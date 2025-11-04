Khách Hàn Quốc cố dúi 13 triệu đồng vào tay người đàn ông Việt: Tiết lộ câu chuyện phía sau

Mới đây, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người đàn ông chở một cụ bà và một nam thanh niên đi trên xe máy về cửa hàng trái cây. Khi xuống xe, cụ bà và nam thanh niên liên tục cúi người cảm ơn. Sau đó, nam thanh niên mặc áo trắng lấy ví, rút tiền đưa cho người đàn ông song người này dứt khoát từ chối.

Trong clip, nam thanh niên nói tiếng Hàn Quốc. Người này lúc sau vẫn cố gắng đưa tiền nhưng người đàn ông không nhận. Đoạn clip nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người, đồng thời thắc mắc về câu chuyện phía sau đoạn clip.

Được biết, người đàn ông trong clip là anh Hoàng Phương, chủ một tiệm trái cây trên đường Trần Hưng Đạo, đặc khu Phú Quốc. Theo nguồn tin trên báo Dân trí, khoảng 18 giờ ngày 2/11, anh Phương đang ngồi trước cửa hàng thì thấy một du khách Hàn Quốc gương mặt hoảng hốt, thất thần chạy tới nhờ hỗ trợ. Vị khách này đi cùng một người Việt Nam.

Du khách Hàn Quốc gửi tiền cảm ơn nhưng anh Phương dứt khoát từ chối.

Qua trao đổi, anh Phương được biết du khách Hàn Quốc cùng gia đình tới du lịch Phú Quốc. Trong quá trình cả đoàn đang vui chơi lại khu vực Long Beach Mart thì cụ bà là mẹ ruột của nam thanh niên bị mất tích. Gia đình du khách rất lo lắng vì cụ bà bị mất trí nhớ tạm thời. Nam du khách càng hoang mang hơn khi đang ở nơi đất khách quê người, chưa biết tìm mẹ ở đâu.

Sau 15-20 phút kiểm tra camera của cửa hàng, mọi người phát hiện cụ bà lớn tuổi, tay cầm gậy chậm rãi bước qua. Lập tức, anh Phương lấy xe máy chở nam du khách đi tìm. Trên đường đi, anh Phương vừa hỏi thăm người dân, đồng thời đăng tải thông tin lên hội nhóm ở Phú Quốc nhờ mọi người cùng chung tay giúp đỡ.

Sau khoảng 2 tiếng, anh Phương và nam du khách đã tìm thấy cụ bà đang chống gậy bước đi trên đường, cách tiệm của anh Phương gần 5km. Nhìn thấy mẹ, nam du khách xúc động, suýt bật khóc. Anh Phương sau đó đã chở cả 2 mẹ con vị khách về cửa hàng của mình để chờ xe cả đoàn tới đón. Dù có rào cản ngôn ngữ song qua giao tiếp nhờ phần mềm dịch thuật trên điện thoại cũng như ngôn ngữ cơ thể, anh Phương hiểu vị khách Hàn Quốc rất cảm kích.

Người này sau đó đã rút khoảng 500 USD (hơn 13 triệu đồng) dúi vào tay anh Phương nhưng anh dứt khoát từ chối. Chủ tiệm trái cây bộc bạch, giúp được ai trong lúc khó khăn là điều nên làm, đặc biệt là những vị khách từ phương xa tới. Anh không thể nhận số tiền mà muốn du khách hiểu rằng, người Việt Nam rất thân thiện và nhiệt thành.

Nguồn tin trên báo Người Lao Động cho biết thêm, một lãnh đạo đặc khu Phú Quốc xác nhận sự việc trên xảy ra trên địa bàn vào tối 2/11.