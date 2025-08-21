Đồng hồ Tân Tân – 40 năm giữ trọn chữ tín với từng khách hàng

Một tờ phiếu bảo hành và một lời hứa giữ suốt 40 năm

Hồi đó, thị trường chưa có khái niệm rõ ràng về dịch vụ sau bán. Người ta mua đồng hồ ở một nơi, hư thì tìm đến nơi khác sửa.

Còn Đồng hồ Tân Tân từ ngày đầu đã nghĩ khác "Bán một chiếc đồng hồ là nhận lấy một phần trách nhiệm dài lâu."

Tờ phiếu bảo hành nhỏ xíu do Tân Tân tự in, không in màu , không trang trí, nhưng đủ để khách hàng quay lại và mỗi lần trở lại, họ đều được đón tiếp như lần đầu tiên. Thay pin, lau dầu, vệ sinh miễn phí nếu có thể, "không tính công" chính là cách Tân Tân giữ cái tình.

Nhiều người còn cất giữ tờ phiếu bạc màu suốt hơn chục năm, mang đến vẫn được chăm sóc kỹ càng như lúc mới mua, không cần khách phải nhắc bởi người làm nghề tự nhớ lời mình từng hứa.

Một chiếc đồng hồ Edox từ năm 2000 – và Tân Tân vẫn giữ vẹn nguyên lời cam kết.

Sửa một chiếc đồng hồ là giữ lại một câu chuyện của ai đó

Có khách mang đồng hồ tới không vì hư, mà vì… nhớ .Họ muốn lau lại mặt kính, siết lại dây, nghe tiếng tích tắc chạy đều như ngày đầu. Với người thợ ở Tân Tân, đó không chỉ là thao tác kỹ thuật.Đó là lần gặp lại một kỷ niệm.

Mỗi chiếc đồng hồ mang theo một phần đời người: món quà ngày cưới, chiếc đồng hồ tốt nghiệp, hay vật kỷ niệm của ba vẫn giữ cho tới giờ. Mỗi lần sửa là một lần giữ lại một phần ký ức.

Chỉ cần khách thấy an tâm, là mình yên tâm

Có những chiếc đã dùng hơn 10 năm quay lại chỉ để thay pin, nhưng khi thợ mở ra, phát hiện có chi tiết mòn , Tân Tân làm lại toàn bộ mà không lấy thêm tiền, vì điều quan trọng không phải lợi nhuận, mà là cảm giác hài lòng sau cùng của người dùng.

Ở Đồng hồ Tân Tân, kỹ thuật viên vẫn hay nhắc nhau: "Cái đồng hồ của khách phải coi như đồng hồ của chính mình."

Bốn mươi năm – vẫn một đôi tay, một lời hứa, và một chữ tín vẹn nguyên.

Lời không phải ở tiền, mà ở niềm tin

Người trong nghề từng nói vui: "Tân Tân bán kiểu đó, lời là lời cho khách chứ không cho mình." Nhưng với Tân Tân, chữ "lời" quan trọng nhất chính là chữ tín.

Không cần nói nhiều, chỉ cần mỗi chiếc đồng hồ bán ra mười năm sau vẫn có người quay lại, hay khi người con dắt theo cha, người cha dắt theo con cùng đi mua đồng hồ, thì đó đã là sự xác nhận thầm lặng cho chữ tín mà Tân Tân gìn giữ.

40 năm – vẫn là những đôi tay lặng thầm gìn giữ nhịp thời gian.

Bốn mươi năm không phải để kể công, mà để kể lại một cách làm

Từ một tiệm nhỏ năm 1985 đến hệ thống showroom trải dài trên nhiều tuyến phố lớn, Đồng Hồ Tân Tân ngày nay là nhà phân phối chính thức và trung tâm bảo hành chính hãng tại Việt Nam của 6 thương hiệu uy tín quốc tế : Citizen, Movado, Bulova, Tommy Hilfiger, Coach và Lacoste cùng hơn 20 nhãn hiệu đồng hồ đang phân phối trên toàn hệ thống.

Cũng như đồng hồ, Tân Tân không hô hào chạy đua, không quảng cáo ồn ào.

Chỉ giữ đều một nhịp của sự tận tâm và cam kết.

Mỗi sản phẩm bán ra là một lời hứa,mỗi khách hàng quay lại là một lần giữ lời. Và bốn mươi năm qua, Đồng hồ Tân Tân vẫn giữ đúng một điều "Giữ trọn chữ tín là cách sống lâu nhất của một thương hiệu".

Từ 1985 – nơi bắt đầu hành trình giữ trọn niềm tin cùng thời gian.

Đồng hồ Tân Tân – Nhà phân phối chính thức Citizen, Movado, Bulova tại Việt Nam

Website: https://donghotantan.vn

Hotline: 0983 831 547

Hệ thống 19 cửa hàng và chi nhánh toàn quốc, bao gồm:

Showroom mặt phố tại TP. HCM:

109-111 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh

40 Lê Lợi, Phường Sài Gòn

285 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành

463 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng

212 Hậu Giang, Phường Bình Tây

388 Quang Trung, Phường Gò Vấp

272 Võ Văn Ngân, Phường Thủ Đức

Trung tâm thương mại tại miền Nam:

Diamond Plaza, Takashimaya, Nowzone, Vạn Hạnh Mall, Hùng Vương Plaza, Vincom Thảo Điền, Vincom Lê Văn Việt, Aeon Tân Phú, Aeon Bình Tân, Aeon Bình Dương, Parc Mall

Trung tâm thương mại tại miền Trung:

Gold Coast Nha Trang

Trung tâm Bảo hành Chính hãng Citizen – Movado – Bulova:

109-111 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. HCM

285 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, TP. HCM