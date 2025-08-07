Đồng Nai nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu hơn 4,2 ngàn căn nhà ở xã hội năm 2025

Tại Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Đồng Nai (cũ) thực hiện 22,5 ngàn căn. Tuy nhiên, đến hết năm 2024, tỉnh mới hoàn thành gần 1,7 ngàn căn, đạt gần 8% kế hoạch toàn kỳ.

Một dự án NƠXH tại Đồng Nai

Cổng thông tin tỉnh Đồng Nai dẫn ý kiến của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho rằng: Những năm qua, Đồng Nai đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện đề án của Chính phủ về phát triển NƠXH. Cụ thể, tỉnh đã quy hoạch quỹ đất 700ha để phát triển NƠXH và nhà ở công nhân, chưa kể khoảng 400ha thuộc quỹ 20% trong các dự án nhà ở thương mại. Ngoài ra, tỉnh tổ chức thi tuyển thiết kế mẫu nhà ở công nhân và NƠXH để nhà đầu tư thuận tiện áp dụng khi triển khai dự án. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn còn hạn chế.

Tỉnh Bình Phước (cũ) cũng có nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển NƠXH như: chủ động kêu gọi đầu tư, tạo quỹ đất sạch, đôn đốc tiến độ các dự án, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ vướng mắc. Tuy nhiên, kết quả thực hiện vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng. Giai đoạn 2021-2030, tỉnh được Chính phủ giao chỉ tiêu 44,2 ngàn căn, song đến hết năm 2024 mới chỉ hoàn thành 350 căn, tương đương khoảng 0,8% kế hoạch toàn kỳ.

Nguyên nhân tiến độ thực hiện còn thấp được xác định do vướng mắc trong công tác chuẩn bị đầu tư, thủ tục pháp lý kéo dài, khó tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và việc phải điều chỉnh một số dự án theo quy định mới của Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

Đầu năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đã giao chỉ tiêu cho hai tỉnh Đồng Nai và Bình Phước (trước khi sáp nhập) phải hoàn thành hơn 4.200 căn nhà ở xã hội trong năm, coi đây là nhiệm vụ then chốt nhằm đảm bảo an sinh cho người thu nhập thấp và là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả phát triển kinh tế – xã hội.

Sau sáp nhập, tỉnh Đồng Nai đang rà soát, tổng hợp các dự án nhà ở xã hội đang triển khai để đẩy nhanh tiến độ, hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thành đúng kế hoạch. Với những dự án đã có nhà đầu tư nhưng chưa khởi công, các cơ quan chức năng đang tích cực hướng dẫn, tháo gỡ thủ tục để sớm triển khai trong năm nay.

Từ khoảng giữa tháng 5/2025, tỉnh Đồng Nai đã kêu gọi nhà đầu tư cho nhiều dự án nhà ở xã hội nổi bật gồm có: Dự án Khu nhà ở xã hội An Phước, Dự án Khu nhà ở xã hội Phước Bình, Dự án Nhà ở xã hội tại phường Tân Hòa, TP. Biên Hòa, Dự án Nhà ở xã hội tại Khu đất chung cư thuộc Khu tái định cư phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Dự án Khu nhà ở xã hội ChC1 và ChC2 tại phường Phước Tân...

Phát triển nhà ở xã hội không chỉ nhằm hoàn thành chỉ tiêu trước mắt, mà còn là chiến lược lâu dài để đảm bảo an sinh xã hội, tạo điều kiện cho người lao động ổn định chỗ ở, yên tâm làm việc và gắn bó với địa phương. Dù còn nhiều thách thức, nhưng với quỹ đất đã được quy hoạch hợp lý và chính sách thu hút đầu tư ngày càng thông thoáng, tỉnh Đồng Nai mới có đầy đủ nền tảng để đẩy nhanh tiến độ, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa mục tiêu đề ra và số lượng căn hộ thực tế được hoàn thành.