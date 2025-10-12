Động thái mới nhất của bà Phạm Kim Dung và dàn Hoa - Á hậu Sen Vàng

Trong hai ngày 11 - 12/10, bà Phạm Kim Dung cùng các Hoa Á hậu, Nam vương công ty Sen Vàng đã có mặt tại tỉnh Thái Nguyên, cùng nhóm tình nguyện viên tham gia vệ sinh, dọn dẹp bùn đất, thu gom rác thải. Song song đó, đoàn cũng có mặt ở Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên để thăm hỏi đồng thời trao tặng nguồn kinh phí hỗ trợ nhằm góp phần khắc phục hậu quả, giúp sớm ổn định cuộc sống.

Với sự hỗ trợ và hướng dẫn tận tình của lãnh đạo địa phương tỉnh Thái Nguyên, đoàn nhanh chóng tiếp cận được khu vực cần giúp đỡ. Điểm đến đầu tiên là Trường THPT Chuyên Thái Nguyên, nơi bị ngập nước, bùn đất bao phủ, trang thiết bị hư hỏng và nằm ngổn ngang, gây ảnh hưởng lớn đến công tác giảng dạy và học tập.

Để đến được điểm trường, Hoa hậu Kiều Duy cùng các Á hậu Bùi Khánh Linh, Lê Thu Trà, Thu Ngân và La Ngọc Phương Anh phải băng qua những tuyến đường sình lầy, trơn trượt và lún sâu.

Ngay khi đặt chân tới nơi, các Hoa hậu, Á hậu nhanh chóng bắt tay vào công việc, cùng nhau dọn dẹp bùn đất, thu gom rác thải, vệ sinh khuôn viên sân trường, phòng học và cơ sở vật chất bị ảnh hưởng. Hoạt động được thực hiện khẩn trương trong vòng một ngày, với mong muốn sớm khôi phục môi trường học tập an toàn, sạch sẽ, giúp các em học sinh sớm trở lại trường sau bão lũ.

Thạc sĩ Phạm Kim Dung, Nam vương Phạm Tuấn Ngọc, Hoa hậu Kiều Duy cùng các Á hậu Bùi Khánh Linh, Lê Thu Trà, Thu Ngân và La Ngọc Phương Anh tham gia dọn dẹp đất đá, bùn lầy và rác thải trên các tuyến đường bị ngập.

Sau đó, đoàn di chuyển đến Trường Mầm non Chùa Hang. Tại đây, mọi người cùng các giáo viên và phụ huynh vệ sinh khuôn viên, lau chùi bàn ghế, giặt rèm cửa và sắp xếp lại trang thiết bị học tập, giúp ngôi trường sớm trở lại trạng thái an toàn, sạch sẽ, sẵn sàng đón học sinh quay trở lại lớp.

Trong những ngày gấp rút chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế, Hoa hậu Kiều Duy vẫn chọn đến với Thái Nguyên, mong muốn góp sức nhỏ bé. “Khi cùng mọi người bắt tay dọn dẹp, tôi cảm nhận rõ tinh thần đoàn kết, sẻ chia của tất cả. Tôi tin rằng với sự chung tay của cộng đồng, Thái Nguyên sẽ sớm vượt qua khó khăn, để tiếng cười của các em học sinh lại vang lên trong sân trường”, Kiều Duy nói.

Không chỉ góp sức trong công tác dọn dẹp sau bão, công ty Sen Vàng cùng dàn Hoa - Á hậu, Nam - Á vương đã trao tặng hơn 330 triệu đồng hỗ trợ bà con Thái Nguyên, Cao Bằng cũng như các tỉnh thành chống chọi với bão lũ. Công ty Sen Vàng và các Hoa - Á hậu, Nam - Á vương trao tặng 80 triệu đồng giúp đỡ người dân tỉnh Thái Nguyên. Á hậu Lê Thị Thu Trà cũng trích 30 triệu đồng từ phần thưởng cô nhận được sau cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025. Á hậu Đỗ Thị Phương Thanh cùng người thân, bạn bè ủng hộ 20 triệu đồng.

Trước đó, Thạc sĩ Phạm Kim Dung và Đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã gửi về Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh 50 triệu đồng để sẻ chia và tiếp sức cho bà con Thái Nguyên, Cao Bằng sớm vượt qua mất mát và trở lại cuộc sống bình yên.

Dù đang ở Thái Lan tham gia cuộc thi Miss Grand International 2025, Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi vẫn luôn hướng về quê hương và mong muốn được sẻ chia cùng bà con vùng bị thiệt hại sau bão lũ. Cô đóng góp 50 triệu đồng được trích từ phần thưởng đăng quang Miss Grand Vietnam 2025 vào Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh.

“Từ nơi phương xa, Nhi chỉ mong có thể góp một phần nhỏ bé, cùng mọi người san sẻ khó khăn, mất mát với bà con quê mình. Cầu mong cho tất cả những vùng đang chịu ảnh hưởng của bão lũ được bình an, và mong mọi gia đình sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này”, Yến Nhi viết.

Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã ủng hộ 100 triệu đồng để đồng hành cùng hoạt động cứu trợ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau bão. Hoa hậu Đoàn Thiên Ân cũng tham gia đóng góp, gửi gắm tấm lòng sẻ chia và tinh thần tương thân tương ái, hướng về những hoàn cảnh đang nỗ lực vượt qua khó khăn.

Trò chuyện cùng lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, Thạc sĩ Phạm Kim Dung bày tỏ: “Các Hoa hậu, Á hậu, Nam vương và Á vương của Sen Vàng đều còn rất trẻ. Giá trị đóng góp về vật chất có thể chưa lớn, nhưng điều đáng quý là sức trẻ, tinh thần thiện nguyện và tấm lòng hướng về cộng đồng mà các bạn mang theo. Tôi tin rằng, những hành động nhỏ hôm nay sẽ lan tỏa năng lượng tích cực, góp phần san sẻ khó khăn, nâng đỡ tinh thần bà con vùng bão, và cũng là minh chứng cho thấy thế hệ trẻ luôn sẵn sàng dấn thân, cống hiến vì xã hội”.

Trong đợt bão Bualoi, các Hoa hậu và Á hậu thuộc Công ty Sen Vàng như Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Lương Thùy Linh và Hoa hậu Thanh Thủy, Á hậu Bùi Khánh Linh cũng đã đóng góp vào Quỹ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gửi gắm tấm lòng sẻ chia và chung tay hỗ trợ đồng bào vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai.