Động thái đầu tiên của Thẩm mỹ viện Mailisa khi 162 sản phẩm bị kiểm tra

18-11-2025 - 18:18 PM | Sống

Thẩm mỹ viện Mailisa đã có cập nhật trên website chính thức.

Ngày 18/11, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho biết đã phối hợp cơ quan chức năng xác minh dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare - đơn vị nhập khẩu và chịu trách nhiệm nhãn hiệu “Doctor Magic”, “Maika Beauty” và “MK”. Danh mục kiểm tra gồm 162 sản phẩm do MK Skincare nhập khẩu hoặc chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty này được thành lập vào tháng 9/2017, do ông Hoàng Kim Khánh - chồng bà Phan Thị Mai (người sáng lập và điều hành chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa) - làm chủ sở hữu, Tổng giám đốc và đại diện pháp luật.

Theo ghi nhận, trước khi có thông tin trên, vào ngày 16-17/11, khi truy cập vào website của Thẩm mỹ viện Mailisa, danh mục “sản phẩm” trên thanh menu bị gỡ bỏ.

Tuy nhiên, đến chiều ngày 18/11, danh mục “sản phẩm” này lại được hiển thị trở lại trên website.

Động thái đầu tiên của Thẩm mỹ viện Mailisa khi 162 sản phẩm bị kiểm tra- Ảnh 1.

Chiều ngày 18/11, website của Thẩm mỹ viện Mailisa lại để hiển thị mục sản phẩm khi Bộ y tế yêu cầu kiểm nghiệm 162 sản phẩm do đơn vị này cung cấp. Ảnh chụp màn hình.

Các sản phẩm mang nhãn hiệu Doctor Magic từ các loại kem dưỡng hỗ trợ trị nám, tinh chất dưỡng môi, mặt nạ, tẩy tế bào chết, serum dưỡng ẩm, dung dịch vệ sinh… được bán trở lại. Khi click vào các sản phẩm, người dùng vẫn đọc được các thông tin liên quan đến công dụng, hướng dẫn sử dụng, xuất xứ.

Theo thông tin hiển thị trên website của Thẩm mỹ viện Mailisa, tất cả các sản phẩm Doctor Magic đều được kiểm nghiệm cấp phép lưu hành trên toàn quốc. Trên trang Facebook cá nhân, ngày 11/11, bà Phan Thị Mai - Chủ hệ thống Mailisa khẳng định toàn bộ sản phẩm Doctor Magic được nhập khẩu chính ngạch với bảng thành phần minh bạch, in rõ trên bao bì, an toàn và hiệu quả. Bà cũng khẳng định toàn bộ sản phẩm Doctor Magic đều có phiếu công bố mỹ phẩm hợp pháp do Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế cấp phép, chứng nhận an toàn, đạt chuẩn và đủ điều kiện lưu hành tại Việt Nam.

Đinh Anh

