Đồng Nai tiếp tục ra “tối hậu thư” liên quan đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

10-11-2025 - 11:47 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ cao tốc

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức vừa có văn bản nêu rõ, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã nhiều lần khẳng định việc hoàn thành thông xe kỹ thuật dự án trước ngày 19-12-2025 là trách nhiệm chính trị, là danh dự, uy tín của tỉnh trước Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng.

Dọc tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dễ bắt gặp sự đối lập ở các gói thầu, một bên đã cơ bản hoàn thành, còn phía đối diện mới bắt đầu thi công (ảnh chụp đoạn phường Tam Phước)

Hiện khối lượng thi công ở dự án thành phần 1 của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chỉ đạt gần 52% giá trị hợp đồng, đặc biệt là khối lượng đất đắp nền đường còn rất lớn (khoảng 800.000 m3).

Phía chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Đồng Nai và nhà thầu chưa có giải pháp xử lý. Vì vậy, có nguy cơ không hoàn thành thông xe kỹ thuật dự án vào ngày 19-12 theo chỉ đạo của Thủ tướng là rất lớn.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu ông Đinh Tiến Hải, Phó Giám đốc phụ trách, ông Nguyễn Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trực tiếp chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng, khối lượng và hiệu quả triển khai dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Giao Sở Nội vụ theo dõi, đánh giá năng lực, tinh thần trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ của hai phó Ban Quản lý dự án nêu trên.

Ban Quản lý dự án khẩn trương bổ sung thêm các nhà thầu phụ, chỉ đạo các nhà thầu thi công tăng cường máy móc, thiết bị, tập kết vật tư, nhân công thực hiện tăng tốc thi công để bù đắp tiến độ đã bị chậm.

Đồng thời chỉ đạo các nhà thầu thực hiện nghiêm việc đảm bảo giao thông tại những vị trí cầu vượt ngang đường hiện hữu, các tuyến đường vận chuyển vật liệu xây dựng, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Theo Nguyễn Tuấn

Người Lao động

