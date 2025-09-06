Đồng nghiệp mời ăn, người EQ thấp buột miệng 3 câu này khiến ai nghe cũng khó chịu, ngán ngẩm!

Trong môi trường công sở, giao tiếp và ứng xử thường quan trọng không kém năng lực chuyên môn. Nhiều người có chỉ số EQ (trí tuệ cảm xúc) cao biết cách cư xử khéo léo, tạo thiện cảm và xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp.

Ngược lại, những người EQ thấp lại dễ làm mất lòng người khác chỉ vì vài câu nói tưởng chừng vô hại. Một trong những tình huống điển hình là khi được đồng nghiệp mời đồ ăn. Đây vốn là cử chỉ thân thiện, thể hiện sự chia sẻ, nhưng nếu đáp lại bằng những câu kém tinh tế, không khí có thể trở nên gượng gạo ngay lập tức. Dưới đây là 3 câu nói thường khiến người khác “chán ngán” khi nghe thấy.

1. “Mình không ăn đâu, sợ béo lắm!”

Thoạt nghe, câu này có vẻ vô tư, nhưng thực tế lại khiến người mời cảm thấy khó xử. Họ nhiệt tình mang đồ ăn chia sẻ, nhưng khi nhận được phản hồi như vậy, vô hình trung thông điệp được gửi đi là: “Món ăn bạn mang không tốt cho sức khỏe”. Một số người thậm chí còn cảm thấy như mình đang bị chê bai gián tiếp.

Trong khi đó, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, việc từ chối một cách khéo léo hoàn toàn có thể giúp bạn giữ được hình ảnh tốt đẹp. Thay vì nói thẳng “sợ béo”, bạn có thể nhẹ nhàng cảm ơn và giải thích rằng mình đã ăn no hoặc để sau sẽ thưởng thức. Như vậy, người mời vẫn cảm thấy được tôn trọng, còn bạn thì giữ được hình ảnh duyên dáng, lịch sự.

2. “Trông có vẻ không ngon lắm nhỉ?”

Đây chắc chắn là câu nói có EQ thấp nhất trong tình huống được mời ăn. Dù bạn không có ý chê bai, nhưng việc buông lời nhận xét tiêu cực về đồ ăn của người khác luôn bị xem là thiếu tế nhị. Thức ăn có thể hợp khẩu vị với người này, không hợp với người kia, nhưng thay vì góp ý trực diện và khiến đối phương mất hứng, bạn hoàn toàn có thể chọn cách từ chối khéo léo.

Không ít trường hợp, đồng nghiệp phải bỏ công sức nấu nướng hoặc tìm mua món ăn ở xa để chia sẻ. Nếu nhận được lời bình phẩm như vậy, chắc chắn họ sẽ cảm thấy hụt hẫng, thậm chí còn ngại mời lần sau. Một câu nói tưởng nhỏ nhưng có thể vô tình làm sứt mẻ tình cảm nơi công sở.

3. “Mấy cái này mình ăn suốt rồi, chẳng lạ gì đâu!”

Đây là kiểu phản ứng khiến không khí chung tụt hứng ngay lập tức. Người mời mong muốn tạo ra sự vui vẻ, gắn kết, nhưng thay vì tỏ ra hào hứng, bạn lại đáp trả bằng thái độ thờ ơ, coi thường sự quan tâm của người khác. Câu nói này không chỉ thiếu tinh tế mà còn phảng phất sự kiêu căng, như thể bạn “quá quen thuộc” với những điều người khác trân trọng.

Trong văn hóa ứng xử, đôi khi không quan trọng bạn có thực sự thích hay không, mà cách bạn phản hồi mới là yếu tố quyết định. Chỉ cần một lời khen đơn giản như “trông ngon quá” hoặc “cảm ơn nhé, để mình thử một chút” cũng đủ để duy trì không khí tích cực.

Vì sao EQ quan trọng trong giao tiếp nơi công sở?

Nhiều nghiên cứu tâm lý học hiện đại cho rằng EQ chiếm tới 80% yếu tố thành công trong sự nghiệp, trong khi IQ chỉ chiếm khoảng 20%. Người có EQ cao thường biết quan sát cảm xúc của người khác, đồng thời điều chỉnh hành vi của mình sao cho phù hợp. Trong môi trường công sở, nơi mà mỗi ngày bạn phải tiếp xúc, hợp tác với nhiều đồng nghiệp khác nhau, EQ càng đóng vai trò then chốt.

Chỉ số EQ không chỉ thể hiện qua cách bạn xử lý các tình huống lớn mà còn qua từng chi tiết nhỏ trong giao tiếp hàng ngày, chẳng hạn như cách từ chối một lời mời ăn uống. Biết cách nói năng khéo léo, tôn trọng và trân trọng sự quan tâm của người khác giúp bạn xây dựng được mối quan hệ bền vững, tạo nền tảng cho sự phát triển sự nghiệp lâu dài.

Một vài câu nói vô tình có thể khiến người khác “chán ngán”, nhưng nếu tinh tế hơn trong cách phản hồi, bạn sẽ giữ được thiện cảm và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Người EQ thấp thường buột miệng nói những câu như: “Sợ béo lắm”, “Trông chẳng ngon mấy” hay “Ăn suốt rồi, không lạ gì” – tất cả đều khiến đối phương hụt hẫng.

Trong khi đó, người EQ cao lại biết cách từ chối nhẹ nhàng, vừa bảo vệ bản thân vừa tôn trọng cảm xúc người khác. Giao tiếp nơi công sở vốn dĩ không chỉ là lời nói, mà còn là nghệ thuật giữ gìn và vun đắp các mối quan hệ.