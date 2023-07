Đồng Tâm Group của bầu Thắng sắp phát hành cổ phiếu giá 15.000 đồng/cp, nâng vốn lên hơn 1.000 tỷ

CTCP Đồng Tâm vừa thông báo về việc chốt quyền chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và bán toàn bộ cổ phiếu quỹ nắm giữ dưới hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Song song, Công ty sẽ thực hiện trả cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 12%.

Cụ thể, với phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu: Công ty dự chào bán hơn 34 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1. Giá chào bán là 15.000 đồng/cp. Số tiền dự kiến huy động hơn 510,5 tỷ đồng, sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động.

Số cổ phần này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian chốt danh sách cổ đông 16h ngày 25/7/2023. Nếu hoàn tất đợt chào bán, vốn điều lệ của Đồng Tâm Group sẽ được nâng từ gần 681 tỷ đồng lên hơn 1.021 tỷ đồng.

Thứ hai, với phương án bán cổ phiếu quỹ: Công ty dự kiến bán toàn bộ 142.800 cổ phiếu quỹ dưới hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Số cổ phiếu quỹ chào bán sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian đăng ký chậm nhất ngày 15/7/2023.

Giá chào bán là 22.500 đồng/cp, xấp xỉ so với giá trị sổ sách tại ngày 31/3/2023 (22.404 đồng/cp). Mục đích chào bán cũng nhằm bổ sung vốn cho các hoạt động của Công ty.

Cuối cùng về cổ tức: Công ty dự chốt quyền chi trả cổ tức năm tài chính 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12% (1.200 đồng/cp). Thời gian chốt danh sách cổ đông 16h ngày 25/7/2023. Với gần 68,1 triệu cổ phần đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ chi khoảng 82 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này. Thời gian chi trả dự kiến từ ngày 10/8/2023.

Công ty CP Đồng Tâm (Đồng Tâm Group), do ông Võ Quốc Thắng làm người đại diện đã hủy đăng ký công ty đại chúng kể từ ngày 30/12/2022. Theo danh sách cổ đông ngày 14/9/2022, 7 cổ đông lớn của công ty đã nắm giữ hơn 90,4% số lượng cổ phần.

Đồng Tâm Group được sáng lập năm 2002 với thương hiệu gạch lát nền Đồng Tâm. Người sáng lập là ông Võ Quốc Thắng, ông còn được biết đến trên danh hiệu là ông bầu Câu lạc bộ bóng đá Đồng Tâm Long An.

Theo công bố trên website, Tập đoàn hiện sở hữu 14 công ty thành viên, trải dài trong các lĩnh vực vật liệu xây dựng và trang trí nội thất; kinh doanh bất động sản; giáo dục; dịch vụ; thương mại...

Một số dự án lớn của Đồng Tâm kể tên có khu dân cư Bắc Lê Lợi – Thành phố Quảng Ngãi với quy mô hơn 7.5 ha; dự án khu trung tâm hành chính tỉnh Long An (Green City) (hơn 76.6 ha); dự án Đồng Tâm House (14,660 m2); dự án khu đô thị Đông Nam Á Long An (1,145 ha); dự án khu dịch vụ công nghiệp Đông Nam Á Long An (239 ha); dự án KCN Đông Nam Á Long An (396 ha) và dự án Cảng quốc tế Long an (145 ha).

Trong đó, cảng quốc tế Long An (CTCP Cảng Long An) là dự án trọng điểm với vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, chia làm 3 giai đoạn, dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ vào năm 2024. Hiện, CTCP Cảng Long An là đơn vị thành viên có vốn điều lệ lớn nhất với hơn 1.125 tỷ đồng, trong đó Đồng Tâm nắm 45% vốn.

Về kinh doanh, năm 2022 Công ty ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 2.150 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế 90 tỷ đồng, giảm 19% và thực hiện 40% kế hoạch năm.

Sang năm 2023, ĐHĐCĐ Công ty thông qua mục tiêu doanh thu thuần 2,050 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lãi sau thuế dự kiến 105 tỷ đồng, cao hơn 17%. Mức chia cổ tức dự kiến 10%.