'Động lực vòng tròn': Dấu hỏi lớn đằng sau thương vụ Nvidia đầu tư 100 tỷ USD vào OpenAI

Ngày 22/9, giới công nghệ dậy sóng với tuyên bố từ Nvidia rằng họ sẽ đầu tư tới 100 tỷ USD vào OpenAI để giúp nhà sản xuất ChatGPT mua 4–5 triệu chip trí tuệ nhân tạo (AI) của Nvidia. Đằng sau tuyên bố này, tờ The Economist nhận định có một điều dễ thấy đó là: Thung lũng Silicon đang trở nên gắn bó chằng chịt hơn bao giờ hết.

Chỉ vài ngày sau khi Nvidia công bố khoản đầu tư 5 tỷ USD vào Intel như một phần trong thỏa thuận nhằm vực dậy đối thủ sản xuất chip đang chật vật của Mỹ, mối quan hệ hợp tác dự kiến giữa Nvidia và OpenAI, dự kiến bắt đầu vào nửa cuối năm sau, lại càng khiến dư luận choáng ngợp.

Điều này khiến làn sóng tăng trưởng cổ phiếu nhờ AI hiện nay phụ thuộc ngày càng nhiều vào vận mệnh đan xen của công ty giá trị nhất thế giới và công ty công nghệ tư nhân lớn nhất nước Mỹ. Chưa kể, OpenAI cũng gắn bó sâu sắc với Microsoft, tập đoàn giàu thứ hai toàn cầu.

Cổ phiếu Nvidia đã tăng gần 4% sau khi công bố thư bày tỏ ý định với OpenAI, nâng giá trị công ty lên gần 4,5 nghìn tỷ USD. Giám đốc điều hành Jensen Huang gọi thỏa thuận này là động lực bổ sung cho doanh số GPU của hãng, điều này có lẽ đã thúc đẩy cổ phiếu. Ông cũng cho biết, việc bán thêm tới 5 triệu GPU sẽ tương đương với tổng lượng GPU mà Nvidia xuất xưởng trong năm nay. Một lợi ích ngầm khác là thỏa thuận sẽ khiến OpenAI phụ thuộc nhiều hơn vào chip của Nvidia, giảm động lực để tự phát triển chip riêng.

Điều dễ thấy là Nvidia sẽ tài trợ cho việc bán GPU thông qua khoản đầu tư 100 tỷ USD mà hãng dự kiến rót vào OpenAI, với mức tăng 10 tỷ USD cho mỗi gigawatt (GW) công suất trung tâm dữ liệu do Nvidia hỗ trợ mà OpenAI xây dựng — tối đa 10 GW.

Một số nhà đầu tư lạc quan cho rằng đây là cách tiện lợi để Nvidia tài trợ cho doanh số bán hàng. Pierre Ferragu, chuyên gia tại New Street Research nhận định rằng Nvidia sẽ đầu tư 10 tỷ USD cho mỗi 35 tỷ USD GPU mà OpenAI mua, nghĩa là OpenAI sẽ trả 71% bằng tiền mặt và 29% bằng cổ phiếu.

Tuy nhiên, vẫn có những lo ngại về thương vụ này. Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, Stacy Rasgon của Bernstein thừa nhận rằng điều này sẽ làm dấy lên lo ngại về “động lực vòng tròn” khi Nvidia đầu tư vào chính các công ty mà họ cung cấp GPU. Ông cho rằng quy mô của thỏa thuận sẽ “rõ ràng bắt đầu làm dấy lên một số câu hỏi”.

Hơn nữa, việc OpenAI sử dụng cổ phiếu tư nhân làm “tiền tệ” có thể càng làm dấy lên lo ngại về áp lực tiền mặt khi hãng cam kết chi tiêu ngày càng lớn. Trước đó, OpenAI được cho là đã ký thỏa thuận 300 tỷ USD với Oracle để xây dựng 4,5 GW công suất trung tâm dữ liệu trong vòng 5 năm bắt đầu từ 2027 - yếu tố chính giúp Oracle đưa ra dự báo lợi nhuận khủng hồi đầu tháng.

Tuy nhiên, cách OpenAI tài trợ cho những khoản chi khổng lồ này vẫn còn là một dấu hỏi. Dù ChatGPT có hơn 700 triệu người dùng hoạt động hàng tuần - là ứng dụng AI phổ biến nhất hiện nay nhưng phản ứng với GPT-5, dòng mô hình mới nhất của hãng, lại khá mờ nhạt. Trong khi đó, mức chi tiêu mà OpenAI cam kết vẫn vượt xa doanh thu, vốn chỉ khoảng 13 tỷ USD/năm.

Tiền mặt cũng không phải là rào cản duy nhất. Công suất bổ sung 10 GW tương đương gần một nửa tổng công suất điện (22 GW) được bổ sung tại Mỹ trong nửa đầu năm nay - hoặc tương đương với mười nhà máy điện hạt nhân. Ngay cả với quy trình cấp phép cơ sở hạ tầng dễ dàng hơn, việc đưa vào vận hành cũng có thể mất nhiều năm.

Sam Altman, Giám đốc điều hành OpenAI, thừa nhận ba thách thức chính khi công bố quan hệ đối tác với Nvidia: Đẩy mạnh ranh giới nghiên cứu AI, xây dựng sản phẩm thu hút người dùng, và vượt qua “thách thức hạ tầng chưa từng có” như đảm bảo nguồn chip và nguồn điện.

Rất nhiều khối tài sản khổng lồ đang đặt cược vào hy vọng ông có thể giải quyết đồng thời cả ba thách thức này. Nhưng không gì dễ dàng bằng việc thuyết phục những người bạn giàu có ở Thung lũng Silicon tin vào lời hứa của ông.

Theo: The Economist, WSJ