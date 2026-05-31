Đông nghịt người đổ về chùa Quán Sứ
Theo Gia Linh - Duy Phạm 31-05-2026 - 08:32 AM
Xã hội
Hàng nghìn tăng ni, Phật tử và người dân đã đổ về chùa Quán Sứ từ chiều 30/5 để chờ tham dự lễ cung rước xá lợi Phật và diễu hành xe hoa mừng Đại lễ Phật đản. Dù chương trình diễn ra vào buổi tối, khu vực sân chùa, chính điện và các tuyến phố lân cận đã đông kín người.
Tối 30/5 (14/4 âm lịch), Giáo hội Phật giáo Việt Nam trang nghiêm tổ chức lễ cung rước xá lợi Phật và diễu hành xe hoa nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm hướng tới chính lễ Phật đản diễn ra vào sáng 31/5 tại chùa Quán Sứ.
Tuy nhiên, ngay từ chiều khu vực xung quanh chùa Quán Sứ đã có rất đông người dân, tăng ni, Phật tử đổ về. Với nhiều người đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, không thể bỏ lỡ trong lễ Phật đản.
Theo đó, đoàn cung rước sẽ xuất phát từ trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Quán Sứ, di chuyển qua các tuyến phố Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Bà Triệu, Hai Bà Trưng trước khi trở về điểm xuất phát.
Dự kiến chương trình có sự tham gia của khoảng 500 chức sắc, tăng ni, Phật tử cùng 30-40 xe hoa được trang trí hình tượng Đức Phật đản sinh. Giáo hội mong muốn Phật tử tham dự với tâm thế thanh tịnh, trang nghiêm, đồng thời chủ động chuẩn bị sức khỏe để đồng hành xuyên suốt chương trình.
Công tác chuẩn bị cho lễ cung rước đến nay đã hoàn tất. Tại chùa Quán Sứ, khu vực chính điện và Tam bảo đã được bài trí trang nghiêm theo nghi thức Phật giáo. Các công đoạn bao sái tượng Phật, sắp đặt đồ thờ tự, hoa tươi, treo cờ và trang hoàng không gian lễ hội được triển khai chu đáo. Tuyến phố Quán Sứ được trang hoàng cờ hoa, tạo không khí thành kính hướng về mùa Phật đản.
Khu vực cổng, sân chùa và gian chính của chùa Quán Sứ chật kín người.
Xe cung rước xá lợi Phật đã được nghiệm thu kỹ thuật nhằm bảo đảm khả năng vận hành an toàn trong suốt hành trình. Bên cạnh đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông được chuẩn bị từ sớm do dự kiến có đông đảo người dân, tăng ni, Phật tử tham gia chiêm bái và đảnh lễ.
Theo kế hoạch, lực lượng chức năng sẽ bố trí 100% quân số tại các khu vực trọng điểm, đặc biệt là khu vực chùa Quán Sứ và các tuyến đường đoàn cung rước đi qua.
Các tổ công tác lưu động được phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế ùn tắc giao thông và bảo đảm an toàn cho người tham dự.
Lễ rước xá lợi Phật và diễu hành xe hoa cầu nguyện quốc thái dân an khởi hành lúc 19h ngày 30/5 (14/4 âm lịch).
