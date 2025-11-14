Công nghệ 14/11: Đức sẽ loại Huawei khỏi mạng 6G, xAI chưa gọi vốn thành công

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đức loại Huawei khỏi mạng 6G trong tương lai, trong khi đó Elon Musk phủ nhận tin xAI gọi thành công gói vốn trị giá 15 tỷ USD.

Đức loại Huawei khỏi mạng 6G vì lý do an ninh

Thủ tướng Friedrich Merz tuyên bố các nhà cung cấp Trung Quốc như Huawei sẽ bị loại khỏi mạng viễn thông thế hệ mới 6G, nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và tăng cường “chủ quyền số”.

Chính phủ Đức cho biết sẽ thay thế các linh kiện trong mạng 5G bằng sản phẩm do chính họ sản xuất, đồng thời không cho phép bất kỳ thành phần nào từ Trung Quốc xuất hiện trong mạng 6G.

Châu Âu ngày càng lo ngại sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, từ chip bán dẫn châu Á đến hạ tầng AI và điện toán đám mây của Mỹ, khi căng thẳng thương mại và địa chính trị đe dọa chuỗi cung ứng.

Năm ngoái, Đức đã yêu cầu các nhà mạng loại bỏ thiết bị Huawei khỏi mạng lõi 5G vì rủi ro an ninh. Hiện Berlin còn xem xét dùng ngân sách công để hỗ trợ các nhà mạng như Deutsche Telekom trong việc thay thế thiết bị Trung Quốc.

Elon Musk phủ nhận tin xAI huy động 15 tỷ USD

CNBC đưa tin rằng startup trí tuệ nhân tạo xAI của Elon Musk đã huy động thêm 15 tỷ USD trong vòng gọi vốn Series E, qua đó nâng tổng vốn lên 15 tỷ và định giá công ty ở mức 200 tỷ USD. Tuy nhiên, ngay sau đó Musk đã lên tiếng trên X (Twitter cũ) khẳng định thông tin này là “sai sự thật”, đồng thời nhấn mạnh đây không phải lần đầu ông bác bỏ các báo cáo về việc gọi vốn của xAI.

Trong phản hồi tự động gửi tới Reuters, xAI chỉ viết ngắn gọn: “Legacy Media Lies” (Truyền thông cũ nói dối), thể hiện thái độ phủ nhận mạnh mẽ. Dù vậy, công ty vẫn đang tích cực mở rộng hạ tầng dữ liệu để huấn luyện các mô hình AI tiên tiến, cạnh tranh trực tiếp với OpenAI và Anthropic. Ngoài ra, xAI còn đầu tư vào siêu máy tính Colossus tại Memphis, Tennessee.

Bất chấp những tranh cãi, sự quan tâm của giới đầu tư đối với lĩnh vực AI vẫn rất lớn, dù nhiều chuyên gia cảnh báo nguy cơ “bong bóng AI” khi định giá ngày càng cao và chi phí hạ tầng khổng lồ.

Verizon chuẩn bị cắt giảm 15.000 việc làm

Theo Wall Street Journal, Verizon dự kiến sẽ cắt khoảng 15.000 việc làm trong tuần tới. Đây được xem là đợt cắt giảm nhân sự lớn nhất từ trước đến nay của tập đoàn viễn thông này. Công ty đang chịu áp lực cạnh tranh gay gắt trong mảng dịch vụ di động và internet gia đình. Việc cắt giảm nhằm mục tiêu giảm chi phí và tái định hình chiến lược phát triển.

Trong báo cáo quý III vừa qua, Verizon ghi nhận lợi nhuận ròng đạt 5,1 tỷ USD cùng nhiều chỉ số tăng trưởng. Tuy nhiên, số lượng khách hàng di động trả sau lại giảm mạnh: Mất 7.000 khách so với mức tăng 18.000 của cùng kỳ.

Việc Verizon – một trong những tập đoàn viễn thông hàng đầu thế giới – dự kiến cắt giảm hàng chục nghìn việc làm (phần lớn sẽ là sa thải nhân viên, ngoài ra Verizon có thể chuyển đổi khoảng 200 cửa hàng sang mô hình nhượng quyền để giảm số lượng nhân sự trực tiếp) không chỉ phản ánh áp lực cạnh tranh khốc liệt trong ngành, mà còn cho thấy sự thay đổi chiến lược của công ty trong bối cảnh đầu tư mạnh vào 5G và dịch vụ số. Động thái này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường lao động, tác động đến niềm tin của nhà đầu tư và định hình xu hướng phát triển công nghệ viễn thông toàn cầu.

Theo Anh Quang

VTC News

