Động thái đầu tiên từ phía Trương Ngọc Ánh sau khi bị bắt

01-11-2025 - 15:45 PM | Lifestyle

Tài khoản MXH của Trương Ngọc Ánh có dấu hiệu lạ sau khi thông tin nữ diễn viên bị bắt rầm rộ.

Tối 31/10, thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây chấn động showbiz Việt. Trước khi dính vào bê bối pháp lý, Trương Ngọc Ánh nổi tiếng với hình ảnh nữ doanh nhân giàu có, cuộc sống sang trọng.

Sau khi Trương Ngọc Ánh bị bắt, nhất cử nhất động liên quan đến cô cũng gây bàn tán. Theo đó, chỉ tầm 1 giờ sau khi thông tin này rầm rộ, tài khoản Fanpage có tên "Trương Ngọc Ánh" từng được cô chia sẻ thông tin về công việc, cuộc sống đã rơi vào chế độ vô hiệu hoá do bị khoá. Tài khoản này cũng không còn xuất hiện trên các công cụ tìm kiếm. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, Facebook cá nhân chính chủ của Trương Ngọc Ánh vẫn còn hoạt động, bài đăng gần nhất là vlog đi thiện nguyện cách đây 1 ngày.

Việc page của Trương Ngọc Ánh bị khoá có thể là hành động xuất phát từ phía ekip của cô. Bởi lẽ thông thường tài khoản MXH của người nổi tiếng thường sẽ do đội ngũ ban quản trị riêng quản lý để đăng bài, chia sẻ thông tin.

Động thái đầu tiên từ phía Trương Ngọc Ánh sau khi bị bắt- Ảnh 1.

Page chính chủ của Trương Ngọc Ánh vừa bị khoá

Động thái đầu tiên từ phía Trương Ngọc Ánh sau khi bị bắt- Ảnh 2.

Tài khoản MXH của Trương Ngọc Ánh bị khoá sau khi cô bị bắt có thể là động thái từ phía ekip quản trị viên

Trương Ngọc Ánh đảm nhận nhiều vai trò từ người mẫu, diễn viên, nhà sản xuất, MC... cùng loạt tác phẩm đình đám như Em và Michael Jackson, Đồng tiền xương máu, Áo lụa Hà Đông, Hương Ga, Vệ sĩ Sài Gòn... Trong đó, bộ phim Hương Ga từng mang về cho nữ diễn viên mức doanh thu tiền tỷ từ phòng vé. Trương Ngọc Ánh còn là Chủ tịch của Miss Earth Vietnam, đơn vị đứng ra tổ chức cuộc thi Miss Earth.

Không chỉ làm công việc nghệ thuật, Trương Ngọc Ánh còn lấn sân sang kinh doanh. Nữ diễn viên sở hữu một công ty chuyên nhập khẩu bột mỳ, một nhà hàng món Ý, một nhà hàng món Hoa và nhà hàng món Á khai trương vào đầu năm 2015. Sau này Trương Ngọc Ánh cũng làm bất động sản. Thời gian qua, Trương Ngọc Ánh liên tục bị réo tên vào những ồn ào bị tố nợ nần.

Động thái đầu tiên từ phía Trương Ngọc Ánh sau khi bị bắt- Ảnh 3.

Trương Ngọc Ánh xây dựng hình ảnh nữ doanh nhân giàu có trước khi bị bắt

Ngày 31/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP. HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Động thái đầu tiên từ phía Trương Ngọc Ánh sau khi bị bắt- Ảnh 4.

Trương Ngọc Ánh tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công An TP.HCM)

Theo Hạ Anh

Phụ nữ số

