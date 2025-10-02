Đồng Nai nỗ lực bàn giao mặt bằng cho các dự án giải tỏa công suất Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4

Vướng mắc về mặt bằng cho các dự án chưa được giải quyết dứt điểm

Thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương giao, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã giao Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư các dự án lưới điện giải tỏa công suất các Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm.

Cụ thể, dự án đường dây 220 kV Nhơn Trạch 3 – Long Thành có chiều dài khoảng 26,6 km, gồm 87 vị trí cột, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Đến nay, địa phương đã vận động bàn giao 65 vị trí móng.

Tuy nhiên, nút thắt lớn nhất của dự án này là vị trí số 02 (đoạn tuyến đường dây chung cột 4 mạch). EVNNPT đang triển khai dựng cột để kéo dây phục vụ đóng điện, nhưng một hộ dân không đồng thuận cho thi công và yêu cầu bồi thường bổ sung.

Chính quyền đã nhiều lần vận động nhưng không đạt kết quả, UBND xã Đại Phước cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất đang củng cố hồ sơ pháp lý để áp dụng biện pháp hành chính.

Dự án đường dây 220 kV Nhơn Trạch 3 - rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái đã hoàn tất vận động, bàn giao mặt bằng các vị trí móng và hành lang tuyến, cơ bản thi công xong. Tuy nhiên, dự án đang tạm dừng do chờ hoàn thành vị trí số 02 thuộc tuyến Nhơn Trạch 3 – Long Thành để đấu nối với sân phân phối Nhà máy điện Nhơn Trạch 3.

Tương tự, dự án Trạm biến áp (TBA) 220kV Khu công nghiệp Nhơn Trạch và đấu nối đã được bàn giao 26.095,6 m²/34.823,1 m². Hiện còn 2 trường hợp chưa hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Trước những khó khăn về mặt bằng của các dự án này, EVN kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo UBND các xã liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trường hợp hộ dân không hợp tác thì áp dụng biện pháp hành chính để bàn giao mặt bằng trong tháng 10/2025.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan đến các dự án quyết liệt vào cuộc bàn giao dứt điểm mặt bằng các dự án cho chủ đầu tư và đơn vị thi công trong tháng 10/2025 - Ảnh: EVNNPT

Nỗ lực bàn giao dứt điểm mặt bằng các dự án trong tháng 10/2025

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Công Thương Đồng Nai cho biết: Thời gian qua, tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp hỗ trợ chủ đầu tư.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã trực tiếp kiểm tra thực địa, vận động người dân bàn giao đất. Tuy nhiên, do một số xã chưa thành lập Hội đồng bồi thường và Quy chế phối hợp chậm ban hành, nên tiến độ lập và phê duyệt phương án bồi thường còn chậm. Sở Công Thương kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt để kịp bàn giao mặt bằng trong tháng 10/2025.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà nhấn mạnh: Đồng Nai đang triển khai nhiều dự án truyền tải điện quan trọng theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, trong đó có các dự án giải tỏa công suất Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4. Các dự án này có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường năng lực truyền tải, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam, đồng thời thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Công Thương tổng hợp toàn bộ vướng mắc, kiến nghị của chủ đầu tư và địa phương để tham mưu phương án xử lý, xác định rõ trách nhiệm từng đơn vị và thời hạn thực hiện.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu tập trung, quyết liệt để sớm bàn giao dứt điểm mặt bằng cho các dự án giải tỏa công suất Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 trong tháng 10/2025.