Căng thẳng tranh chấp dữ liệu giữa OpenAI và New York Times

Ngày 12/11, công ty trí tuệ nhân tạo (AI) OpenAI đã yêu cầu một thẩm phán liên bang tại New York hủy bỏ lệnh buộc công ty phải bàn giao 20 triệu bản ghi trò chuyện qua chatbot ChatGPT đã được ẩn danh, trong khuôn khổ vụ kiện bản quyền do New York Times và một số cơ quan báo chí khởi kiện.

Theo đó, OpenAI lập luận rằng việc cung cấp các bản ghi này sẽ làm lộ thông tin riêng tư và bí mật của người dùng, đồng thời cho rằng “99,99%” dữ liệu không liên quan đến cáo buộc vi phạm bản quyền.

Trong tài liệu gửi tòa, OpenAI cảnh báo rằng bất kỳ ai từng dùng ChatGPT trong 3 năm qua “đều có thể đối mặt nguy cơ các cuộc trò chuyện cá nhân bị chuyển cho New York Times xem xét”.

Phía nguyên đơn cho rằng các bản ghi là cần thiết để xác định liệu ChatGPT có tái tạo nội dung báo chí bị bảo hộ hay không, đồng thời cũng để phản bác lập luận của OpenAI rằng họ đã “can thiệp bất thường” để tạo ra bằng chứng. Thẩm phán Ona Wang trước đó cho rằng dữ liệu người dùng sẽ được bảo vệ bằng quy trình ẩn danh hóa “toàn diện”.

Giám đốc An ninh thông tin của OpenAI, ông Dane Stuckey, khẳng định việc giao nộp dữ liệu sẽ vi phạm chuẩn mực về quyền riêng tư, do buộc công ty phải bàn giao hàng chục triệu cuộc trò chuyện mang tính cá nhân từ những người không liên quan đến vụ kiện.

Ngược lại, người phát ngôn của New York Times cho biết bài đăng của OpenAI “cố tình gây hiểu lầm”, nhấn mạnh rằng quyền riêng tư của người dùng không bị đe dọa và mọi dữ liệu đều được ẩn danh theo lệnh tòa.

Vụ kiện của New York Times nằm trong loạt tranh chấp pháp lý lớn liên quan đến việc các công ty công nghệ sử dụng tác phẩm có bản quyền để huấn luyện hệ thống AI.