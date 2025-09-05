4 việc cha mẹ EQ thấp thường làm trong ngày khai giảng của con

Ngày khai giảng luôn là một dấu mốc quan trọng, không chỉ với học sinh mà còn với cả phụ huynh. Ấy thế nhưng, có những bậc cha mẹ vì vô tình hoặc chưa tinh tế đã biến khoảnh khắc ý nghĩa ấy thành kỷ niệm không vui với con. Những hành động này tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng lại cho thấy chỉ số EQ của cha mẹ còn hạn chế.

1. So sánh con với bạn bè ngay trước cổng trường

Một số cha mẹ khi nhìn thấy con mặc đồng phục, mang theo hoa, lại buột miệng: "Con nhà người ta trông chỉn chu thế kia, sao con không như bạn ấy?". Ngày khai giảng vốn để con cảm nhận niềm vui hân hoan, nhưng những lời so sánh làm trẻ thấy mình kém cỏi, thậm chí xấu hổ trước đám đông. EQ cao không nằm ở việc thúc ép con giống ai, mà là động viên con tự tin với chính mình.

2. Quay chụp quá mức, biến con thành "người mẫu bất đắc dĩ"

Không ít cha mẹ mang máy ảnh, điện thoại quay đủ góc độ, bắt con cười gượng, chỉnh dáng, tạo kiểu giữa sân trường đông đúc. Với trẻ, đó không còn là lễ khai giảng mà biến thành buổi "chụp hình kỷ yếu". Thay vì lưu giữ kỷ niệm bằng áp lực, cha mẹ nên lặng lẽ quan sát, ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên nhất của con.

Ảnh minh họa

3. Than thở chuyện học phí, gánh nặng ngay trong ngày đầu năm

Một số phụ huynh vô tình để lộ nỗi lo tiền bạc, thậm chí càu nhàu "học phí cao quá", "lại sắm sách vở tốn kém" trước mặt con. Dù thực tế có khó khăn, nhưng khi trẻ nghe những lời này vào đúng ngày khai giảng, tâm trạng háo hức dễ biến thành lo âu, mặc cảm. EQ tinh tế nằm ở chỗ biết chọn thời điểm để chia sẻ, thay vì để con gánh áp lực ngay từ ngày đầu tiên.

4. Áp đặt kỳ vọng nặng nề ngay sau lễ khai giảng

Kết thúc buổi lễ, nhiều cha mẹ lập tức dặn con phải đứng nhất lớp, phải đạt giải này giải nọ. Sự kỳ vọng quá sớm khiến trẻ chưa kịp tận hưởng không khí vui tươi đã phải đối diện với sức ép. Cha mẹ có EQ cao sẽ khởi đầu bằng những lời chúc, sự đồng hành và niềm tin, thay vì đưa ra mệnh lệnh áp đặt.

Ngày khai giảng, hơn bất kỳ ngày nào khác, là dịp để trẻ cảm nhận tình yêu thương và sự ủng hộ. Chỉ cần cha mẹ tinh tế hơn một chút, biết lắng nghe và tôn trọng cảm xúc của con, ngày khai giảng sẽ trở thành kỷ niệm đẹp để con mang theo suốt cả năm học.