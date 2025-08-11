Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đồng Nai đưa “đất đẹp” lên sàn giao dịch

11-08-2025 - 09:43 AM | Bất động sản

Đồng Nai sẽ công khai các khu đất đấu giá thông qua phương tiện truyền thông, cổng thông tin điện tử và sàn giao dịch bất động sản

Tại nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Đồng Nai năm 2025 do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh ký ban hành đã yêu cầu UBND tỉnh nâng cao hiệu quả đấu giá quyền sử dụng đất, khẩn trương rà soát các khu đất trên địa bàn tỉnh để bổ sung vào Kế hoạch đấu giá đất năm 2025.

Đồng Nai đưa “đất đẹp” lên sàn giao dịch- Ảnh 1.

Khu đất "vàng" Hãng Dầu cũ rộng hàng ngàn m2 trên đường Hà Huy Giáp, phường Trấn Biên được đề xuất đấu giá đất trong năm 2025

Đối với các khu đất chưa tổ chức đấu giá, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng phương án đấu giá đất và xây dựng giá khởi điểm sớm tổ chức đấu giá. Đối với các khu đất đã tổ chức đấu giá nhưng chưa thành công, khẩn trương rà soát lại phương án đấu giá và giá khởi điểm, đưa ra mức giá khởi điểm phù hợp.

Đồng thời, đa dạng hóa hình thức thông báo, công khai các khu đất đấu giá thông qua phương tiện truyền thông, cổng thông tin điện tử và sàn giao dịch bất động sản nhằm thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

Mục tiêu Tỉnh ủy Đồng Nai đặt ra trong năm 2025 là phấn đấu thu 20.000 tỉ đồng từ đấu giá đất. Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở, ngành, địa phương và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ và thường xuyên đôn đốc tiến độ. Tiếp tục phát huy tinh thần làm việc theo phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền) và áp dụng "luồng xanh" xử lý không quá 24 giờ đối với các thủ tục phối hợp liên quan đến đấu giá đất, đặc biệt là các khu đất Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo.

Theo lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, trong giai đoạn hiện nay thị trường bất động sản vẫn chưa hoàn toàn phục hồi nên công tác đấu giá đất cần chú trọng đến chất lượng thay vì số lượng. Các khu đất chiến lược, có tính khả thi cao đấu giá thành công không chỉ mang lại nguồn thu ngay khi trúng đấu giá mà còn góp phần tăng thu ngân sách trung và dài hạn thông qua các khoản thuế, phí từ hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Đặc biệt, khi tìm được nhà đầu tư phù hợp và có tầm nhìn, những khu đất này sẽ sớm phát triển thành khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ hiện đại để tạo động lực mới cho tỉnh.

Theo Nguyễn Tuấn

Người Lao động

