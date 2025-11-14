Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Động thái mới của các sàn thương mại điện tử sau cảnh báo của Bộ Y tế

14-11-2025 - 14:03 PM | Kinh tế số

Sản phẩm giảm cân bị yêu cầu gỡ bỏ là mặt hàng bán chạy trên thương mại điện tử, giá bán trên 500.000 đồng/hộp.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa yêu cầu Lazada và TikTok gỡ bỏ các sản phẩm giảm cân chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam, nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

Cụ thể, cơ quan này đã phát hiện nhiều sản phẩm như viên uống giảm cân 15kg, DIET MINAMI, trà giảm cân Hitana Minami,... quảng cáo, bán trên các sàn nhưng không có giấy phép hợp pháp.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện Lazada cho biết ngay khi nhận được thông tin, sàn đã tiến hành rà soát và gỡ bỏ sản phẩm.

Động thái mới của các sàn thương mại điện tử sau cảnh báo của Bộ Y tế- Ảnh 1.

Viên uống giảm cân bán trên các sàn khi chưa được cấp phép

Liên quan đến sản phẩm này, trước đó đại diện TikTok Shop cho hay đang xác minh thông tin và rà quét liên quan đến sản phẩm trên. Tuy nhiên theo ghi nhận, hiện một số sản phẩm vẫn còn xuất hiện trên nền tảng này. 

Trong khi đó, theo đại diện Shopee, sau khi tiếp nhận yêu cầu từ cơ quan chức năng, nền tảng đã rà soát và tháo gỡ các sản phẩm vi phạm.

Sản phẩm giảm cân Minami bán chạy trên thương mại điện tử, với hơn 30.000 lượt mua, giá trên 500.000 đồng/hộp.

Ngoài sàn, ghi nhận các website khác hiện cũng rao bán sản phẩm này như Giamcanantoan, Sakukostore, Hangnhatichiban,..

Theo một số nhà bán trên, việc mua hàng vẫn diễn ra bình thường, thời gian giao hàng từ 2-3 ngày tùy khu vực.

Thời gian qua, Bộ Y tế liên tục phát hiện nhiều loại sản phẩm giảm cân có dấu hiệu vi phạm. Mới đây, Sở An toàn thực phẩm TP HCM cũng khuyến cáo người dân không mua, không sử dụng các sản phẩm thực phẩm giảm cân do Ngân Collagen quảng cáo, trong thời gian chờ kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng.

DJ Ngân 98 cũng bị bắt do bán thuốc giảm cân là hàng giả, "viênCollagen" có chất cấm ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe người tiêu dùng.

Bên trong “hang ổ” tội phạm mạng: Một ngày 300 cuộc gọi lừa đảo, doanh thu lên đến 10 tỷ đồng/ngày

Theo Lê Tỉnh

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công nghệ 14/11: Đức sẽ loại Huawei khỏi mạng 6G, xAI chưa gọi vốn thành công

Công nghệ 14/11: Đức sẽ loại Huawei khỏi mạng 6G, xAI chưa gọi vốn thành công Nổi bật

TikTok ra mắt Chatbot AI trong Tin nhắn trực tiếp

TikTok ra mắt Chatbot AI trong Tin nhắn trực tiếp Nổi bật

Đại biểu đề xuất phân loại streamer, phiên livestream doanh thu lớn để quản lý

Đại biểu đề xuất phân loại streamer, phiên livestream doanh thu lớn để quản lý

11:06 , 14/11/2025
Bên trong “hang ổ” tội phạm mạng: Một ngày 300 cuộc gọi lừa đảo, doanh thu lên đến 10 tỷ đồng/ngày

Bên trong “hang ổ” tội phạm mạng: Một ngày 300 cuộc gọi lừa đảo, doanh thu lên đến 10 tỷ đồng/ngày

10:33 , 14/11/2025
Căng thẳng tranh chấp dữ liệu giữa OpenAI và New York Times

Căng thẳng tranh chấp dữ liệu giữa OpenAI và New York Times

09:59 , 14/11/2025
Người lớn tuổi chia sẻ tin giả nhiều hơn không phải vì thiếu hiểu biết, mà vì...

Người lớn tuổi chia sẻ tin giả nhiều hơn không phải vì thiếu hiểu biết, mà vì...

08:48 , 14/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên