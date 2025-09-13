Đồng Nai muốn làm khu thương mại tự do ngay cửa ngõ phía Tây Nam siêu sân bay 67 tỷ USD

UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản triển khai nội dung chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy tại buổi khảo sát các vị trí phát triển thương mại, dịch vụ, đô thị quanh khu vực sân bay Long Thành.

Theo đó, cơ bản thống nhất vị trí triển khai dự án tại khu vực cửa ngõ phía Tây Nam sân bay Long Thành. Khu Thương mại tự do gắn với Cảng hàng không quốc tế Long Thành có ý nghĩa đột phá chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Nhà ga dự án sân bay Long Thành.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Ngoại vụ (đối với đoàn công tác nước ngoài) và các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh về kế hoạch tổ chức đoàn công tác của tỉnh đi học tập kinh nghiệm tại thành phố Đà Nẵng. Thời gian thực hiện trong tháng 8/2025.

Kế hoạch tổ chức, đề xuất thành phần đoàn công tác của tỉnh đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm mô hình phát triển khu thương mại tự do tại nước ngoài có tính chất tương đồng và đã thành công (Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản…), tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trong tháng 8/2025, tổ chức đi trong tháng 9/2025.

Dựa trên cơ sở thống nhất vị trí triển khai dự án, các đơn vị liên quan có trách nhiệm xác định ranh và tổ chức lập quy hoạch khu vực dự kiến của Khu thương mại tự do gắn liền với việc hoàn thiện Đề án Khu thương mại tự do tỉnh Đồng Nai để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trước đó, tỉnh Đồng Nai cho biết đang xây dựng đề án thành lập khu thương mại tự do với quy mô khoảng 8.200 ha, với 4 khu chức năng gần sân bay Long Thành: sản xuất (3.095 ha), logistics (2.244 ha), tài chính – thương mại – dịch vụ (1.500 ha), nghiên cứu đổi mới sáng tạo và kinh tế số (1.419 ha). Tổng vốn đầu tư toàn khu khoảng 16 tỷ USD.

Giai đoạn một dự kiến thực hiện trong 5 năm, trên diện tích 3.700 ha với kinh phí hơn 9,2 tỷ USD.

Khu thương mại sẽ kết nối trực tiếp sân bay Long Thành và cảng Phước An, tạo thành chuỗi logistics đa phương thức, giúp tối ưu chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh. Dự án được kỳ vọng tạo động lực mới cho tăng trưởng GRDP của tỉnh, thu hút đầu tư quốc tế, tạo việc làm với thu nhập cao.