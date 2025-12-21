Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyển động mới tại Khu đô thị Sala - Thủ Thiêm sau 10 năm

21-12-2025 - 12:21 PM | Bất động sản

Sau gần 10 năm mở bán và giao nhà cho khách hàng, Công ty Đại Quang Minh mới triển khai dự án mới tại Khu đô thị Sala - Thủ Thiêm

Theo quan sát của phóng viên, vài tuần trở lại đây, một số thiết bị, máy móc, cần cẩu xây dựng công trình đã được đưa vào dự án nằm cạnh khu Sadora của Khu đô thị Sala (do Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, thuộc Tập đoàn Thaco, làm chủ đầu tư).

Theo thông tin công bố, đây là dự án thành phần số 8 thuộc Dự án nhà ở phức hợp thương mại dịch vụ tổng hợp và bệnh viên quốc tế trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Quy mô công trình gồm 2 tầng hầm, 3 tầng khối đế và khối tháp cao 21 tầng.

Dự án do Đại Quang Minh làm chủ đầu tư. Công ty Ong & Ong là đơn vị thiết kế và Công ty CP Xây dựng Central là tổng thầu thi công.

Chuyển động mới tại Khu đô thị Sala sau 10 năm phát triển mạnh mẽ - Ảnh 1.

Dự án mà Đại Quang Minh sắp triển khai trong Khu đô thị Sala nhìn từ trên cao

Theo dự báo, giá bán căn hộ tại dự án này không dưới 200 triệu đồng/m2. Bởi lẽ, khu dự án Sadora nằm cạnh dự án này đang giao dịch ở mức trên 125-175 triệu đồng/m2, trong khi giá mở bán lần đầu chỉ 43 – 47 triệu đồng/m².

Công ty Đại Quang Minh sắp ra mắt dự án mới tại Khu đô thị Sala

Những dự án trong Khu đô thị Sala có biên độ tăng giá rất mạnh, với mức tăng trung bình 200-380% tuỳ phân khu sau gần 10 năm mở bán. Trong đó, căn hộ khu Sarimi (năm 2015-2017) đang giao dịch gần 160 -190 triệu đồng/m2, tăng 330-390%. Với tòa tháp Sarica, hiện giá đã lên 190-230 triệu đồng/m2, cũng tăng hơn 300%; tháp Sarina đã lên 145-180 triệu đồng/m2, tăng 160-200%.

Chuyển động mới tại Khu đô thị Sala sau 10 năm phát triển mạnh mẽ - Ảnh 2.

Hình ảnh dự án đang triển khai xây dựng

Việc giá nhà ở Khu đô thị Sala tăng mạnh được các chuyên gia nhận định là do thuộc dự án "hiếm", hoàn thiện pháp lý và hạ tầng hoàn thiện.

Ngoài Sala, tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, các dự án có vị trí đắc địa cũng tăng giá mạnh trong vòng 2 năm qua. Cụ thể, dự án Empire City đã tăng giá 150%, hiện là 320 triệu đồng/m². Dự án The Metropole tăng 150%, lên gần 450 triệu đồng/m²; dự án The River giá bán cũng lên 180-250 triệu đồng/m2, tăng 70-80% so với lúc mở bán.

Như vậy, sau gần 10 năm mở bán và hoàn tất giao nhà cho khách hàng, Công ty Đại Quang Minh mới triển khai dự án mới, nâng tổng số block căn hộ ra mắt thị trường là 14 tại Khu đô thị Sala.

Theo Sơn Nhung

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 1/1/2026, chính thức giảm 70% tiền chuyển đất nông nghiệp lên đất thổ, người dân cần chú ý

Từ 1/1/2026, chính thức giảm 70% tiền chuyển đất nông nghiệp lên đất thổ, người dân cần chú ý Nổi bật

Cận cảnh nơi xây Khu nhà ở xã hội tập trung đầu tiên ở Hà Nội

Cận cảnh nơi xây Khu nhà ở xã hội tập trung đầu tiên ở Hà Nội Nổi bật

Nộp tiền bổ sung, thêm loạt dự án chung cư, đất nền ở TPHCM được cấp sổ

Nộp tiền bổ sung, thêm loạt dự án chung cư, đất nền ở TPHCM được cấp sổ

12:18 , 21/12/2025
Khởi công dự án xây dựng nhà ở chung cư hỗn hợp hơn 3.500 tỷ đồng Triton - Quy Nhon Sky Residence

Khởi công dự án xây dựng nhà ở chung cư hỗn hợp hơn 3.500 tỷ đồng Triton - Quy Nhon Sky Residence

10:00 , 21/12/2025
Hưng Yên: Khởi công công trình NOXH và ra mắt dự án Machino Phú Xuân

Hưng Yên: Khởi công công trình NOXH và ra mắt dự án Machino Phú Xuân

16:30 , 20/12/2025
Hơn 6.000 sales dự Kick-off tổ hợp đầu tiên tại đô thị khoáng nóng Alluvia City

Hơn 6.000 sales dự Kick-off tổ hợp đầu tiên tại đô thị khoáng nóng Alluvia City

16:30 , 20/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên