng nhỏ lẻ, cảm thấy áp lực vì giá trị đơn hàng càng cao thì khoản phí phát sinh trong trường hợp hoàn trả cũng có thể càng lớn. Trong khi đó, việc hạn chế hoặc tắt tính năng trả hàng gần như không phải lựa chọn khả thi, bởi điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm và làm giảm mức độ tin tưởng của khách hàng.

Ở phía người mua, một số ý kiến cũng bày tỏ băn khoăn trước thay đổi này. Nhiều người cho rằng khi chi phí bán hàng tăng lên, người bán có thể buộc phải điều chỉnh giá sản phẩm để bù đắp các khoản phí phát sinh, từ đó khiến giá hàng hóa trên nền tảng có khả năng tăng trong thời gian tới.

Theo Phác Thái Anh

Thanh niên Việt

